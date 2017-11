“Antes, la gente tenía un walkman en el bolsillo; ahora, lleva una pantalla”

Libres; comprometidos; volcados en su proyecto. También muy críticos con lo que ocurre a su alrededor y poseedores de un amplio sentido del humor. Así son Mueveloreina. Karma (Carmen Sirera) y Joaco (Joaquín Fuksbrauner) responden al tándem – viral- donde baile, humor y reflexión van cogidos de la mano.

Desde que decidieran sumergirse juntos en la música, la vida no les hace esperar demasiado y, poco después de lanzar su primer tema (trap), Cheapqueen, comienzan a ser conscientes del ritmazo al que crecen las reproducciones en Youtube. Pero no únicamente hablamos de trap. De hecho, no hablamos de trap. Su amplio registro les lleva a moverse por un paisaje urbano sin fronteras, siempre preparados para responder al impulso de cada momento.

“Mueveloreina reivindica el peso y paso de la mujer por el mundo”. Así lo contáis cuando habláis de cómo surge el nombre. Cambiáis el lenguaje y, con ello, el contenido. ¿Cómo de importante es el contenido de las cosas para vosotros?

Karma: Yo creo que para nosotros es primordial lo que contamos porque, al final, nuestra música es un poco el reflejo de lo que vivimos. Y lo que hemos dicho muchas veces: el hecho de tener un pequeño altavoz un poco más elevado que el que quizás teníamos antes (Facebook, Twitter, Insta), hace que ahora mucha más gente nos escuche y mucha más gente preste atención a lo que decimos… Entonces es como que sentimos más responsabilidad a la hora de mandar mensajes que hablen de cosas que vivimos… Nada de inventarnos situaciones. Para nosotros sí que es muy importante que las canciones que hacemos (¡no todas!, tampoco vamos a soltar el moco, algunas siguen más el divertimento) tengan, en general, un contenido comprometido.

Joaco: Somos personas críticas, nos gusta hablar de forma irónica de las cosas que pasan. Y eso queda reflejado en lo que hacemos. Pero no solo en las canciones, sino en nuestra vida en general. Unos temas nos interesan más que otros y hablamos de ello.

Bueno, para entenderos mejor, la típica pregunta: ¿de dónde sale este DUÓN?

J: El proyecto salió hace un año, pero hace tres años que comenzaron las primeras canciones: temas en francés, yo hacía cumbia electrónica cuando la conocí…

K: Nosotros nos conocimos hace cuatro… Nos conocimos a través de AdoptaUnTio y comenzamos a hacer música.

J: Yo estaba con un proyecto cuando la conocía y ella, al final, le puso voz. La cosa no sólo continuó por la cumbia electrónica, sino que navegó por diferentes estilos, que es lo que estamos haciendo hoy día.

K: El tema es ese. Nos conocimos, hicimos como tres canciones de cumbia electrónica en francés que dejamos en un cajón y durante año medio no las tocamos (porque conseguimos curro en una agencia de medios y lo aparcamos, nos quitaba muchísimo tiempo de trabajo). Un día, en agosto del año pasado, decidimos hacer la primera canción de trap por eso del momento, que era oportuno (toda la gente hablaba de trap)… Y dijimos: “bueno, vamos a probar”.

J: Como teníamos ya decidido que íbamos a hacer muchos estilos y no solo uno, pensamos que sería mejor comenzar por el trap porque el trap vivía su momento. Y mira por dónde, ahora estamos haciendo música…

Me perdí los dos directos de Mueveloreina en Monkey Week y, por lo que cuenta la gente, tengo la sensación de que me he perdido -directamente- un gran Monkey Week. El público dice que ha sido una de las mejores movidas que ha tenido este año el festival.

K: (Risas) Mira, mira…

J: Lo mejor del Monkey Week en realidad fue el público que vino a vernos.

K: De verdad que Joaco y yo, cuando estábamos ahí arriba y veíamos a la peña tan jodidamente entregada y tan contenta (que les veías que se sabían todas las canciones), estábamos flipando, alucinando. Ha sido, de corazón, nuestro mejor concierto: por el calor, por la gente, porque te vienes arriba cuando ves a tanta peña… Lo de Sevilla lo he sentido muy especial. Aparte, nos enamoramos de la ciudad. La gente del Monkey es la caña… porque montan un lugar, que es como una especie de hermandad, donde todas las bandas se llevan de puta madre: allí hablas con unos, con otros, siempre hay un buen rollo que te cagas, se come como DIOS y luego, aparte, la gente es un amor. Fuésemos a donde fuésemos, nos encontrábamos con gente que venía y te abrazaba, o te besaba o te decía esto o lo otro…

J: Me he vuelto adicto al salmorejo (risas).

