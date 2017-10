El año pasado se creó una cortina de humo de cara a la opinión pública al hablar de la marcha de Matt Mondanile de Real Estate, que estaban por entonces recogiendo los frutos de la proyección que les dio un álbum como Atlas. Fue en mayo de 2016, un año antes de que publicasen el actual In Mind que están presentando en carretera, cuando la banda anunciaba que la marcha del guitarrista se debía a que éste quería centrarse en su otro proyecto, Ducktails.

Pero de eso nada: Mondanile llevaba desde febrero fuera de la banda, tras enterarse el resto de miembros de Real Estate de “tratos inaceptables hacia las mujeres”. La banda, incluso, agregó que aplauden “el coraje de las mujeres que llegaron a nosotros para que pudiéramos resolver el tema”.

Incluso el sello Domino, que editó los álbumes de Ducktails en el período que esto sucedió (en 2013 publicaron The Flower Lane y en 2015 St. Catherine), ha emitido un comunicado desligando por completo al artista de su sello, algo que se confirmó hace tan solo unas semanas, al publicarse lo nuevo de Ducktails, de título Jersey Devil, en el sello New Images, que no se han pronunciado al respecto.

Pero ese no es el único caso reciente que se suma a una larga lista de músicos acusados y señalados por abusar sexualmente de mujeres, o tener “tratos inaceptables” con ellas, como apuntaban desde Real Estate. Hace unos días, el sello neoyorquino Captured Tracks emitió un conciso pero claro comunicado en su Facebook informando que uno de sus artistas-insignia, Alex Calder, del que hasta ahora habían publicado todos sus discos y del que ya tenían preparada la publicación de un nuevo ejercicio discográfico, también estaba involucrado en una acusación de abusos.

“Recientemente, una denuncia de agresión contra Alex Calder ha llegado a nuestra atención. Hemos estado trabajando incansablemente para hablar con todas las partes involucradas y hemos decidido dejar de avanzar en el nuevo álbum de Alex. Creemos que es importante preservar la privacidad de la otra persona involucrada y, por lo tanto, no creemos que nuestro papel como empresa sea el de compartir más detalles al respecto. No vamos a publicar el nuevo álbum de Alex Calder, cuyo lanzamiento estaba previsto para el viernes 20 de octubre”

Vergonzoso