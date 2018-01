Es una de las artistas con mayor potencial y una de las mejores y más singulares voces de la última edición de Operación Triunfo. Tiene presencia, tiene un registro que nadie más tiene dentro de la Academia, tiene el apoyo del jurado, es una de las únicas participantes que no ha sido nunca nominada… pero es la única de las cuatro finalistas directas de esta edición que no ha sido nunca elegida como favorita del público.

¿Por qué no cae en gracia ante el público Míriam Rodríguez, uno de los más potenciales productos pop de esta edición?

LA INDEFINICIÓN DE SU PERFIL DE ARTISTA

La alaban profesores y jurado, y es muy difícil encontrarle pegas técnicas a la gallega. Pero no sólo es técnica todo lo que reluce en la joven: hay algo en su registro vocal absolutamente personal, una especie de quiebre en la voz, algo que parece que se rompe para dar espacio a algo superior; un timbre que se confunde entre una falsa afonía, cierto ramalazo soul y algo que la identifica absolutamente por encima de prácticamente cualquier otro participante de esta edición. Ni siquiera Amaia (que tiene todo lo que le falta a toda la estirpe del pop español como mínimo, pero no tiene un timbre tan -he dicho TAN- identificable); apenas Alfred tiene esa personalidad en su timbre de voz. Míriam tiene algo en su voz que el resto no, pero no se lo han potenciado en ningún momento.

Sin embargo, y a pesar de que ella ha demostrado que tenía razón al pedir canciones de artistas como Pink (acabaron dándole la canción What About Us casi tres meses después, en la Gala 11), las canciones que le han ido otorgando parece que, desde la Academia, hubieran querido perfilar a Míriam Rodríguez por momentos como una especie de versión actualizada de Natalia Jiménez, conocida por liderar La Quinta Estación (con canciones como La media vuelta, Que te quería, Cómo hablar…), en otros como una diva neo-dance (con Runnin’, Dramas y comedias o I Wanna Dance With Somebody) y en otros una artista a la que le acaban cayendo descartes o canciones desconocidas para el gran público (como la reciente Recuérdame, en una Gala 12, ya como finalista, que ha sido, otra vez, una de las mejores interpretaciones de la gala).

La falta de definición del perfil de artista que sí consiguieron con prácticamente todos los concursantes (especialmente con perfiles como los de Aitana, Cepeda, Roi, Agoney, Nerea…), ha dejado a Míriam en una zona de nadie: ni siquiera ella, en caso de salir y tener una oferta para grabar un disco o un single, puede llegar a tener claro cuál es su target ni sus referentes, tras vadear en tantas direcciones.

EL SAMBENITO DE MARIMANDONA Y SU FALTA DE CARISMA



No habían pasado ni un par de galas, y la gallega ya tenía colocado el sambenito de ‘marimandona’, y se comenzaba a hablar de ella como “la Chenoa de OT 2017”, y no precisamente para potenciar la figura de la de Pontedeume, sino más bien para reducirla como la perfeccionista y molesta mosca cojonera que no dejaba rienda suelta al resto de sus compañeros. Vamos, que era la que no permitía que las decenas de miles de visitantes diarios del canal de YouTube del talent show pudiera ver más vídeos “divertidos” de sus futuros ídolos.

A la larga, la permanencia de Míriam en el programa y la falta de feedback de saber si el público la apoya o no, ha puesto en tela de juicio el carisma de la gallega: prácticamente impoluta en lo musical, superando incluso desafíos surrealistas (ha sido la más perjudicada y minimizada a la hora de enfrentarse a canciones semana tras semana), el espacio del carisma mediático que debería tener una de las mejores voces y artistas de esta edición acabó arrebatándoselo una Ana Guerra que, con una voz por debajo del nivel incluso de los primeros expulsados y unas interpretaciones más cerca de Amar en tiempos revueltos que del circuito pop, ha conseguido redimensionar sus apoyos, colarse en la final y ser una de las favoritas del público.