¿Y tuvisteis ocasión (porque al final es de lo que se trata) de descubrir a otras bandas? En el sentido de si os llevasteis alguna sorpresa o (por qué no decirlo) alguna decepción.

K: Bronquio, por ejemplo, nos gustó mucho, es un amor. The Mauskovic Dance Band actuaron antes de nosotros en SALA X (que nos pusieron después de ellos y fue como: “joder, tío”)… Eran una puta pasada.

J: Hacían cumbia de la hostia…(risas). KAIXO también es la caña.

K: Es muy punkarra, pero con un puntito ahí muy romántico. Y luego otros que a mí me flipan y que no puedo parar de escucharlos: Esteban & Manuel…Son muy, pero que muy divertidos. Y la única decepción, pero por la manera en que se comportó con los técnicos y tal -con la que no estoy de acuerdo- y porque habla demasiado: Princess Nokia.

Balance. ¿O habéis llevado en algún momento -con Mueveloreina- las manitas a la cabeza? Cuando algo comienza sin demasiada pretensiones -imagino- cualquier cosa que le pase: como visitas en YouTube, público entregado en los conciertos, gente que te para por la calle… vuestra cara debe ser como: “¿en serio?”

K: Sí que nos han pasado algunas cosas…

J: Es complicado, han pasado muchas cosas… Ahora estamos un poco más acostumbrados, aunque estamos ahí entre el ‘sí’ y el ‘no’ porque hay cosas que nos siguen sorprendiendo un montón. Pero claro, desde el minuto uno en que subimos la primera canción y a medida que fuimos viendo cómo subían las visitas, las entrevistas, cómo nos llamaban de los sitios… ¡Y SÓLO CON UNA CANCIÓN! De entrada, flipamos mucho.

K: Estábamos alucinando. Pero yo creo que con lo que más me quedé flipada fue cuando al ir por la calle, nos conocía la gente. O cuando me escribían de repente por Facebook para decirme que me habían visto por la calle… Es decir, ¡me lo decía gente que yo no conocía de nada! Y era como: “hostia, tío, que heavy”.

J: También lo que más nos ha flipado hasta ahora es ir a tocar a Sevilla y que toda una sala se sepa los temas…

K: Sí… De todo lo que hemos vivido lo más bonito ha sido Sevilla.

J: Sí, lo más bonito, pero también es lo que te da una perspectiva de lo que está pasando… Una cosa es ver los números en Youtube, las escuchas en Spotify, pero realmente no sabes hasta qué punto a la gente le molas de verdad… Eso ocurre cuando pasa un concierto y ves esa recepción.

K: Aparte, alguna tirada de manos a la cabeza con algún artículo así muy venido arriba también hemos tenido. Pero yo qué sé, para mí, los más heavy es lo de la gente, de verdad.

Y esa química tan auténtica que tenéis y que tan bien os acerca a la gente ¿cuánto cuenta? El vídeo la refleja, otro de vuestros fuertes, el directo -cuentan- que también.

K: El factor vídeo nos encanta. Una de las cosas que más nos gusta del mundo es hacer videoclips. Y además, como nosotros nos dedicábamos al vídeo antes de conocernos…

J: Los videos los hacemos nosotros.

K: Sí, los grabamos, los editamos, todo lo organizamos nosotros. Claro, la química está ahí y a la hora de hacer los vídeos, obviamente, al existir entre nosotros esa química, se ve reflejado. Todo corre de nuestro trabajo.

J: Cuando haces un vídeo para un proyecto que conoces tanto, también es más fácil.

K: Claro… cuando te pones a grabar ya sabes perfectamente lo que quieres.

Es mucha la importancia que le dais al tema de la imagen dentro de Mueveloreina… Como si lo visual ocupase un lugar primordial en vuestra música. ¿Cuánto de imagen sois?

