Lleva desde las cinco de la mañana despierta, de una radio a otra, de una entrevista a otra, y no pierde un ápice de ese aura de folclórica metalera, de tonadillera posmoderna, de diva tímida. Es la primera vez que lo hace en España, pero el fenómeno en el que se ha convertido Mon Laferte en Latinoamérica (sobre todo en México, su país de residencia; y su Chile natal, a la que reconquistó y que la convirtió en una de sus figuras más icónicas de los últimos años) lleva sin descanso, trabajando las 24 horas del día y protagonizando uno de los ascensos artísticos más imparables de una artista latina sobre todo desde hace dos años, cuando publicó Volumen 1 (Universal, 2015), un cancionero destinado a ser un clásico de la canción pop latinoamericana.

Ahora, la chilena, mientras sigue viendo cómo el número de las reproducciones se suman por decenas de millones, llega en su año más movido a abrir un nuevo mercado, el español, y para presentar La Trenza (Universal, 2017), su nuevo y más polifónico disco hasta la fecha. Nosotros nos encontramos con ella en Madrid, maquillada y agotada, pero con ganas de responder, de encontrarse a sí misma en sus palabras, de que el público español sea el siguiente en hacer aún más grande su fenómeno, algo que podremos comprobar en directo dentro de unos días, cuando toque en Madrid (el sábado 18 de noviembre en la sala Mon Live) y Barcelona (el martes 21 en la Razzmatazz): conciertos para los que puedes comprar tus entradas aquí .

“Ya no sé si tengo los pies en la tierra: estoy muy concentrada en hacer todo bien y acabo volviéndome un poco loca”

No sé si es el año más loco que has vivido: tu participación en Viña del Mar, la cumbre, los Discos de Platino, la gira por Argentina, la salida del disco, tu primer aterrizaje en España… ¿cómo haces para tener los pies en la tierra?

No sé, ha sido difícil. Fue un año muy intenso, pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo. Y, si te soy sincera, ya no sé si tengo los pies en la tierra (ríe). Me siento muy feliz, pero al estar trabajando todos los días, me mantengo ocupada y muy centrada en cada una de las cosas que vienen. Intento hacer las cosas bien, dudo mucho, sufro mucho con cada decisión… Ahora traje una guitarra para hacer promoción y ya estaba dudando si hice bien en traerme la guitarra con cuerdas de nylon o si debería haber traído la que tiene cuerdas de metal: hasta en eso dudo.

Tienes trastorno obsesivo compulsivo.

Sí, mal. También me pasa cuando armo el set: pienso si dije lo correcto durante los conciertos o si no digo muchas estupideces en una entrevista. Estoy muy concentrada en hacer todo bien y acabo volviéndome un poco loca.

¿Consigues relajarte en algún momento?

Muy poco. Cuando llego a mi casa y estoy con mis gatos, o cuando me pongo a cocinar… pero nunca desconecto del todo. Paso toda mi vida así, ya me pasaba cuando no tenía la exposición mediática que tengo ahora: el poco tiempo que tengo me dedico a componer, a hablar con el de las luces para montar el show, a apuntar ideas…

¿Y estás preparada para vivir el resto de tu vida así; o crees que esto va a cambiar en algún momento?

Yo pienso que en algún momento voy a parar y me voy a vivir a la montaña sola: hay una parte de mí muy preocupada y concienciada con temas medioambientales, todo lo relacionado con el planeta, los residuos… Y siempre me imagino a mí viviendo un poco aislada de todo lo que es la urbe y el caos.

Un poco como Violeta Parra…

Sí, cierto. No sé bien qué va a pasar, pero de momento lo cierto es que llevo toda la vida trabajando muchísimo en cada detalle, siendo muy perfeccionista con todo, siendo muy independiente, intentando tomar todas mis decisiones. Tengo demasiada pila.

