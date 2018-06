Estamos en un mundo de paz que solo existe después de que los humanistas hayan conseguido derrotar a la tiranía del terrorismo y el odio que nos gobernaba. Bueno, en realidad no, pero es al lugar que nos lleva el francés m o k r o ï é en Put Your Hands in the Dirt, un nuevo single que sirve como transición entre el anterior álbum y el que vendrá, que bajará revoluciones en su sonido con respecto al anterior EP, Global System Error.

En esta nueva canción, de corte synthpopero bailable que replica patrones clásicos del género y de la que estrenamos en exclusiva el videoclip que realiza Darrell Lee Hall para la ocasión, se intenta transmitir la atmósfera que os narrábamos al principio, con el objetivo de recordar que a veces es bueno inspirarse en mundos utópicos, ya que la historia es interminable y nunca está escrita de antemano.

m o k r o ï é