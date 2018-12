Cada concierto y gira de Morrisey siempre se recibe con ganas (por lo poco que se deja ver por algunos territorios y lo esquivo que es), pero también con incredulidad, ante la gran cantidad de shows cancelados a los que tiene acostumbrados tanto a promotores como a fans. Esta semana se encuentra en Sudamérica, presentando Low in High School, el disco que publicó hace poco más de un año, y que suponía su regreso discográfico tres años después de World Peace is None of Your Business.

Como cabía de esperar, Morrisey no ha decepcionado, y ha seguido haciendo de las suyas. Primero, cancelando el concierto que tenía programado en Paraguay, en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (que acaparó todas las miradas estas últimas semanas, ya que allí mismo se tomó la decisión de qué hacer con el partido entre los equipos argentinos River y Boca para la final de la Copa Libertadores de América que finalmente se disputará este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu). ¿La cusa de la cancelación? Aparentemente, “una intoxicación alimenticia” por parte de uno de los miembros de su banda.

Sin embargo, el concierto que sí tiene pinta de que se celebrará es el que lo llevará a Buenos Aires esta misma noche, viernes 7 de diciembre, en el DirecTV Arena de la capital argentina. Pero, antes de su llegada, el que fuera líder de The Smiths, uno de los militantes más visibles del movimiento anti-especista y vegetariano, ha decidido escribir una carta a Mauricio Macri, actual Presidente de Argentina, para pedirle que apoye la prohibición de los circos con animales en el país del cono sur de América.

Su solicitud no es baladí, ya que viene amparada por un proyecto de ley impulsado por la senadora Magdalena Odarda, y presentado en el Congreso de dicho país para vetar esta práctica. Este proyecto no fue tratado en el Congreso y perdió el estado parlamentario, por lo que Morrisey se vio motivado a escribir una mediática carta antes de aterrizar en Argentina. Desde la organización Proyecto Galgo Argentina confirmaron que se estaba intentando coordinar una reunión entre el icono pop y el mandatario argento.

“Estimado presidente Macri,

Mientras me preparo para mi concierto en Buenos Aires, me he enterado por mis amigos de PETA Latino y la Organización Proyecto Galgo Argentina que la senadora Odarda ha presentado un proyecto de ley para prohibir los circos con animales en toda la Argentina, proyecto al que quisiera expresarle todo mi apoyo.

Los espectáculos con animales son arcaicos, antinaturales y crueles. Los animales en los circos son entrenados a golpes, latigazos, descargas eléctricas e intimidación para que realicen trucos estúpidos, comportamientos que nunca demostrarían en la naturaleza. Cuando no están actuando ni siendo entrenados, los animales permanecen toda su vida encadenados o en jaulas. Esto animales además presentan una amenaza para el público, cuando, comprensiblemente, se cansan del maltrato y del encierro, y tratan de escapar.

La sociedad está evolucionando y está rechazando los circos con animales debido a la

preocupación por el bienestar animal y la seguridad pública. El circo más grande de EE.UU., Ringling Bros., cerró definitivamente sus puertas el año pasado en medio de una baja en la venta de entradas. Inglaterra ha anunciado la prohibición de los circos con animales exóticos en 2020, uniéndose a México, Perú, Bolivia, Colombia, Austria, Italia, India, Singapur y más de una docena de países que introdujeron o implementaron dichas prohibiciones en el ámbito nacional.

Las exhibiciones con animales no educan ni divierten, solo causan sufrimiento para los

involuntarios actores. Por favor, apruebe la ley 520/2017 presentada por la senadora Odarda y únase así al movimiento creciente que deja a los animales en los circos donde pertenecen: a los libros de historia”.

Macrissey