No hace falta hacerse mayor para madrugar los domingos y escuchar música clásica. No al menos si la noche anterior has cerrado el garito donde la mañana siguiente estás descubriendo un nuevo paradigma de tu consumo de música en directo. Esa es la propuesta que llevan proponiendo por tercera edición desde la Sala Apolo, centralita del ocio nocturno y la música en directa de Barcelona, que se saca de la manga el ciclo de conciertos (What’s the Story) Morning Glory, que recoge el título del icónico álbum de Oasis para traer la música clásica a un entorno diferente al habitual con un público diferente al habitual.

Este año será entre el 22 de enero y el 12 de febrero en la mentada Apolo de la capital catalana: cuatro conciertos que harán de los mediodías domingueros barceloneses una oportunidad de oro para descubrir algunas de las nuevas variaciones que intérpretes de música clásica y culta consiguen llevar a un terreno ni solemne ni elitista ni purista ni prejuicioso.

Conciertos pensados para todas las edades, participativos e inclusivos, que nos presentarán (el domingo 22 de enero) al pianista Marco Mezquida reinterpretando piezas clásicas adaptadas al sonido del siglo XXI; el también pianista Daniel Ligorio recordará (el domingo 29) algunas de las gemas más singulares de la música de finales del siglo XIX y principios del XX; la transición dance para violonchelo que pondrá en práctica Erica Wise (el domingo 5 de febrero); o las músicas de otros mundos que, con arpa y marimba, ejecutará el Blooming Duo como cierre (el domingo 12), reinterpretando músicas que irán desde las bandas sonoras del Super Mario Bros o Donkey Kong hasta Paquito chocolatero.

Lo clásico ya no es dormir los domingos hasta las tres de la tarde: lo clásico es modernizar los hábitos.

Más info: aquí

(What’s the Story) Morning Glory