“Quizás en unos años me voy a vivir a la montaña y toque mis canciones a mis vacas; pero en este momento prefiero que la gente se pregunte todo el rato qué voy a hacer ahora”

Y venir a España y poder caminar por la calle y tener que conquistar un público nuevo, ¿te gusta eso como de estar en segunda luchando por ascender a primera?

Sí, me encanta, me parece mucho más divertido. Lo podría comparar con una relación de pareja: es mucho más divertido cuando empiezas, cuando está todo ese encanto de la conquista del público. Aparte, siento que, si logras conectar en esa primera vez, con todo el bagaje que ya tengo con los años y los discos, es mucho más salvaje; como que consigues dar con algo que es muy difícil que el fan que lleva cinco o seis años siguiéndote ya no tiene.

Hay muchas otras cosas que existen con el seguidor que ya te conoce, pero ese encanto de la primera vez ya no lo vuelve a vivir ni él con mi música ni yo al tocar para él: hay otra exigencia, otra dimensión que se da con las relaciones, otra fase diferente que enriquece a otros niveles. Es como “mantener la relación”.

Si tuvieras que explicarle a un español que no te conoce y que te escucha por primera vez cómo ha sucedido este ‘fenómeno’ con tu música, ¿cómo lo explicarías?

Es difícil. Me gusta que la gente me vea como una contadora de historias: disfruto más siendo intérprete de las canciones que escribo, disfruto más del escenario, no me gustan los estudios, es como estar en una nave espacial repitiendo sin parar hasta que das con la toma redonda. Disfruto más contando una historia, y trato de contarlas con ritmos muy diferentes: de hecho, en La Trenza hay un bolero, un ska, una cumbia… No sé si musicalmente tiene tanta coherencia, pero a mí me hace sentir como si estuviera dentro de una película, contando una historia con todos los recursos que tengo.

Y luego, es evidente al verme o escuchar mis canciones: soy súper dramática y súper exagerada porque escénicamente me parece más divertido exagerar cualquier historia: aunque sea de amor, me gusta llevarla al límite, hacerlo lo más intenso posible. Y si me pasa algo triste, también. Muy teatral.

Aquí hay un género tanto musical como escénico, casi, que es el de las folclóricas, posiblemente el concepto más racial y popular de la cultura española. ¿Controlas a Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Lola Flores…?

Sí, claro. No soy una experta, pero sí que sé quiénes son. Quizá sí haya escuchado más flamenco. Pero sí que tanto estéticamente como en la performance que hacen en directo me fijé en ellas: la forma de mover las manos, de vestirse, de enfrentarse al micrófono y entregarse al público…

Te presentas en España con el disco en el que posiblemente toques más palos sonoros, como me decías recién. ¿Crees que es el disco que mejor te representa?

No, yo creo que me presentaría con Volumen 1, mi disco anterior, es el que mejor me representa: a pesar de que tengo cuatro discos siento que es el que marcó el inicio de algo, es el primero que hice sola, que asumí todas las labores, desde grabar casi todo hasta ser ingeniera de sonido. No había mucha presión, además, porque no tenía ningún sello discográfico detrás ni nadie presionándome ni en tiempos ni en expectativas generadas. De hecho, nadie daba un peso por mí… literalmente.

Y ahora dan muchos [pesos]…

(Risas) Ese disco dio el puntapié a todo, se abrió el telón. En La Trenza me divierto más, tengo más presupuesto, estudio, gente, facilidades…

¿Y echas de menos eso de no tener nada que perder?

Internamente sí está eso de “no puedo fallar”. Además, tengo todo el equipo, desde mánager hasta la banda o el sello o todo el que está a mi alrededor, que no me niegan nada. Estoy un poco consentida de más: me dan todas las facilidades, me dicen que sí a todo, todo les parece bien, todas las canciones parecen la mejor. Si mañana le digo a mi banda que vamos a hacer todas las canciones en versión mariachi sé que me van a decir que sí. Está bueno porque soy libre, pero a veces no sé hasta qué punto todo está tan bien como me dicen.

