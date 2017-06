Mueveloreina suenan a los Die Antwoord españoles en ‘I Want It All’

Parafraseando a la mítica banda argentina Sumo, que en los años ’80 revolucionó el rock argentino gracias a un carismático líder nacido en Roma pero de padre turco-italiano y madre chino-escocesa, y que dejó himnos como aquel Lo quiero ya que ahora recupera parcialmente Mueveloreina, uno de los grupos más explosivos de la nueva escena de música urbana estatal.

Y es que el dúo residente en Barcelona, conformado por el argentino Joaco (Joaquín Fuksbrauner) y la española Karma (Carmen Sirera), lleva varios meses haciendo buen ruido, posicionándose como uno de los grupos más comprometidos de la escena trap, coqueteando con el reggaetón o, como en el caso de esta I Want It All en la que parafrasean a Sumo pero en la que también recogen guiños a Iñaki Urdangarín, Marujita Díaz, Carmen de Mairena o Kim Kardashian o a la canción Abarajame de los también argentinos Illya Kuriaki and the Valderramas, se acercan al sonido de bandas como Die Antwoord, tan cerca de la EDM como del wonky o la electrónica más ravera.

Lo quieren ya