J: Le damos mucha importancia a la imagen. Al principio, el proyecto era un poco la excusa para hacer videoclips, que nos apetecía mucho…

K: De hecho, aparte de que pienso que consumimos muchísimo lo audiovisual, el conjunto… Ya, el hecho de sacar solamente canciones y más canciones, sin apoyo audiovisual, no tira. Tienes que ofrecer algo visual porque todo lo consumimos a nivel visual.

J: Antes, la gente tenía un walkman en el bolsillo y ahora lleva una pantalla. Entonces…

K: ¡Claro! Aparte, la exigencia del público también es esa… Yo creo que, aparte de que a nosotros nos encanta todo la parte visual, la sociedad ahora mismo vive pegada al móvil y a sus pantallas, así como a Youtube, Vimeo… Es un poco adaptarte a eso. Pero claro, en nuestro caso, no puede ser mejor esta adaptación porque ¡NOS FLIPA HACER ESTO!

J: Tampoco nos dejamos un dineral en los vídeos, ni mucho menos… Terminan siendo viajes o paseos que hacemos y que convertimos en videoclips.

Será cierto entonces eso de que os apasiona buscar localizaciones para grabar…

K: (Risas) Sí, sí, sí… De hecho, cuando colguemos nos vamos a buscar otro par de sitios porque este finde grabamos otro videoclip. Es que antes era (ya no tanto porque ya no estamos en Barna, nos hemos venido para Valencia y estamos en un pueblecito), pero antes, cada fin de semana, nos cogíamos la bici y nos íbamos a localizar. Porque lo más chulo al final el video no es tanto…

J: Bueno, nos íbamos de paseo y localizábamos (risas).

K: Bueno, sí, pero hacíamos un excursión en bici y encontrábamos sitios de la hostia… Y decíamos: “aquí hay que grabar algo”. Además, nos flipa la arquitectura, todo lo que sean edificios y bloques (de barrios) nos flipa muchísimo.

J: Las zonas industriales… Movidas así.

K: Nuestros vídeos, básicamente, son la localización. Para nosotros, lo más importante es la localización, más allá de cualquier otro asunto relacionado con la pasta que te gastes en hacerlo.

J: El vídeo en dos o tres horitas está grabado, eh. La calidad está en saber dónde vas a ir a grabar.

Desde que comenzásteis a sacar los vídeos hasta que subísteis por primera vez con Mueveloreina a un escenario, pasó un tiempecito. Decribidnos esa primera toma de contacto con un público que, a su vez, también estaba viviendo una primera vez con vosotros. Todo ocurrió en Razzmatazz.

K: (Risas)… sí, en la Ra.

J: Yo me lo pasé estupendo. La verdad, me divertí muchísimo. Ahora que te cuente ella.

K: Yo, de verdad te lo digo, estuve dos días con el corazón en la garganta, no podía prácticamente ni respirar. Además, yo llevaba mi cuerpo de baile también (las chicas con las que yo hacía baile)… Bueno, pues estuvimos ensayando durante varios días y tal… En las horas previas a salir al escenario (porque salíamos casi a las cuatro de la mañana), tuve una angustia increíble, cada vez más nervios y más angustia: no podía beber, no podía fumar, me pasé todo el día sin comer prácticamente, tenía el estómago cerrado…

J: No podía hablar (risas)…

K: ¡SÍ! No podía hablar. Era como que no me podía desconcentrar. O sea, si me desconcentraba, ¡pufff! Era mi primer concierto en mi vida y, encima, en la Ra, con un escenario enorme, la discoteca más grande de Barcelona. Yo estaba jodidamente cagada. Cagada no, el siguiente nivel, te lo juro, me temblaba absolutamente todo. De hecho, cuando terminé la primera canción, te juro que por poco me desmayo; me tuve que dar media vuelta para que me hicieran los ojos un poco blanco (risas), pedí agua y me dije: “Carmen, no…Carmen, no”…

J: Salío muy bien el concierto.

K: La gente que me conoce me dijo que parecía que fuera con un palo metido en el culo (risas). Que no era yo y que estaba muy rígida y muy tensa. Yo estuve todo el concierto pensando en terminar, no lo disfruté.

Eso antes y durante, pero justo después, ¿qué fue lo primero que se os pasó por la cabeza?

K: Yo lloré.