“Ya me había acostumbrado al fracaso: aun no asumo del todo el éxito que tengo”

¿Hay algún momento en el que sientes que pierdes el sentido de la realidad?

Creo que sí. De todos modos, nunca en mi vida tuve una noción clara de la realidad, y eso me hace ser artista y poder meterme tan a fondo en este personaje. Prefiero no estarlo, porque con todo lo que está pasando en el mundo me vuelvo loco si me meto tan de lleno en la realidad.

Antes dijiste que La Trenza es un disco en donde te divertiste. Se ve la cara luminosa, sobre todo si lo comparamos con Volumen 1, que es un disco mucho más oscuro. ¿Tú ves que este disco es el reverso luminoso del anterior, mucho más oscuro? ¿Crees que forman parte de un ciclo común?

Creo que Volumen 1 es un ciclo independiente de todo, que no conecta del todo con nada de lo que hice antes ni que haga después. La Trenza es una cara más amable, con gente con ganas de hacer cosas. No sé si están muy unidos, yo los veo bastante diferentes. Además, de alguna manera todo el mundo esperaba que después del Volumen 1 viniese el Volumen 2, pero no fue así, no me salió, estaba en un momento diferente, y me parecía injusto titular a La Trenza como un segundo capítulo cuando en realidad las raíces y el ánimo de los discos son muy diferentes.

¿Y habrá Volumen 2 en algún momento? Entiendo que al titular Volumen 1, en tu cabeza hubo en algún momento un plan de ir contando una especie de novela en discos-capítulo.

No lo sé. Tendría que volver a estar en esa energía oscura. Tendrían que volver las lágrimas negras. Y aunque de vez en cuando hay días que sí estoy en ese ánimo, por lo general lo que he vivido estos últimos años ha sido en una atmósfera diferente.

Otra de las cosas más llamativas con respecto a Volumen 1 es esos coqueteos folclóricos, en canciones como Cuando te fuiste, La trenza, etc… ¿Has estado escuchando más especialmente cosas del folclore latinoamericano?

Sí, estuve escuchando muchísimo folclor: hay mucho del Perú, en Amárrame hay un aire de chicha, Ana es un cover de Los Saicos… escuché mucho bolero, mucho vals, incluso había compuesto un tango para el disco, pero se quedó fuera. Lo que uno va escuchando se va pegando a lo que haces. Y en este disco me apetecía especialmente que se notara.

¿Te gustaría que se te vea como una especie de diva de la canción folclor-pop? Algo que les pasa a artistas como Lila Downs o Chavela Vargas, por ejemplo.

Son gente que admiro mucho y son referentes, pero no sé si me veo mucho en esa pose. Soy muy inestable emocionalmente, y no creo que pueda dedicarme a abanderar un género o un movimiento. No descarto que en algún momento me vuelva a hacer clic la cabeza y vuelva a hacer un disco metalero, por ejemplo, como hice hace unos años. Me gusta divertirme y no estar encajonada en un género.

“Soy bastante rebelde dentro de la industria: hago la música que quiero, no me importan las etiquetas, toco en festivales de rock sin hacer rock y puedo cantar en el mismo disco con Juanes, Bunbury o Manuel García y que no pase nada”

Te gusta mostrar cintura, capacidad de movimiento. El disco de metal, de hecho, fue hace tres años. Da la sensación de que tu obra depende un poco de ese factor sorpresa, de que no se sepa por dónde vas a salir.

No quiero que la gente espere lo mismo siempre de mí. No sé si está bien o mal ser así, pero veo que los artistas pillan una línea y acaban siendo esclavos de eso. Yo realmente no soy así. Me divierte y me hace feliz moverme, ser todo lo que quiero ser cada momento.

De pequeña era todo mucho más extremo, incluso: pasé la adolescencia en los ’90 y un día me creía Alanis Morissette, y al día siguiente me creía una de las Spice Girls, y al día siguiente Kurt Cobain… Y cada día era así: me compraba esa ropa, tocaba en la guitarra sus canciones. Y ahora sigo siendo así. Me divierto. No me gusta eso de tener que defender un género por el marketing y por tener un nicho de público definido.

