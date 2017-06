Moby publica su nuevo disco para descargar gratis en WeTransfer

Moby lo ha vuelto a hacer. Cada vez más comprometido con causas sociopolíticas y más explícito para batallar las cavilaciones de un mercado ultracapitalista en expansión, acaba de publicar More Fast Songs About the Apocalypse, la continuación de aquel manual anti-tecnología y anti-sobreinformación que fue el sonado The Systems are Failing.

Pero ahí no se queda la cosa: lo más transgresor y antisistema de este regreso de Moby & the Void Pacific Hour es que el disco, además de poder escucharse desde ya en plataformas de streaming, también se puede descargar libre y gratuitamente a través de WeTransfer, tras un acuerdo de colaboración entre el artista y la plataforma de descarga de archivos.

“La música es gratuita aquí, pero si quieres pagar por ello puedes dar el dinero a tu plataforma de caridad favorita. Las cuestiones que personalmene más me preocupan son los derechos de los animales, la agricultura industrial, el cambio climático y los derechos de las mujeres. Ah, y la reforma electoral aquí en los Estados Unidos. ¡Pero depende de ti con quién quieras colaborar!”, dice en un escueto pero concreto mensaje Moby en la web que nos invita a escuchar y descargar el álbum.

El objetivo es que los seguidores paguen lo que quieran por el disco, pero no a él, sino a una de las tres ONGs con las que nos invita a colaborar: Humane Society, Mercy for Animals y Emily’s List, que tienen bastante relación con la propuesta que nos hace el músico americano.

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR EL DISCO

Moby libre