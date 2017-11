Hace dieciséis años, Ale Sergi y Juliana Gattas iniciaron con Miranda! la penúltima gran revolución del underground argentino: con la cultura rock argenta tan arraigada en los genes del circuito, ellos decidieron hacer un culto a lo kitsch, al pop electrónico y al petardeo y se vestían con lentejuelas y actuaban en las grandes mecas del rock barrial y el punk de su país.

El resultado, por entonces, fue, primero, la sonrisa nerviosa desde la facción más fundamentalista de la escena; por otro, la redención del pop como un concepto a integrar en el under argento. Miranda! es la última gran fábrica de hits pop que dio Argentina y uno de los proyectos más transversales y desprejuiciados que haya dado la música argentina.

Ahora, tres años después de la publicación de Safari, la pareja artística se casa en Fuerte, su última recopilación de hits, que presentarán formalmente en una gira por España organizada por la promotora Charco estos días: ayer lo hicieron en Sevilla, hoy jueves 30 de noviembre lo harán en el Ochoymedio madrileño, mañana viernes 1 de diciembre en la Razzmatazz barcelonesa y el sábado 2 en La3 valenciana. Nos reunimos con Ale y Juliana sobre su nuevo cancionero, pero también sobre su discurso, sus referentes españoles, reggaetón y bótox.

“A veces hay gente que conviene que hable mal de vos; no sé si suma, pero te ubica en un lugar determinado”

No sé si es uno de los años más movidos: es un nuevo disco, pero el primero en el que asumís todos los roles (ya sin Lolo ni Montoto), la nominación al Grammy Latino, la cortina para Quiero vivir a tu lado, una de las giras más internacionales… ¿Es uno de los años con más actividad para la banda?

Juliana: Actividad siempre tuvimos, la verdad. Pero sí que es época de cambios: es nuestro primer disco con una compañía nueva y asumiendo nosotros todos los roles; y la encaramos con algunas expectativas pero el año superó todo lo que podíamos esperar: tocamos muchísimo, tuvo una recepción increíble e hicimos lo que hacemos siempre.

Ale: Tal vez sí que viajamos más, y eso dio la sensación de que hayamos estado más presentes todo el rato.

Juliana: Pero la forma de trabajar fue la misma de siempre. Lo que fue muy agitado fue nuestra vuelta a México en el mismo año: fuimos a tocar en una sala relativamente pequeña, sin saber cómo había sido recibido el disco, y se agotó todo lo que pusimos a la venta; entonces volvimos un tiempo después e hicimos gira y teatros más grandes. Todo eso, sumado a todos los compromisos que teníamos en Argentina y ahora que se haya sumado a España parece mucho…

Siempre me llamó la atención la poca regularidad de gira en España: algunos discos sí salieron acá; hay varios grupos que os tienen como referentes; habíais hecho cosas con Fangoria, que es uno de los grupos que más gente mueve. ¿Hay un posicionamiento nuevo, un afán de desarrollarse acá?

Juliana: Sí. Todavía tenemos que ver cómo van los shows, porque ahí es donde más nos damos cuenta qué canciones cantan, en qué instancia de nuestro vínculo con el público estamos. Si bien hay un feedback continuo a través de redes sociales, y nuestra referencia acá es que vinimos de la mano de Fangoria [NdeR: hicieron una versión de Miro la vida pasar en su álbum anterior, Safari, de 2014], que todavía no lo podemos creer, porque somos fans suyos, pero todavía no hicimos shows solos como banda, todas las veces que vinimos fue a hacer showcases o teloneos…

Habíais teloneado a Katy Perry aquí, ¿no?

Ale: Sí. Siempre que vinimos fue compartiendo o tocando 20 o 25 minutos. Nunca pudimos mostrar nuestro show plenamente.

¿Sentían que había una cuenta pendiente con el público español?

Ale: Claro, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Tenemos la sensación que gracias a lo de Fangoria va a haber un gran porcentaje de público español; sobre todo nos damos cuenta por la cantidad de españoles (y no de argentinos residentes en España) que nos escriben y nos reclaman a través de las redes sociales. Pero más que “deuda pendiente” es un deseo permanente venir a tocar acá: el pop español siempre fue una influencia muy grande desde que empezamos con el grupo; y siempre fantaseábamos con venir y hacernos un lugarcito en el circuito. Y acá estamos, y ahora tendremos que ver cómo funciona.

