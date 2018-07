A pesar de que lo que se proyectaba en redes sociales, e incluso en la visibilidad y selección de temas que se le ha dado desde dentro de la academia de Operación Triunfo, presagiaba que una de las artistas con mayor potencial de la última edición de OT no estaba recibiendo el trato que merecía, la historia fue diferente: consiguió colocarse como la tercera clasificada, detrás de Amaia Romero y Aitana Ocaña, y adelantando por la derecha a otros dos favoritos como Alfred García y Ana Guerra; y en estos primeros meses de gira con sus ex compañeros ha destacado como una de las artistas que más ha conseguido desarrollar su personalidad.

La gallega Míriam Rodríguez, a la que defendimos a ultranza cuando estaba dentro de la Academia, no solo ha destacado en los directos de la #girOT destaca al interpretar What About Us? de P!nk, Euphoria de Loreen o Invisible de Malú; sino que también ha compuesto la canción central de la regresada Vis a vis, una Hay algo en mí que acumula casi ocho millones de reproducciones en YouTube y más de tres en Spotify, y que le ha valido que vaya a formar parte del reparto como actriz en la próxima temporada.

Además, en sus redes sociales se la ha visto momentos musicales, a buen seguro buscando socios de su perfil, al encontrarse con Andrés Suárez o Jorge Marazu, entre otros.

Ahora, la coruñesa ha confirmado su primera gira en solitario, una vez finalizada la gira con sus ex compañeros y galas que ha protagonizado junto con Cepeda y Roi Méndez. Serán, de momento, quince conciertos en quince ciudades diferentes, entre noviembre y febrero, que llevarán a Míriam Rodríguez a mostrar, a buen seguro, parte del cancionero en el que está trabajando de cara a un hipotético álbum debut.

Hay algo de gira