Si no, daos un garbeo por el canal de YouTube y mirad la cantidad de reproducciones que acumulan las canciones de Míriam en comparación con la de los otros concursantes. Si nos guiásemos por esos datos, no sólo Ana estaría por delante de la gallega, sino también concursantes ya expulsados como Roi o Cepeda.

EL GRUPO “EQUIVOCADO” DE AMIGOS

Ya se ha dicho fuera por varios de los concursantes que más duraron dentro de la Academia: hay dos grupos que, si bien no enfrentados, sí están marcados. El grupo más visible, no sólo por la conexión entre ellos sino por estar formado por las caras más visibles de la Academia tanto por su nivel artístico (Amaia, Aitana y Alfred a la cabeza) como por la cantidad y calidad viral de sus vídeos (otra vez Amaia y Aitana, pero junto con Roi, Alfred, Cepeda y Ana Guerra, por ese orden) han dejado al otro “grupo” en un segundo plano a todos los niveles.

El “grupo” de Míriam, Agoney, Nerea y Raoul acabó siendo el más “soso” de los dos: ni hay formación de sisters, ni hay animales artísticos como Amaia o Alfred tocando y componiendo sin parar, ni hay historias de amor para carpeteras en primer (Amaia y Alfred) ni en segundo plano (Aitana y Cepeda)… y, a la postre, la presencia mediática de una Míriam que se ha quedado como última representante de este grupo, acabó perjudicando su imagen pública: su participación en las bromas es mucho más reducida, su feeling con los último supervivientes del programa también y la exposición de la gallega como artista prácticamente no se ha visto.

Quizá ya es tarde para que la coruñesa saque la guitarra y se ponga en el sofá a tocar canciones durante horas, como sí han hecho prácticamente todos los miembros del otro grupo.

EL OJITO DERECHO DE JOE PÉREZ-ORIVE

Ser la protegida de un miembro del jurado desde el principio no ayuda. A pesar de que la han sentado en el banquillo en dos o tres ocasiones, la defensa del ex líder de Lonely Joe por parte de la gallega ha sido evidente en más de una ocasión. Los comentarios de “para qué vamos a votar a Míriam si Joe le va a grabar un disco igual” y similares llevan semanas siendo repetidas entre los internautas, que ven a la gallega como una especie de ‘enchufada’.

“Cuando yo confío en alguien confío ciegamente, por lo tanto, mi puntuación para ti hoy es un 10”, le espetaba el jurado en la Gala 11, la gala de las votaciones para elegir a los primeros cuatro finalistas. Ese es un resumen de los recados positivos que ha ido dejando el Director de Marketing de Live Nation España. Flaco favor ha hecho de cara a que la comunidad virtual se vuelque en defender a Míriam uno de los jurados de esta edición, blindándola bajo un criterio que no ha acabado de definir nunca, y buena parte del público aún no comprende.

LA FALTA DE FEEDBACK DEL PÚBLICO

No sentarse en el banquillo de los nominados tiene ventajas indudables (sigues en el concurso, que es para lo que has ido), pero cuando estás siendo cuestionada por parte del jurado (como ha pasado con la gallega durante dos o tres semanas) como por el público, lo suyo es sentarse y probar si realmente la gente está dispuesta a apoyarte o no.

A Míriam la acabó salvando el profesorado y sus compañeros todas y cada una de las veces que estuvo en la cuerda floja. Mantiene el invicto, como el resto de finalistas (Amaia, Alfred y Aitana) en sentarse para que el público decida su destino dentro de la Academia. Ese hecho pone en tela de juicio si el carisma de la de Pontedeume es tan impopular como se cree en determinados foros o si realmente, a pesar de la cota televisiva, se la valora como lo que realmente es: una de las mejores artistas y una de las voces más singulares de esta edición.

La marginada de la final de OT