“España es más de ‘cultura pop’ y Argentina de ‘cultura rock’. Nosotros en Argentina nos hicimos un lugar, pero fue bastante sencillo destacar embanderándonos en el pop, porque éramos bastante diferentes”

¿Qué grupos del pop español son vuestros principales referentes?

Juliana: Los principales son Fangoria y Mecano, de siempre. Yo a Fangoria y a Alaska ya los conocía por mi cuenta; pero recuerdo que Mecano me los mostró Ale hace muchos años y para mí son referentes absolutos, posiblemente el grupo más parecido a nosotros que hubo o hay en España. Luego nos sentimos afines a grupos como Le Mans, La Buena Vida, La Bien Querida, con el grupo Ellos grabamos una canción, yo grabé una canción con Santi Capote hace poquito, para la canción Dorothy…

Ale: Yo recuerdo en una época escuchar bastante Astrud, Chico y Chica, Hidrogenesse… son grupos que escuchábamos cuando empezábamos con el grupo. Incluso cosas más mainstream: a mí me gusta mucho La Oreja de Van Gogh, y cuando fueron hace poco a Buenos Aires, me invitaron a cantar y lo pasé súper con ellos. Hay una tradición de pop muy fuerte en España, que se diferencia de la tradición argentina, que es más rockera: España es más de ‘cultura pop’ y Argentina de ‘cultura rock’. Nosotros en Argentina nos hicimos un lugar, pero fue bastante sencillo destacar embanderándonos en el pop, porque éramos bastante diferentes, y en Argentina raramente se hace. En cambio, veíamos la movida española y la sentíamos muy afín a lo nuestro, por eso siempre quisimos venir.

Juliana: Y no solo en la movida musical, sino todo el imaginario cultural en sí: Almodóvar, Miguel Bosé…

¿Y el mundo de las folclóricas? Para muchos grupos españoles con un registro similar al vuestro (incluidos Fangoria) las folclóricas son como el icono pop absoluto. No sé si estáis familiarizados con figuras como Isabel Pantoja, Rocío Jurado…

Juliana: Como figuras sí las conocemos y nos atraen, pero no estoy tan familiarizada con su obra musical. Pero sí que desde una perspectiva de icono nos atraen, como también nos atraen personalidades fuertes como la de Raphael, que es un icono universal de la canción en español, un torrente de la escena.

“Además de Fangoria, posiblemente Mecano sea el grupo español más parecido a nosotros”

Los leí decir en Clarín que quizá Fuerte sea el disco menos conceptual: es un recopilatorio de singles, en realidad, siguiendo el modelo actual. ¿Es el inicio de una nueva era, de una ruptura con el formato?

Ale: La idea de ‘disco’ la entendemos como una forma práctica, como está estructurado el negocio discográfico: si sacáramos una canción cada dos meses tendríamos que venir de promo cada dos meses, y no podemos. De algún modo, toda la industria está instrumentada en torno al formato disco: nosotros llevamos más de 15 años de carrera, y cuando empezamos todavía era lo más normal el sacar un disco de diez o doce canciones. Ahora los artistas debutan con singles, y habrá algunos a los que no les interese en absoluto sacar un ‘disco’, como pasaba en los orígenes de la música grabada. Nosotros crecimos en otro circuito y seguimos la misma tradición de como empezamos, de momento.

Juliana: Somos conscientes de los cambios y nos mantenemos flexibles a que podamos hacer las dos cosas. De hecho, la música pop es la que más fácil se presta a esto: son canciones, no hay que explicar algo ni desarrollar un clima; son todas canciones que siempre fuimos conscientes que nos tienen que gustar todas y todas tienen que tener la capacidad de ser singles. Antes de que se extienda tanto la cultura de las playlists ya lo intuíamos.

