La técnica stick and poke lleva un par de años ganando importancia dentro del mundo del tatuaje, pasando de ser algo catalogado como taleguero a una opción casi de culto (me voy a referir siempre al mundo del tatuaje ”moderno”, en ningún caso a la tradición indígena y sus diferentes técnicas). No es, ni más ni menos, que tatuar tan solo con aguja y tinta, sin máquina, todo de forma artesanal.

Puede que este boom tuviera comienzo cuando Grace Neutral saltó a la fama gracias a los elaborados diseños que plasma en la piel de sus clientes en un proceso que requiere grandes dosis de paciencia por parte de tatuador y tatuado, talento y delicadeza. Actualmente podemos encontrarnos con una gran cantidad de tatuadores que se han subido al carro del stick and poke pero, como siempre digo, entre las multitudes suele haber alguien que destaca. En esta ocasión os quiero presentar a Miso.

Tatuajes carcelarios no tan carcelarios

Si somos una persona ajena al concepto de stick and poke y los tatuajes hechos a mano, seguro que lo primero que se nos pasa por la cabeza son los típicos tatuajes de los presos que salen en multitud de películas y series, siempre con un toque macarra e imperfecto. Los tatuajes de la ucraniana Stanislava Pinchuk no podrían ser algo más alejado a ese concepto: pulcritud, sencillez y una técnica perfecta son los adjetivos que caracterizan sus obras.

Cuando miramos fotos de los tatuajes que ha realizado es como si estuvieran sumidos casi en un aura mística, especial, y es que lo que hay detrás de ellos no es para menos. Miso suele tatuar en su casa y sólo a amigos o amigos de amigos, y no pide dinero por ello, sino un intercambio no monetario que resulta en un acto más íntimo. Cenas, whisky, libros, fotografías o dibujos son lo que recibe a cambio de dejar una maravillosa marca en la piel.

Minimalismo, constelaciones y detalles florales

Sí, es cierto que el estilo minimalista en los tatuajes ya huele a cerrado que tira para atrás, pero a Miso podemos darle un pase (o mira, al menos yo se lo doy). Los diseños que, en un principio, más llamaron la atención del público fueron sus constelaciones: frágiles, sin añadidos, donde cada punto tiene una importancia crucial en el resto del diseño.

Del cielo éstas no son los únicos elementos que podemos ver, también encontramos una gran cantidad de lunas en todos sus estados. Los diseños florales (ramitas, en casi todos los casos) son otros de sus puntos fuertes, así como formas geométricas y lineales. Pueden parecer cosas nimias y bastante usuales (como los dichosos infinitos), pero cada pieza tiene algo especial, y su estilo hace que no sean como los demás tatuajes de estas temáticas que podamos encontrar.

Mucho más allá del stick and poke

Como muchos artistas actuales, Miso apuesta por la diversificación, no sólo centrándose en los tatuajes. Ha colaborado con Chanel haciendo para la marca decorados y dibujos de sus instalaciones, con Tiffany & Co también trabajó en calidad de ilustradora y realizó el diseño de una vajilla de porcelana, para Neuw se pasó al diseño de estampados para chaquetas y también ha realizado instalaciones para clientes como Rag & Bone NYC.

Una mente inquieta y multifacética que nos sumerge en el mundo del puntillismo y la tinta.

Miso