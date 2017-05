Muse (casi) pasan de las guitarras eléctricas en su canción más electrónica

Es uno de los últimos grandes guitar heroes del rock contemporáneo, pero Matthew Bellamy prácticamente no toca guitarra en Dig Down, el aparente (aunque no esté confirmado) single adelanto de lo que puede llegar a ser lo nuevo de Muse, a dos años vista de haber publicado el cuestionado pero totémico Drones.

La canción, con un pie puesto en ese aire sinfónico, armónico y repleto de manierismos vocales y gestuales que imponían Freddie Mercury y sus Queen en los años ’80 y otro puesto en las cavilaciones entre rocktrónicas y levitantes de los Radiohead más impredecibles, abre una vía más exploradora en su repertorio: aquí priman las armonías vocales, los sintetizadores y las programaciones y la guitarra eléctrica es un mero accesorio.

El videoclip, una suerte de thriller futurista protagonizado por la modelo británica Lauren Wasser, que perdió una pierna tras sufrir el síndrome del choque tóxico causado por el uso de tampones, y ha inspirado la idea del videoclip al director del mismo, el realizador Lance Drake.

Musa electrónica