Hace diez años, cuatro hombres empezaron a ser Mujeres, el primer grupo que importó el crack que la ola de garage-rock de San Francisco comenzó a hacer que sonase fuerte en nuestro país. Entre aquella banda de Barcelona que extendió como la pólvora el veneno del rock and roll agarajado, salvaje, encendido y de melodías automáticas al trío que son ahora ha llovido mucho, pero la honestidad y su pulso por las canciones redondas sigue intacta.

Hace unos meses publicaban Un sentimiento importante, su primera referencia para Sonido Muchacho y la primera cantada íntegramente en español, tras haberse ido despegando poco a poco de la anglo-dependencia. Un disco que entra como un puñetazo y como un abrazo fraternal a la vez: una colección de canciones que hablan de la amistas como instinto básico de supervivencia, pero que también juega con cierta ambigüedad, entre la ironía y el hiperrealismo, con la atmósfera sociopolítica que se vive en nuestro país.

Nos sentamos con Yago, Pol y Arnau, es decir, Mujeres, en una terraza de Madrid a tan solo unos días de uno de los conciertos más importantes de su carrera: el que ofrecerán el próximo viernes 9 de febrero en la madrileña Joy Eslava junto a otros compañeros generacionales (y de sello) como Kokoshca.

“La misma idea de que en la portada aparezca la Península Ibérica con un escorpión encima ya tenía su imagen suficientemente provocadora; y con el título todavía más. No tiene que ver con el conflicto territorial catalán, no es un disco de canción protesta; pero es evidente que hay cierto paralelismo”

Recurrís mucho al concepto de la “amistad” en el disco. No sé si lo utilizáis solo como concepto para el disco o si también en el seno de la banda lo habéis utilizado para sobrevivir tras la salida de Martí.

Pol: Sí, está relacionado. Parte del disco tiene que ver con la idea de refundar o reformar el grupo: pasamos de cuatro a tres miembros, darnos cuenta de determinadas cosas que nos pasan a nivel interno, de cómo hemos ido funcionando como grupo de colegas superando los problemas que nos han ido apareciendo a lo largo de los años…

Cuesta pensar una idea más ñoña y menos punki que la de ‘amistad’. Contrasta un poco con esa idea de ‘salvajes’ con la que se os ha identificado durante todos estos años.

Pol: Bueno, pero es una amistad enfocada de otra manera: más de fraternidad, de llevarlo por la vía de la manera que vivimos, saliendo a tocar y emborracharnos, metiéndonos días y días de gira juntos… No sólo es darse abracitos (que también).

Con todo lo que pasó en Cataluña, y coincidió con la salida del disco, ¿tenéis miedo de que esto de “un sentimiento importante” se resignifique, y que la gente lo vea también con cierta ambigüedad, y que lo enfoque desde esa perspectiva?

Yago: Esto ya fue debate entre nosotros antes de todo lo que ha ocurrido ahora; sabíamos que podía llevarse por ese terreno. Lo que está pasando en Cataluña lleva pasando muchos años, y nosotros lo vivimos en primera persona. La misma idea de que en la portada aparezca la Península Ibérica con un escorpión encima ya tenía su imagen suficientemente provocadora; y con el título todavía más. No tiene que ver con eso, no es un disco de canción protesta, pero es evidente que hay cierto paralelismo. De hecho, dentro del disco hay una canción, Ciudades y cicatrices, que alude espacios y a “una tierra que te quiere o no te quiere”.

Bueno, incluso hay una frase que va más allá: “Ya me han venido informando de que media España te detesta”.

Yago: (Risas) Sí, toda esa letra se ha resignificado de una manera increíble. Pero vamos, esa frase viene de otro lugar muy alejado de todo esto.

Pol: Sí, sale de una canción de Romeo Santos, en realidad (risas). Él dice: “ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido”. Me gustaba mucho cómo estaba estructurada esa frase, con una educación extrema, pero al fin y al cabo está insultado a alguien.

