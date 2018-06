Más allá de ser primero un género musical que derivó en estallido y moda, el punk era un espacio en donde la rebeldía, las ganas y la libertad convergían de una manera inédita en la cultura popular del siglo XX. Con tanta bilis rabiosa como ganas de poner los puntos sobre las íes, los punkis revolucionaron la estética no solo de los jóvenes de finales de los años ’70 y los ’80, sino la manera frontal y desprejuiciada de afrontar la vida.

Y si el jazz, el rock and roll, la música pop o el heavy metal dieron un espacio reducido a las mujeres, el punk sí sería una casa donde las artistas capitanearon algunos de los proyectos fundamentales para entender el devenir no sólo del rock y el punk, sino de presentar el empoderamiento femenino y feminista desde una perspectiva más activa y protagonista.

De ahí que desde la Cineteca del Matadero madrileño hayan encargado a Nuria Triana Toribio y Cristina Garridos González organizar un ciclo de cine punkarra pero en femenino: Mujeres hechas de punk; o una semana, desde el 25 de junio al 1 de julio, en donde podremos disfrutar de títulos que hacen la ola a algunas de las punkis más icónicas de las últimas décadas.

Entre las películas que podremos ver, disfrutaremos puertas adentro a nuestras punkis con los documentales Autosuficientes (sobre Parálisis Permanente, grupo que colideraba Ana Curra), El Peor Dios (sobre Desechables, liderado por Tere, que de hecho proyectamos nosotros hace unos años), Peligro social (sobre las punkis barcelonesas) o De un tiempo libre a esta parte (sobre la Movida madrileña: una panorámica general sobre los grupos más representativos).

Pero también echando la vista al punk fuera de nuestras fronteras con títulos como Here to Be Heard (documental sobre la banda de riot-punk The Slits), She’s a Punk Rocker (que retrata a las punkis británicas), The Decline of Western Civilization (sobre la escena punk de Los Ángeles en 1979 y 1980), We’re Here, We’re Present: Women in Punk (una película-ensayo de la periodista musical Amanda Silberling) y la única ficción del ciclo: 20th Century Women, sobre tres mujeres de diferentes generaciones que educan a un chico adolescente en la Santa Bárbara de 1979, en plena efervescencia punk.

Mujeres Hechas de Punk