J: Después de nuestro primer concierto en la Ra, ya podíamos estar tranquilos para cualquier otro concierto que viniera.

K: Claro, lo que ocurrió conmigo es que me derrumbé y me puse a llorar. Pensé que bueno, este había sido el primero y me dije que en los siguientes tendría que disfrutar algo más. Me sigo poniendo jodidamente nerviosa antes de salir, eso es así, además se me cambia la cara: porque tengo muchos nervios, porque no quiero cagarla, porque me lo tomo muy enserio… A lo mejor debería disfrutarlo un poco más.

J: Pero ahora disfrutas mucho…

K: Ahora sí, pero en los momentos previos… Aunque una vez canto la primera canción, ya está.

J: Llevo subiéndome a un escenario durante quince años y siempre hay nervios.

El que parece vuestro sino es plantar cara al sistema, cosa que no se deja ver sólo en vuestras letras, sino que podríamos acudir a vuestro comportamiento en general. Con vosotros, la crítica a occidente, siempre ocupa la portada, ¿no?

K: Sí, totalmente.

J: He estado en muchos grupos punkis, en los que siempre hemos escrito letras de este tipo. Yo no soy una persona que se identifique con ningún partido político. Nuestra música y nuestras letras es como nuestra pequeña aportación al mundo, ¿no?, también va por ahí… Hacemos algo y, al menos, intentamos dar conciencia de lo que a nosotros nos parece un problema.

K: Yo llevo mogollón de tiempo escribiendo. Incluso mucho antes de hacer música ya escribía bastante… Me he quejado muchísimo muchas veces; pero creo que todo esto está más relacionado (lo decíamos antes) con el hecho de que tienes un altavoz, que es la música (aparte del uso que demos a nuestras redes sociales), y con él puedes concienciar. En la época en que vivimos pasan cosas que nos joden y nos molestan, y que nos indignan…

J: Pero tampoco consideramos que seamos antisistema. Al final, vivimos en el sistema, trabajamos en él, estamos en él… De hecho, trabajábamos en publi hasta no hace tanto.

K: No creo que estemos hablando de que seamos unos antisistemas, más bien apunta a que no nos callamos y a que somos críticos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Somos personas con ojo crítico y somos conscientes de la sociedad en la que vivimos y el Gobierno de mierda que tenemos.

J: Pero, al final, no sólo es el Gobierno… También hablamos de otras actitudes…

K: Sí, pero está claro que tenemos un grito político y en él nosotros contamos con un punto crítico hacia el sistema corrupto que tenemos: determinadas cosas que son las que vivimos todos y las que vemos todos.

J: Sí, sí, sí… Pero solemos pronunciarnos, no posicionarnos.

K: Exacto. Son importantes esas dos palabras. No nos posicionamos, porque Joaco y yo somos muy veletas; la gente (en realidad) también; todos somos muy veletas: un día piensas de una manera y te levantas en el mismo día y, a lo mejor, ya piensas de otra. Tampoco me gusta ser absolutista, es decir, cerrarme a ser de una única manera eternamente, porque no es verdad. Preferimos sencillamente pronunciarnos cuando existe verdaderamente una situación que nos incomoda, que nos molesta y con la que no estamos de acuerdo.

Aunque todos vivamos con el Sistema encima, sin embargo, hay gente -dentro del arte- que prefiere no pronunciarse. Y luego están los que sí. En definitiva, es de lo que estamos hablando.

K: Claro, hay gente que sencillamente prefiere no mezclar su proyecto artístico con cuestiones sociales. Muchísimos artistas que con tragedias o con movidas así, directamente, es que ni hacen mención. Totalmente legítimo, pero es una lástima.

J: El problema es la gente joven, que son el reflejo de lo que vendrá después.

K: Si gente como nosotros -que no somos ni demasiado mayores ni demasiado jóvenes- no tenemos esa responsabilidad con la sociedad…

¿Y en qué artistas reconocéis esa labor de responsabilidad social? ¿Quiénes son los que hablan clarito?

K: Entre una multitud destacamos a KAIXO, El Coleta (que es un tío jodidamente reivindicativo, jodidamente político, le encanta todo esto)… Ya no está, pero Gata Cattana siempre ha sido una tía que ha estado ahí… Esto hablando del panorama español.

