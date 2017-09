Morrisey dispara contra los mass media en ‘Spent the Day in Bed’, su nuevo single

No han sido ni mucho menos decepcionantes los últimos movimientos musicales de Morrisey. Sin embargo, el bardo británico llevaba tres años sin publicar disco, desde aquel fantástico World Peace is None of Your Business que, sin embargo, supuso su salida de Harvest Records y Capitol.

Prácticamente todo lo que ha trascendido de Moss en estos últimos años ha sido para hablar de alguna salida de tono, de algún titular desafortunado, de algún posicionamiento extremo de carácter mediático o los eternos cantos de sirena por una reunión de The Smiths que tiene pinta de que nunca sucederá.

Ahora vuelve a la carga con nuevo disco. Será el próximo 17 de noviembre cuando vea la luz Low in High-School, un disco que pondrá en circulación Etienne Records y BMG y del que podemos escuchar un primer adelanto: se trata de Spent the Day in Bed, primer single del disco y una de las doce nuevas canciones con las que el inglés regresa, nuevamente, con un desarrollado tono crítico.

“Deja de ver las noticias; porque la novedad sólo consigue asustarte, a hacerte sentir pequeño y solo, hacerte sentir que tu mente no es tuya”, canta Morrisey en este nuevo single, que a buen seguro será una de las que sonarán el próximo 2 de octubre, cuando sea el primer artista en total en el 6 Music Festival que impulsa la BBC.

Las Fake News de Morrisey