No sé si voy a hacer esto toda la vida: como te decía, quizás en unos años me voy a vivir a la montaña y toque mis canciones a mis vacas; pero en este momento prefiero que la gente se pregunte todo el rato qué voy a hacer ahora.

En estos últimos años hay varias artistas de tu generación que han conseguido expandirse internacionalmente, y con la que hay algunas cosas comunes: esa mezcla de folclore y pop, de canción melodramática… ¿Sientes que existe una especie de escena con cosas comunes, que existe algo “generacional”?

Yo me veo afín a muchas escenas o circuitos diferentes. Esta versatilidad me permite verme a mí misma tan cerca de un grupo de rock o metal con una cantante folk o una diva pop. Lo mismo me pasa entre países: soy chilena, pero vivo en México, y creo que estoy tan cerca de unos como de otros. En México me gusta colaborar con artistas de generaciones mayores, también, como señores de la canción. Me gusta formar parte de una generación de gente que esté haciendo cosas importantes y muy bonitas, pero como también me gusta juntarme con gente más mayor o más pequeña que yo.

En Latinoamérica hay artistas como Caloncho o León Larregui, por ejemplo, que funcionan muy bien a nivel comercial, y sin embargo son gente que trabaja la canción pop desde una perspectiva vintage, como pasa con parte de tu repertorio. ¿Ves que hay dos maneras de funcionar comercialmente en el siglo XXI: acercándose a sonidos más añejos o haciendo reggaetón?

No sé si me siento tan parte del mainstream. Es evidente que vendo muchos discos, que toco en sitios grandes, que estoy en una multinacional… pero me refiero a formar parte del mainstream en el sentido de “adaptarme a una fórmula”. A mí me parece bien que todo el mundo haga reggaetón, es una fórmula a la que cada vez se acerca gente que nunca creímos que lo fueran a hacer…

“En mis conciertos se crea una convivencia muy rara, y es una de las finalidades que tiene mi música: la abuela y el nieto bailando la canción y al lado de ellos un tipo de 30 años fumándose un churro gigante”

¿Tú harías reggaetón?

No lo sé. Lo que sí no haría es hacerlo por una estrategia de marketing o comercial, no forzaría el movimiento. A mí me gusta la gente que hacen reggaetón por convicción, que entienden el género y sientan unas bases y luego se permiten coquetear con otras cosas y abrir el género a otras vertientes. Pero yo no sé si me sentiría cómoda…

Bueno, mira Luis Fonsi con Despacito.

Sí, pero lo hizo súper bien. Y consiguió ser el número 1 del Billboard de los Estados Unidos: es historia pura eso. Creo que ha permitido abrir una ventana para que en países como Estados Unidos se escuche mucha más música en español. Yo no me atrevo a decir que nunca haré reggaetón, pero sí que puedo decirte que hay otro tipo de música que quiero hacer ahora mismo. Hay mucha música que funciona muy bien comercialmente en México, por ejemplo: hay cosas de pop alternativo o incluso de música popular mexicana, de rancheras y tal, que vende muchísimos discos y son megaestrellas nacionales.

“Volumen 1 es el disco que marcó el inicio de algo, el que más me representa: no tenía sello ni nadie detrás, no había expectativas, nadie daba un peso por mí”

¿Tú crees que tu popularidad está abriendo puertas a otro perfil de artista a la que hace años no se le hacía tanto caso?

Lo empecé a notar en Viña del Mar: colegas músicos de Chile me decían que había una escena allí muy marcada, muy extrema, muy cerca de lo que yo hago. Hace unos años hubiera sido impensable: en el circuito chileno los artistas que funcionan están muy marcados por un patrón. Pero después de Viña del Mar este año empecé a investigar un poco y sí que pude haber servido como una especie de madrina de otra gente que lleva muchos años trabajando y a los que no se les daba cabida y ahora sí: gente en muchos casos muchísimo mejor que yo musicalmente, pero que estaban en una especie de limbo, de zona de nadie, y ahora sí tienen su lugar en el circuito.

