Gabriela Casero da forma con el apoyo instrumental de Solo Astra a Mow, un pequeño experimento que oscila entre el pop y la electrónica y que endandiló hace cosa de un año a la firma Subterfuge. Con ellos saca su primer EP, Wom (2017).

La timidez caracteriza a Gabriela Casero. No solo en las entrevistas: también en sus canciones, de letra desordenada y tono intimista, en especial si canta en acústico. Ella capitanea Mow, un proyecto sonoro que combina electrónica con una suave voz femenina. Parece recién sacada de la escena british, pero es madrileña –de círculos malasañeros, cuenta-, y presenta con la firma Subterfuge un primer EP en el que reúne algunos temas que llevan escuchándose varios meses al otro lado del charco.

¿Ha sido un año muy loco?

Si, sobre todo porque yo nunca había hecho nada serio con la música, entonces todo esto me parece muy “what the fuck”. Pero es muy divertido, en realidad. Tampoco me vuelvo loca, no soy Katy Perry (risas).

Subterfuge aparece en tu camino, quiere firmar… ¿te habías planteado vivir de la música antes de eso?

La verdad es que sigo sin planteármelo. Llevo bastante tiempo tocando con algunos grupos y haciendo conciertos, pero son grupos pequeños y nunca los hemos montado pensando que fuésemos a dedicarnos a la música. De hecho, yo ahora mismo sigo estudiando: hago diseño gráfico y antes estuve cuatro años en filosofía.

¿Influye que estudies diseño en tu manera de llevar los visuales? Las portadas, el video de Grasiah… ¿son tuyos?

Sí, bastante, aunque los chicos de Solo Astra también estudiaron audiovisuales. Entre todos trabajamos la imagen, y nos gusta bastante esa parte.

Mucha gente te nombra como una de las nuevas promesas de Madrid. ¿Cómo te sientes ante algo así?

Ni siquiera sé que debería decir, porque queda un poco mal decir que no creo que lo sea. Pero sinceramente, no me lo parece, es una exageración. Claro que se va creciendo poco a poco, y ojalá algún día lo sea, pero todavía tengo que grabar un montón de cosas. Noto que todavía no estoy haciendo todo lo que puedo hacer.

Entonces, ¿habrá nuevas canciones pronto?

Sí, tengo cosas planeadas y, de hecho, ya tendríamos que habernos metido en el estudio, pero no lo hemos hecho por cuestión de horario. Solo puedo grabar en fines de semana, porque voy a clase; es difícil grabar por eso, si no fuese así ya habría muchísimo más. Hay un montón de canciones, muchas ideas que quiero hacer.

Una vez las tengas, ¿conservarás la manera de lanzarlas, primero como temas sueltos y luego, si surge, en un EP?

Sí, las iré sacando poco a poco. No lanzaremos un disco de repente ni diremos “¡aquí está el nuevo disco, toma: doce canciones!” (risas). Eso no va a ocurrir.

No eres la única trabajando con esa idea…

Yo creo que es la mejor manera de hacerlo ahora. Me parece que sacar un LP se ha quedado en el pasado.

La tanda que has lanzado tiene cierto aire melancólico, ¿es todo tuyo?

Sí, ya vengo así de casa (risas). Lo he pensado hoy en el autobús; estaba oyendo una canción, una grabación que me ha saltado, y he dicho “jo, qué deprimente”. De todas maneras, se me está pasando. Cuando empecé a hacer canciones, hace unos años, tenía un rollo más alegre, y de repente se volvieron tristes. Creo que ahora estoy volviendo a salir de ahí, aunque no lo tengo claro todavía. Pero sí, desde luego es todo mío.

Es un rollo cabal, no deprime en exceso…

El otro día nos reímos mucho, porque en un comentario de YouTube alguien nos puso, en inglés: “Cabeza de cartel para el festival depresión 2017” (risas). Me hizo mucha gracia porque supongo que el hombre tiene algo de razón.

Los títulos de las canciones sí son bastante graciosos

Sí, pongo títulos raros. Luego me dan un poco de pena los locutores en la radio cuando intentan nombrarlos. A mí me hacen eso y me cago en… (risas). El caso de Grasiah, por ejemplo, surgió de una chorrada. Estábamos pensando un título en el local y como los chicos (Solo Astra) son canarios le dije a alguno de ellos que una de sus propuestas era una porquería, y él contestó: “¡Grasiah!”. Y ya está, ya tuve título.

