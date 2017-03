Lo de coser y filmar es ya un nuevo dicho en Barcelona, donde el Fashion Film Festival Moritz Feed Dog hace su aparición cada primavera con los mejores documentales en torno a la moda. Por tercer año consecutivo el festival, creado por IN-Edit Producciones en colaboración con las cervezas Moritz como parte de la iniciativa #lamodaescultura, llevará el glamour de la moda a la pantalla de los Cines Aribau Club, del 30 de marzo al 2 de abril, junto con múltiples actividades paralelas en la Fábrica Moritz. Un escaparate audiovisual donde modelos, marcas e imperios son despojados del barniz del papel cuché para contar su historia con mayor sensacionalismo o despojándose de él.

El festival arrancará con el estreno en España de Franca: Chaos and Creation donde Francesco Carrozzini hace un retrato íntimo de su madre, la recientemente fallecida Franca Sozzani, editora jefe durante treinta años de Vogue Italia. Una mujer que arriesgó y revolucionó la línea editorial de la prestigiosa revista, ganándose a pulso su paso a la historia cómo una de las voces más respetadas y rebeldes de la moda italiana.

Le seguirá otra cinta de estreno en España, Dries, en la que el diseñador belga Dries Van Noten se deja acompañar por una cámara que seguirá su proceso creativo y lo acompañará por las pasarelas más importantes de la Paris Fashion Week, en su desfile número 100. Como no podía ser menos en un festival sobre moda, Anna Wintour, temida y adorada editora de Vogue en norteamérica, hará su aparición estelar en el film de Andrew Rossi, The First Monday in May, en el que se filma el proceso organizativo detrás de la gala del Met, un evento que aúna arte y moda en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y una de las fiestas fashion más importantes del año.

Completan el programa el histórico documental Model de Frederick Wiseman; To be a Miss, una mirada crítica a los concursos de belleza; Out of fashion, la cara menos amable de la industria expuesta por su director Reet Aves; Bangalogia sobre el impacto de la moda africana en las tendencias de todo el mundo; y los biopics dedicados al afamado “fotógrafo de las tops” Peter Lindbergh y a la legendaria fotógrafa neoyorquina Rose Hartman. En la moda como en la vida todo es cuestión de óptica.

Moritz Feed Dog