Creo que no es sólo gracias a mí: el hecho mismo de que yo funcione tiene más que ver con la creciente falta de prejuicios en el público y en la industria. Lo de Viña del Mar creo que fue positivo para Chile: se abrió una vía que estaba cerrada hasta entonces. Emocionalmente hay mucha gente que me criticó por haberme ido a México o por acércame a circuitos más comerciales, pero eso forma parte de todo.

Tener popularidad también conlleva tener haters. ¿Cómo llevas eso?

Me río de los haters. Pero así es todo: si te metes en tu Facebook verás cómo tus amigos están criticando algo en vez de apoyar o decir qué buena que es otra cosa. No hay que tomarse las críticas tan personalmente. Hay mucha gente que te ve como un personaje, algo que aparece en el teléfono móvil, que no es real. Siempre digo que si me siento con mis haters a tomar una cerveza y hablar nos acabaríamos riendo de todo. Acabarían siendo ‘lovers’ (risas).

“No me atrevo a decir que nunca haré reggaetón, pero sí que puedo decirte que hay otro tipo de música que quiero hacer ahora mismo”

Antes me mencionabas la versión que hacías de Ana, de Los Saicos, considerados los creadores de la música punk. ¿En qué sentido consideras que se nota más tu veta punk?

Creo que soy bastante rebelde dentro de la industria: hago la música que quiero, no me importan las etiquetas, toco en festivales de rock sin hacer rock y puedo cantar en el mismo disco con Juanes, Bunbury o Manuel García y que no pase nada. Hay un desafío en asumir ese tipo de postura ante mi situación dentro del circuito. Hay una rebeldía, no me importa lo que piensen.

También hay algo de punki en hacer una canción como No te fumes mi marihuana. Sobre todo, teniendo en cuenta el nivel de conservadurismo que hay en la sociedad latinoamericana. ¿Cómo se recibió?

Muy bien. Es una canción tierna: no la veo como un ataque a ningún estamento. Me encanta porque cuando la tocamos siempre huele a marihuana en los shows. Y me gusta porque, al tener un público que va desde los adolescentes a las abuelas, se crea una convivencia muy rara: la abuela y el nieto bailando la canción y al lado de ellos un tipo de 30 años fumándose un churro gigante (risas). Me gusta eso.

De hecho, creo que es una de las finalidades que tiene mi música: poner de manifiesto que no hay prejuicios, y que pueden convivir entre el mismo público un metalero y una señora que me conoció por la tele. Hace diez años ese mundo no existía, y hoy sí. Es bonito que se hayan roto esas barreras, y que ya no se lleve eso de: “la música que a mí me gusta es buena y la que te gusta a ti no”.

“Hay mucha gente que te ve como un personaje, algo que aparece en el teléfono móvil, que no es real. Siempre digo que si me siento con mis haters a tomar una cerveza y hablar nos acabaríamos riendo de todo. Acabarían siendo lovers”

¿Qué es lo que esperas en este primer proceso de aterrizaje en España?

Estoy muy expectante, porque no tengo idea si tengo fans o no. Me hizo mucha ilusión ver que a la salida de una radio hace un rato que había seis o siete personas esperándome. Según mi percepción no tengo muchos fans en España, pero igual me equivoco. Pero suele pasarme eso de tratar de no tener grandes expectativas. Como cuando me dicen que voy a tocar en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y yo les digo que seguro que no vendemos nada; y luego me dicen que se agotó en unos días y que hay que agregar otro.

Llevo más años viendo que las cosas salen mal que cuando salen bien, y ya me había acostumbrado al fracaso: aun no asumo del todo el éxito que tengo. Pero, aunque vengan dos o tres personas, tocaré para ellos con todas las ganas.

Mon Laferte