J: Bueno, si hablamos de otro estilo de música, también habrá más grupos así más punkarras… Pero claro, son géneros que siempre han tenido ese punto reivindicativo y lo van a seguir teniendo. Pero de la nueva ola que hay ahora de música electrónica fusionada con lo que quieras…

K: No hay muchos que tengan un discurso político ni crítico… Es más un reflejo de su día a día, de lo que hacen, pero de manera divertida. Que también es válido, esto es como todo.

Y hablando de personalidades. Os ponéis súper serios cuando habláis de lo importante que es para vosotros que se reconozca el trabajo de la gente. Frases como: “Con lo que no estamos de acuerdo es con descargar una base de Youtube y poner un poco de autotune”. Queda claro que para vosotros el trabajo de uno es sagrado. ¿Pero que te plagien no es un reconocimiento de la hostia?

J: Si te dan tu parte, sí. A nosotros nos ha pasado. Nos han escrito y nos han dicho que les encantaría hacer un remix de uno de nuestros temas. Así, de puta madre.

K: Claro. Una cosa es eso: me preguntas o me cuentas que te gusta lo que hacemos y que te gustaría usar uno de nuestros temas para un vídeo o para hacer un remix… me parece estupendo. Lo que no nos mola es el rollo ese de reapropiarse de algo y hago como si ese algo fuese creado por mí. Es muy fácil hoy por hoy demostrarle a otro artista que te gusta lo que hace.

J: El problema que veo hoy es que, vale, se ha democratizado todo, la creatividad se ha democratizado, por lo tanto cualquier persona puede aprender lo que quiera: porque la información está ahí, porque tiene un ordenador, porque en definitiva dispone de todos los medios para hacer su música y lo que le dé la gana. Ya se acabó eso de pagar para que te hagan las cosas. No, eso se acabó. Uno puede aprender y hacer en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha democratizado tanto todo hasta el punto de que existen artistas que ni hacen su música ni saben cantar.

J: Hay dos maneras de funcionar hoy por hoy en el mundo de la música. Una es currártelo y pasarte muchos años aprendiendo a hacer las cosas (o no muchos años). Y otra es pagar y poner tu nombre. Y eso cada vez pasa más, hay muchísimos productores que están ahí en la sombra, trabajando para otros, que son los que ponen la pasta.

K: Pero realmente es una cosa consentida. El productor permanece en el anonimato y el éxito se lo lleva otra persona. Lo que a nosotros no nos mola es anteponer el dinero al arte y que acabe valiendo más la pasta que el arte.

¿Consideráis que vuestra música es susceptible de convertirse en música de masas?

J: Es posible.

¿Y qué pasaría?

J: No lo sé. De momento, no creo que tengamos temas que sean masificables. Pero quién dice mañana… igual sí, no lo sé.

K: Esperemos, ¿no? Esperemos que sí, eso es lo que queremos.

J: A mí me encantaría, la verdad. A cuanta más gente lleguemos, mejor.

Antes hablábamos de los vídeos. ¿Tenéis algún nuevo vídeo en la cabeza? ¿Alguna localización ?

J: Cuando tocamos en Sevilla, nos quedamos una semana por Andalucía y estuvimos por toda la zona de Cabo de Gata. El año pasado estuvimos en Arizona y cuando vimos Cabo de Gata flipamos. Nosotros habíamos estado el año pasado en Arizona y cuando vimos eso pensamos que es estar como en Arizona, incluso mejor… Así que lo más seguro es que nos vayamos a grabar por ahí…

K: Hemos grabado un videoclip con El Coleta, un temita de bakalao reivindicativo. Tenemos varios temas por sacar que son una animalada. Tenemos varias cosas por ahí: varios temas que son una animalada.

¿Con qué otra gente os gustaría colaborar?

K: Con Bejo nos molaría mucho. Es una maravilla. Con el Amargo, que también es colega, nos molaría hacer algo también. Nos gustaría hacer algo con Bearoid, que está dentro de nuestro roster, y es como muy funky, con él estaría bien hacer un homenaje al porno tan molón de los setenta. Con los BNMP… Sí, estamos pensando en hacer cosas y en nuestras mentes anda mucha gente. Es que de verdad, hay artistas que son humildes, que son respetuosos, que son cercanos, y eso se agradece mucho, la verdad.