“Hay un sentimiento que recorre todo el disco, y es el hecho de que alguien se va”

Pero no es la única canción que se puede resignificar por la vía del sentir político o nacionalista: Vete con él, No es tu sitio, Un sentimiento importante…

Yago: Hay un sentimiento que recorre todo el disco, y es el hecho de que alguien se va. Y eso no es casualidad. Evidentemente ahora, y por contexto, se puede meter ahí. Pero claro, es que en nuestro grupo hay un componente que se ha ido: Martí.

Pol: No es territorial el enfoque que le dimos nosotros.

Yago: Lo que pasa es que haciendo música rock, la estética a la que recurres alude a veces a ciertos clichés, y es normal que haya quien quiera darle otro enfoque. No somos un grupo de sutilezas: bastante en tu cara, sencillo, veloz, de canciones directas…

Pol: No es todo una gran metáfora para acabar hablando del conflicto catalán.

Incluso cuando el escorpión de la portada sale comiéndose Murcia y cagando sobre Galicia.

Yago: (Risas) Y Portugal no está casi ni dibujado.

Pol: La gente que ha ido escuchando el disco en ningún momento nos ha comentado esto, de primeras. Y la portada, al principio era una camiseta, hace más de un año, y tiempo antes de que salga el disco la vendíamos así tal cual y nadie nos había recordado el asunto este. Y se ha vendido muy bien tanto en España como en Cataluña. Es una imagen macarra, cazurra. Pero no creo que por lo general la gente piense en el conflicto territorial.

Bueno, ahora está la mirada más sucia. No sé cómo vivís vosotros el hecho de ser un grupo-producto del circuito musical y cultural catalán, donde ha habido mucho posicionamiento de un lado y de otro, cantando en castellano y girando por España.

Yago: Siempre hemos girado por toda España. Hemos sido un grupo que nos hemos movido muchísimo. Sabemos que hay grupos catalanes que suelen girar más a nivel interno, y que tienen un circuito en el que pueden vivir sólo tocando allí, y en donde hay un “negocio nacional” en el que hay espacio tanto para Manel o Mishima como para grupos más políticos e incluso más comerciales. Pero igual que pudo ocurrir en el País Vasco en su momento con aquella escena de Rock Radikal Vasco. Nosotros teníamos bastante claro que se nos haría raro cantar en catalán…

“Hemos pateado muchos sitios, pero nunca se nos hizo tanto caso como aquí en casa, en España”

¿Nunca os lo planteasteis?

Yago: Seriamente nunca nos planteamos siquiera hacer una canción en catalán. Nosotros siempre veíamos el rock and roll en relación al idioma inglés porque casi todos nuestros referentes venían del rock angloparlante. De hecho, antes hicimos una entrevista con un periodista que nos preguntaba de referencias del pop y rock español de grupos que no hemos oído en la puta vida.

¿A qué viene tomar la decisión definitiva de cantar en castellano? Hasta ahora habían sido acercamientos, inclusión de alguna o algunas canciones en castellano, pero vuestro idioma natural era más el inglés. ¿Tiene que ver con el alcance que han tenido vuestras anteriores canciones en español? No hay más que mirar la lista de más escuchadas en Spotify…

Yago: Hay varias ideas. Una, evidentemente, tiene que ver con el público, con su reacción, con lo que más le gusta. Luego, aunque seamos un grupo que nos hemos movido muchísimo, básicamente nuestro circuito es girar por España, tocar en festivales y salas de aquí. Y darte cuenta de que hay algo tuyo, que la mayoría del tiempo estás aquí, y generar una cierta identidad con tu música mola. También ha pesado un poco ver que llevamos diez años, y llega un punto en el que necesitamos un empuje de ilusión y para echar hacia adelante. Pegar un cambio de este tipo supone un reto, pero se venía pidiendo…

Pol: El disco anterior ya nos habíamos planteado hacerlo todo en castellano.

Yago: Lo hicimos mitad y mitad, pero con el tiempo, visto con perspectiva, te pregunta: ¿qué es esta mierda de ‘mitad y mitad’? Es evidente que Aquellos ojos es una canción que dio que hablar; pero ya lo sentíamos cuando la compusimos: creíamos ciegamente en esa canción. Formaba parte de un álbum, pero la sesión de grabación no nos gustó y le acabamos dedicando un EP: había una intención de colocar esa canción donde se merecía.

