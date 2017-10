Se celebra una misa en México con canciones de Coldplay

El lema ‘renovarse o morir’ también parece aplicarse a la Iglesia. Y es que, a pesar del aluvión de críticas recibidas por parte de la facción más tradicional de la Iglesia mexicana, la Universidad Iberoamericana de Puebla organizó la Misa Coldplay, que es exactamente lo que creéis: una misa donde se escucharon temas de la banda británica, aprovechando sus letras para poder comunicar a un público menos habitual a las misas mensajes sobre cuestiones como los derechos humanos o el cuidado del medio ambiente.

La misma, que se llevó a cabo el pasado miércoles 11 de octubre, sonaron canciones como Fix You (de la que se extrajeron frases como “Cuando lo haces lo mejor que puedes pero no tienes éxito / Cuando consigues lo que quieres pero no lo que necesitas / Cuando te sientes tan casado pero no puedes dormir / Atascado en marcha atrás”), Viva la Vida (de la que se extrajeron frases como “Escucho sonar las campanas de Jerusalén: los coros del Calvario Romano están cantando”) o Death Will Never Conquer (de la que se extrae “Un día la muerte me va a conquistar (…): espero que el dulce cielo tenga un lugar para mí”).

Aludiendo a que “se debe evitar que, bajo pretexto de experimento, se realicen en las iglesias actos que desdigan de la santidad del lugar, la dignidad de la acción litúrgica y la piedad de los fieles” y a que “los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica”, la Iglesia ha condenado esta misa en la que, sin embargo, el rector de IBERO Puebla encargado de oficiarla, Jorge Fernández Font, recurrió constantemente a los mensajes de apertura e inclusión del Papa Francisco I.

Viva la misa