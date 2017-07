Mogwai se ponen cantarines en ‘Party in the Dark’, nuevo adelanto de su nuevo disco

Sabemos (y ellos también, esperamos) que Mogwai vendrán a tocar a Madrid el próximo mes de octubre, cuando el día 25 se suban al escenario de la sala La Riviera. Sabemos que han estado metidos en el universo de las bandas sonoras tras componer el año pasado la de Before the Flood, documental sobre el cambio climático apadrinado por Leonardo Di Caprio (recordaréis su discurso en los Oscar cuando ganó el premio a Mejor actor por El renacido) y que contó con la colaboración de otros capos del género BSO como el argentino Gustavo Santaolalla o el insigne Trent Reznor, otrora líder de Nine Inch Nails.

No era la primera vez que Mogwai se metían en tal empleo: lo de componer bandas sonoras es algo que ya habían hecho en varias ocasiones, tanto hace más de una década para el documental sobre el futbolista y entrenador Zinedine Zidane como para la serie de televisión francesa Les Revenants o el documental Atomic sobre los efectos destructivos de la bomba que cayó sobre Hiroshima.

Ahora, el combo de post-rock más importante del mundo está trabajando en un nuevo álbum. Lleva un año trabajando en él. Y aunque en su pasado concierto en el Primavera Sound ya hemos podido tantear cómo sonará Every’s Country Sun (ofrecieron un directo en el que estrenaron allí en exclusiva el disco), el álbum verá la luz oficialmente el próximo 1 de septiembre y ya podemos escuchar dos de las once canciones que formarán parte del álbum, precisamente las que se encargarán de abrirlo: una Coolverine que lleva algunas semanas en circulación y una Party in the Dark que podemos escuchar desde hace tan solo unas horas.

Fiesta y post-rock