¿Os planteasteis que quizá deberíais haber empezado antes a cantar en castellano? Estáis dando mensajes como de que habéis dilatado mucho la decisión de hacer el paso definitivo.

Yago: Si miro la trayectoria es hasta normal pensar que después de Aquellos ojos podríamos haber sacado el disco en castellano. Incluso desde la prensa había cierta desazón por no haber hecho el disco entero en castellano después de Aquellos ojos. Pero cada disco ha servido para su cosa: el primero sirvió para ponernos en circulación; el segundo estuvo a punto de editarse en Estados Unidos, con lo que tenía sentido que fuese en inglés (excepto Salvaje); y el tercero sirvió para calentar lo que era el mundo de las salas. Cada disco sirvió para lo suyo.

“Cuando empezamos fuimos como un hype, y seguramente le dimos rabia a mucha gente; por eso estamos muy lejos de las envidias y pulsos entre grupos”

Con este paso al castellano, ¿se limita o se renuncia ya al circuito estadounidense? Hace unos años era uno de los objetivos. No sé si ahora lo es Latinoamérica.

Pol: Que esté el mapa de España en la portada, que cantemos en castellano… todo juega la idea de encontrarnos nosotros en nuestro sitio: nos hemos pateado muchos sitios pero nunca se nos hizo tanto caso como aquí en casa, en España. El Marathon quizá sí fueron dos o tres giras por todo el país y ver cómo cada vez venía más gente a vernos: sirvió para que nos diéramos cuenta de dónde teníamos que centralizar nuestros esfuerzos.

Y sí, nos molaría mucho poder ir a México y Latinoamérica; pero no fue una cuestión de estrategia sacar el disco en castellano para ir allí, como tampoco lo ha sido para vender más discos aquí. Fue más un baño de realidad: darnos cuenta de que somos una banda de este país, que hemos crecido aquí y asumirlo y sacarle partido, a la vez que darle coherencia.

Me da la sensación de que en Marathon habíais bajado algunas revoluciones. Ahora me da la impresión de que volvéis a la velocidad de los primeros dos discos.

Pol: Nosotros tenemos la impresión de que Marathon es más trallero en cuanto a revoluciones; pero sí que somos conscientes de que, al ser trío, hay una sensación de mayor potencia, yo he incorporado fuzz en la guitarra, y el directo es más salvaje. El disco tiene parte de esto, pero lo veo profundamente pop, sobre todo. Hacia la mitad hay tres o cuatro temas que son más cañeros que los otros. Ya nos lo habían dicho que les parece el disco más rápido, pero a nosotros nos parece más pop, más orgánico. Quizá al ser los estribillos en castellano y ser tan melódicos se hacen más épicos, más rápidos.

Yago: Lo que sí es que el disco es mucho más directo, a todos los niveles: es muy claro y va adonde dice. Los otros discos quizá estaban un poco más llenos y se hacían más espesos, hacía un poco de ‘pelota’; y ahora somos más coherentes en el disco con respecto a lo que somos en directo. Es un disco de trío total, más redondo. Pero recuerdo que cuando escuchamos las mezclas nos parecía demasiado pop, casi que pecaba de accesible.

“En el momento en el que no tengamos energía para hacer las cosas como hasta ahora, quizá el grupo se acabe”

¿Teníais miedo de pecar de accesibles y de que los punkis-garageros os diesen la espalda?

Pol: No, para nada. Considero que nunca hemos estado en el circuito punk, de hecho; como tampoco del de garage-retro.

¿Del circuito de garage no? Recuerdo que todo el mundo hablaba de vosotros como “los Black Lips” catalanes y que erais uno de los grupos más visibles de una generación donde también aparecían grupos como Novedades Carminha, Fuckin’ Bollocks…

Pol: Con ellos sí; pero con el circuito garage más puro, el de bandas como Doctor Explosion o Wau y los Arrrghs!!!, para nada. Nunca hemos tocado en festivales como el Funtastic ni en típicos festivales en donde todo el mundo va con camisetas de rayas y flequillos a lo mod. Y con el punk igual, nunca nos sentimos parte de esto.

