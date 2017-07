El biopic sobre Morrisey no autorizado por el artista ya tiene tráiler

En ocasiones, no tener permiso de los protagonistas es buena señal: algo sale a la luz que ellos no quieren que sepas. Y eso es precisamente lo que parece que va a pasar en England is Mine, el biopic sobre Morrisey que se estrenará en la próxima edición del Festival de Cine de Edimburgo y que aun no tiene fecha de estreno confirmada en nuestro país, aunque a partir del 4 de agosto se vaya a poder empezar a ver en salas de diferentes países.

Lo que sí sabemos es que Orion Williams, productor de Control (biopic sobre Ian Curtis y Joy Division), también está detrás de esta película sobre un Morrisey previo a la creación de The Smiths. De hecho, el film acabará precisamente allí: cuando Steven Patrick Morrisey conoce a Johnny Marr, quien sería su mano derecha en una de las bandas británicas más icónicas de todos los tiempos.

Quien dará vida a ese joven Morrisey, asqueado por la escena musical del Manchester de los años ’70, será Jack Lowden, actor británico que tras haber participado estos últimos cinco años de series como Mrs Biggs, The Tunnel o The Passing Bells, encuentra en esta England is Mine su primer papel protagónico de peso, coincidiendo además con el estreno mundial de Dunkerque, la nueva película de Christopher Nolan, que se estrenará en cines españoles el próximo 21 de julio y en la que el actor inglés tendrá un papel de relativa importancia.

A Lowden lo escudará Jessica Brown Findlay, haciendo las veces de Linder Sterling, la mejor amiga de Moz en su juventud, y actriz a quien quizá pongáis caras por capítulos de Black Mirror, por su papel en Downton Abbey o films como Cuento de invierno o Víctor Frankenstein, entre otras.

Before Smiths