¿Qué tal con ellos, con Solo Astra?

Genial. Como ellos ya tienen muchísimo más recorrido, hay muchos errores que hemos evitado en Mow porque ya los habían cometido antes. Saben lo que hacen, y eso le viene muy bien a una recién llegada como yo.

Entonces, ¿consideramos a Solo Astra parte de Mow, como conjunto?

Sí, o yo al menos sí. Sería muy injusto decir otra cosa, ellos hacen gran parte de las canciones. Aunque yo las lleve al local, cada uno hace lo suyo. Además es una ayuda mutua, por ejemplo Toni (Díaz, teclados) opina sobre la parte de Dani (Rodríguez, batería). No es algo cerrado.

¿En ese conjunto entra también Brian (Hunt, productor)?

Sí, nosotros llegamos con ideas y trabajo hecho con nuestros medios, nuestros sintetizadores e instrumentos. Cuando llegamos al local, Brian tiene muchas más cosas que podemos utilizar, que de entrada no conocemos pero que quedan genial en la mezcla. Él también hace mucho. Todos lo hacemos.

Trabajar con Brian te lleva a ser comparada con otras cantantes que trabajaron con él, como Anni B. Sweet o Russian Red, pero en general ya te han comparado mucho… ¿cómo te lo tomas?

No me gusta demasiado, pero no porque me ofenda, sino porque hay comparaciones que no veo. Que me comparen con Bjork, por ejemplo, no me parece normal, ¡ni siquiera escucho a Bjork! (risas). Con Lana del Rey lo puedo entender más, porque sí me gusta; con Russian Red… simplemente, parece que cada vez que una chica española canta en inglés es ella. Hay muchas más cantantes, pero solo surgen dos nombres y siempre son los mismos.

La verdad es que hay muchas comparaciones, algunas cutres y algunas muy locas, que un día aparecen en un comentario de YouTube y al siguiente pasan a un artículo en prensa. Aunque la de Bjork sigue siendo la número uno, ¡es que no veo la similitud por ningún lado! Igual es porque soy yo y desde fuera es obvio…

¿Cómo fue eso de entrar en el top viral de Estados Unidos?

No sé a qué algoritmo de Spotify le dio por ahí (risas). Fue bastante sorprendente sonar en sitios como Manhattan o Brooklyn, la verdad.

¿Los estadounidenses son más activos que nosotros, en España, a la hora de descubrir música?

Sí, creo que en España todavía hay mucha gente que pone la radio a ver qué sale y se limita a eso. Yo lo hice durante muchísimo tiempo. Lo de Spotify tiene que ver bastante con eso, con que allí buscan más. Hay además curadores que eligen temas, deciden si valen la pena y los incluyen, y supongo que es lo que pasó con Grasiah.

¿Has llegado ya a ese punto de ser cara conocida en algún ambiente?

Sí que me han dicho cosas, aunque se suele limitar a Malasaña, que es por donde me muevo. No es como irme a Soria y que de repente alguien diga “¡Eh, eres tú!”. En Malasaña no me lo tomo como una sorpresa tan grande. El otro día, un taxista me reconoció por la voz, por una entrevista que había escuchado el día anterior por la radio. Eso me dejó bastante impresionada (risas).

Tienes un estilo algo alejado del de Solo Astra como banda, ¿cómo te ha recibido su público?

Es una buena pregunta, no me lo había planteado nunca. No sé si es que me han recibido tan mal que nadie me lo ha dicho (risas). Ahora me quedo con la duda, tengo que preguntárselo.

Teloneas en menos de un mes a The New Raemon y McEnroe, ¿tampoco te planteas cómo será ese recibimiento?

Sé que no es mi público objetivo, pero siempre hay gente que es más abierta, que va a escuchar a unos artistas y de paso, descubre a otros. De hecho, tengo fans muy entregados que son metaleros a la vez (risas).

No pienso mucho eso, supongo que si toco y no me hacen caso lo achacaré a la diferencia de gustos, pero mientras nadie se ponga a hablar en primera fila porque decida que no le interesa el concierto, no hay problema.

Hablas de público objetivo, pero ¿quiénes son?

Es gente que escucha grupos pequeñitos, pero descubre muchos, en lugar de irse a los grupos grandes. No se van a The Doors, que son geniales, pero no lo hacen, prefieren miles de bandas enanas. En definitiva, gente… de Malasaña (risas).