Los grupos que suelen aparecer a la hora de buscar ciertas similitudes de sonido son los de Los Saicos, Los Brincos… grupos de hace treinta, cuarenta o cincuenta años. ¿Es lo que escucháis o pasa sin que os deis cuenta? ¿Os gusta el sonido contemporáneo del rock o el pop?

Yago: Yo creo que el grupo poco a poco ha ido encontrando su propia naturaleza. Quizá este sea el disco más autorreferencial, de jugar con nuestro propio sonido. Pero siempre hemos tenido bastante clásico de que somos un grupo de rock: y no por revival ni por reivindicar un sonido antiguo, pero sí que hay algo de jugar con ciertas estrategias. Supongo que habrá mucho de la educación musical nuestra.

Yo, durante una época, escuchaba mucha música de los ’60. Ahora creo que nos hemos ido un poco más hacia adelante, y que puede que sea un disco que suene más setentero, o más ’77, pero también nos gusta muchísima música actual: yo ahora estoy escuchando más música electrónica que nunca, por ejemplo.

“Cuando empezamos éramos unos inconscientes: de repente, nos hicieron colaborar con una marca, y parecía que era un regalo, pero no lo era, y nos preguntábamos qué estaba pasando con nuestra carrera”

Pero no os veis incorporando texturas de música electrónica en Mujeres…

Yago: En este disco hemos hecho un juego ahí con No es tu sitio, pero no creo, tío. Y es más por la propia idea del rock que con no querer avanzar en el tiempo: queremos seguir siendo ese grupo que busca esa canción, antes como cuarteto y ahora como trío, en la que priman las intensidades, la estrofa, el puente y el estribillo. Y hemos metido el primer fuzz de la historia. Al principio éramos muchísimo más puristas que ahora: no llevamos ni un solo pedal a los directos.

¿Cómo vivís el ‘estado del rock’ en 2017-2018? ¿Pensáis que la manera de que evolucione el sonido del rock es mirando al pasado para rehabilitarlo desde el presente? ¿O creéis que la manera de que evolucione es mirando a grupos de “rock moderno”, como Muse o Placebo, por poner dos ejemplos random?

Yago: Yo te pongo un ejemplo de algo que estoy escuchando muchísimo en estos últimos años: Parquet Cours. A mí me suena como un grupo de New York total, con muchos puntos en común con la Velvet, los Feelies, Television… Me parece que es un grupo que tiene mucho de eso, pero que también hay mucho de innovación. Me llama muchísimo más la atención eso que Muse. O White Fence, quizá. Creo que grupos como Parquet Cours suenan a cosas hechas hace treinta o cuarenta años, pero trabajando con una arquitectura diferente.

“No somos un grupo de sutilezas: bastante en tu cara, sencillo, de canciones directas”

¿Por qué tirasteis por Sergio Pérez como productor? Se lo identifica más por producciones de synthpop o tecnopop: Joe Crepúsculo, El Guincho, SVPER…

Pol: Él se hizo más conocido por los trabajos de esos artistas, pero sobre todo ha grabado bandas de guitarras. Tocaba en Anticonceptivas, ha estado en Thelemáticos, grabó también a Univers (donde toca Yago)… nos parece que le pone carácter a todo lo que graba, y no tiene miedo a apostar en una dirección. A veces trabajas con productores y todo suena bien, pero no fuerzan la máquina.

Arnau: Yago vino con la idea, nos la comentó y sabíamos que Sergio intentaría darle un punto diferente al sonido. Le pasamos referencias como los Buzzcocks e hicimos cuatro comentarios, pero fue todo muy rápido. Viene con ideas menos viciadas que otros productores.

