No los vais a grabar más: The Misfits prohíbe los móviles en sus conciertos

La batalla entre los músicos que han vivido el mundo offline contra el actual universo millennial donde todo lo registramos continúa. Y es que la icónica banda de horror punk norteamericano Misfits, que estarán presentándose con la formación original (es decir, Glenn Danzig a la voz, Jerry Only al bajo, Doyle Wolfgang a la guitarra y Dave Lombardo a la batería) el próximo sábado 19 de mayo en Nueva Jersey (estado que los vio nacer como banda y donde no tocan con esta formación desde 1983), ha anunciado que no se podrá entrar con teléfonos móviles a la sala.

Así lo han hecho saber a través de la web del Prudential Center, sala que albergará el esperado concierto, y que han lanzado un comunicado informando a los asistentes:

“No se podrá entrar con ningún teléfono móvil, ni reloj inteligente, ni cámara, ni aparato de grabación a los shows de The Original Misfits. A vuestra llegada a la sala, todos los dispositivos inteligentes serán protegidos en estuches Yondr especiales que serán desbloqueados al final del concierto. Los asistentes mantendrán la posesión de sus aparatos durante toda la noche, y de resultarles necesario, podrán acceder a utilizarlos en las estaciones de desbloqueo Yondr ubicadas en el lobby de la sala. Cualquiera que sea cazado utilizando su teléfono en el recinto será inmediatamente expulsado de la sala”

Esta medida está siendo una gran noticia para Yondr, una marca que está ganando popularidad en este tipo de eventos en los que se quiere limitar la utilización de dispositivos inteligentes. Si no los conocéis, se trata de estuches sencillos que permiten guardar objetos, cerrándolos con un microchip que solo puede abrirse con una máquina que lo desbloquea. Veremos si los Misfits ganan esta batalla a los millennials o si se produce alguna grieta.