Pol: No lo mirábamos por el tema de lo electrónico, o para abrir vías como las de la canción No es tu sitio; sino por el hecho de que es un tío con muy buen gusto, muy versátil y se nota que es músico en activo: se nota que graba, pero también toca en grupos, se va de festivales, mezcla discos de perfiles muy diferentes…

Le dijisteis en una entrevista a Miqui Otero esto: “Este disco es todo lo bueno y lo malo que hay de los primeros conciertos, cuando todo te la pelaba”. ¿Os la ha dejado de pelar todo, tenéis un mayor sentido de la responsabilidad, o mantenéis el desenfado?

Yago: Uno, al principio, no es consciente de nada de lo que está haciendo: ni de dónde va a llegar todo, ni de lo que significa hacer un álbum, las ideas que puedes expresar a través de tus canciones, de lo que va a suponer ese disco y luego estar dos años girando, por qué decides firmar con un sello o con otro, de si quieres hacer unas cosas u otras…

Cuando empezamos, de repente nos hicieron colaborar con una marca, y parecía que era un regalo, pero no lo era, y nos preguntábamos qué estaba pasando con nuestra carrera, con un poco de inconsciencia. Y te da igual hasta que te empieza a dejar de darlo. Es como elegir una guitarra u otra: parece una tontería, pero luego acabará marcando todo el puto sonido del disco.

“Nunca nos sentimos parte del circuito garage más puro, el de los festivales en donde todo el mundo va con camisetas de rayas y flequillos a lo mod”

¿Lo pasabais mejor siendo inconscientes que siendo más conscientes?

Yago: Hostia puta, no sabría decirte. Sí que siento orgullo de lo que he vivido y hecho durante estos diez años.

Pol: No tiene mucho que ver el pasártelo bien o no con el control. Quizá puedes estar más orgulloso, incluso.

Arnau: En lo básico, que es tocar y hacer disfrutar a la gente, nos lo seguimos tomando como una fiesta y haciendo partícipe al público: no hay nada escrito antes de salir a tocar e improvisamos mucho, nos ‘la pela’, en cierto sentido. Pero luego hay decisiones de las que sí fuimos tomando más el control, y le acabas dando un valor añadido a las cosas y te llenan mucho más que antes.

Yago: Hubo un momento bastante clave, con la salida del segundo disco, que nos apoderamos de todas las cosas: tomamos el control acerca de cómo comunicar aquello, cómo íbamos a hacer con todo el concierto, cómo le íbamos a dar un toque especial, hicimos el merchandising con nuestras propias manos… Estábamos tomando todas las decisiones, siendo conscientes de todo lo que pasaba.

Pol: Incluso a nivel de booking, montando nosotros nuestros conciertos, cerrando giras, hablando con la peña para hacer la promo…

Habéis ido casi a disco por sello. ¿Por qué vadeáis tanto, en ese sentido? Hay grupos que les gusta formar parte de un catálogo, o de un róster, de una especie de “idea editorial”.

Pol: Al no ser un grupo tanto de género, y nos movemos más por temas de festivales, en un circuito más ‘indie’, que tiene menos carácter y es más variado, nos ha venido sobre la marcha el movimiento. Los cambios siempre han sido por temas de gestión: de creer que se podía hacer mejor de otra forma. Lo hemos planteado y ha sido todo bastante diplomático.

Yago: Creo que también tiene que ver mucho con la autogestión que tenemos a nivel interno: siempre hemos hecho nuestros diseños, hemos tomado la decisión de hacer nosotros los vídeos… La decisión de venirnos ahora con Luis a Sonido Muchacho fue un poco viendo desde la barrera cómo trabajaba, la manera de funcionar, las cosas que había sacado… Igual que en un momento nos planteamos llevarlo todo nosotros, porque quizá es con lo que siempre nos hemos identificado más.

“Grupos como Parquet Cours suenan a cosas hechas hace treinta o cuarenta años, pero trabajando con una arquitectura diferente”

Vais a tocar con Kokoshca ahora en la Joy. No sé si después de diez años os quedan muchos grupos amigos, si hay hermandad dentro del circuito, o si cada vez os cuesta más hacer aliados sentimentales.

Arnau: Nunca nos ha costado demasiado hacer amigos: siempre que hemos tocado con gente hemos intentado llevarnos bien, aprovechar sinergias…

Pol: Están Kokoshca, están Aliment, la escena de garage de Barcelona y alrededores… incluso bandas nuevas que te vas encontrando. Al final, si estás en el circuito de festivales te vas encontrando con regularidad con los mismos grupos, y se van creando vínculos de una manera muy natural.

Yago: Recuerdo que cuando hubo un boom hace unos años de grupos de garage aquí en Madrid, y nos citaban como influencia, fue descubrir que había gente que te tenía cierto aprecio, que te llevaba años escuchando…

¿En algún momento sentisteis que algunos de esos grupos más jóvenes u otros os estaban copiando? Que estaban cogiendo algo de las marcas de agua de Mujeres, sobre todo.

Yago: Yo para nada, vamos.

Arnau: Todo lo que consiga que alguien se encierre en un local a hacer música nos parece positivo.

Yago: Sí que nosotros empezamos relativamente pronto: todo ese sonido estaba apenas llegando a España cuando nosotros empezamos a hacer canciones de ese rollo. Con Martí veníamos escuchando música antigua y de pronto nos dimos cuenta de que se estaba convirtiendo en un boom. Creo que se ha utilizado más desde la prensa eso de “grupos que están en la estela de Mujeres”: yo lo vivo como orgullo, si ha sido así, y nunca como una ofensa. Estamos muy lejos de todo lo que son esas envidias y pulsos entre grupos: justo hoy hablábamos de eso. Que alguien consiga editar en un sello que te cagas es un orgullo inmediato.

Pol: Quizás tengamos esta mentalidad porque cuando nosotros empezamos, que fuimos como un hype, seguramente le dimos rabia a mucha gente, ya no por copiar, sino porque acaparamos muchas miradas. Habiendo vivido eso en primera persona estamos curados de espanto en este tipo de cosas.

“Cuando escuchamos las mezclas del disco nos parecía demasiado pop, casi que pecaba de accesible”

¿En qué punto está Jazzz, el proyecto paralelo que tenéis Yago y Pol?

Yago: Empezamos de una forma un poco circunstancial, con la posibilidad de tocar en el Primavera als Bars, y decidimos casi improvisar un proyecto sobre la marcha. Y han ido saliendo cosas: nos llamaron Aliment para telonearles, tocamos en diciembre y estamos pensando en grabarnos algo y autoeditarlo… Y nos gusta mucho eso de hacer cosas por nuestro lado.

¿Os veis dentro de diez años? ¿En qué estado?

Pol: Seremos muy mayores ya.

Arnau: Haciendo música, seguro. Si estamos juntos, mejor. Si no, con un grupo de WhatsApp.

Ya no existirá WhatsApp dentro de diez años. Piensa que hace diez años existía MySpace.

Pol: Yo seré un viejo, tío: tendré 46 años (risas).

Yago: Yo lo que tengo más o menos claro es que Mujeres no creo que se convierta en un grupo de dar dos o tres bolos al año. En el momento en el que no tengamos energía para hacer las cosas como hasta ahora (y no me refiero solo a la intensidad de tocar y sudar), quizá se acabe. Siempre ha sido un grupo de mucho ritmo, de mucha gira… Es verdad que un objetivo era llegar a los diez años. Ahora hemos sacado un disco, así que seguro que a los doce llegamos. ¿Tú, Pol, no te lo imaginas?

Pol: Exista o no el grupo, espero que al menos nosotros sigamos comentando la jugado.

¿Creéis que, como ‘un sentimiento importante’, también vais a dejar ‘un legado importante’? Al menos en el circuito underground o del rock and roll garagero.

Pol: No sé el peso de lo que hemos hecho, pero, al menos, yo estaré muy orgulloso; no sólo de los discos y las canciones, sino de todo lo que hemos vivido, las personas que hemos conocido, las anécdotas, todo: el grupo nos ha aportado mucho, y esto es algo que siempre va a quedar en nosotros.

Mujeres