Ale: De todos modos, hacer un disco es lindo; pero está todo bien si más adelante lo tenemos que hacer de otra manera. De hecho, la edición de Fuerte ya va un poco por ahí: la versión de Cálido y rojo que hacemos con Carlos Sadness sólo está incluida en la versión física del disco en España, pero para el resto de países funciona como un single en formato digital. Mientras la gente escuche la música y nosotros podamos compartirla…

Juliana: Es muy interesante lo que está pasando, de todos modos: cuando Beyoncé sacó un disco [Lemonade] en formato vídeo, que sólo podías escuchar las canciones viendo la película o los videoclips, pensé que se venía esa era y me parecía buenísimo porque me encanta ver y hacer videoclips; pero al final fue ella y alguno más, no fue algo extendido. A nosotros nos parece bien que el artista se vea obligado a intentar hacer algo para marcar una diferencia: nos movemos por todas las plataformas para ver qué se hace, hay mucho de exploración, de prueba-error, y me encanta este momento de la música.

Siempre les preguntan cuál es la fórmula para mantener tan alto el baremo de hit, de canción accesible, como si trabajasen con una especie de “molde”. ¿La línea roja para que todo funcione es, como dicen, la de “que se baile”?

Ale: No tengo clara cuál es la marca de agua más identificable, porque después a veces metemos baladas o canciones completamente acústicas, como pasa con En esta noche en el disco, por ejemplo. Nosotros nos movemos por instinto a la hora de elegir las canciones y grabarlas. Lo que sí buscamos en nuestra música es la claridad, la comunicación inmediata: queremos que del parlante salga una mano que te agarre el oído y te sumerja en la música, te lleve para adentro; y para eso la música tiene que ser clara: no nos ponemos casi nunca experimentales o herméticos o con introducciones largas o con la voz mezclada muy atrás… Tratamos de hacer música que sea entendible para mucha gente diversa y que todo el mundo pueda leerla de muchas maneras.

Empezamos en el circuito underground y sentimos que nuestra música mantiene algo de ese espíritu, pero a la vez tenemos una vocación claramente pop: pasamos a ser jurado de talent shows televisivos, y hemos captado público que hay sutilezas de lo que hacemos que no las terminan de entender al momento. Nosotros venimos de la discoteca, pero quizás conseguimos enganchar a gente que no va a discotecas nunca y que le encanta lo que hacemos y no puede quitarse algunas de nuestras canciones de la cabeza. Queremos hacer algo que una; como dice Madonna: “la música es para unir a las personas”.

“Empezamos en el circuito underground y sentimos que nuestra música mantiene algo de ese espíritu, pero también una vocación claramente pop: pasamos a ser jurado de talent shows televisivos, y captamos un público que hay sutilezas de lo que hacemos que no las terminan de entender al momento”

Ya que mencionas lo de la discoteca; de algún modo, regresáis a esa tónica discotequera: hay canciones como ‘Enero’ o ‘743’ con una onda bastante disco-funk-soul; pero también otras como No, donde parecéis jugar con un reggaetón del futuro. ¿Estuvieron escuchando música urbana moderna? ¿Estáis tratando de abrir nuevas líneas?

Juliana: Todas las músicas de baile nos parecen interesantes, o al menos las tenemos en cuenta; y después vemos si quedan bien en Miranda!, que es un ente en sí mismo. No quedan bien todos los ritmos con el tipo de lírica y expresión que tenemos casi como una marca; pero sí que exploramos y probamos con todo: escuchamos mucha música nueva, escuchamos mucho a Major Lazer, por ejemplo. Lo que escuchaste en No por ahí es novedoso, pero ya habíamos coqueteado con el reggaetón en una canción que se llama Chicas que tiene seis o siete años.

Ale: Sí, recuerdo que esa canción apareció en uno de los recopilatorios que sacamos, donde estaban los singles de los tres primeros discos y un par de canciones nuevas, y una de ellas era esta. Y en esa época estábamos fascinados con el nacimiento del reggaetón, con Don Omar, Tego Calderón, Daddy Yankee… Todo el reggaetón old school.

Juliana: Teníamos ganas de poder llevar todo eso en nuestros shows: queríamos llevar la diversión que vivíamos en nuestras fiestas personales al sonido de Miranda!; ver qué podía pasar llevando el reggaetón al repertorio de Miranda!

Hace unos años el reggaetón estaba más deslegitimado que ahora, que prácticamente todos los artistas de pop acaban incorporando algún matiz o atreviéndose a probar. Vosotros siempre estuvisteis muy al margen de lo que la crítica considera que “está mal” y “está bien”.

Juliana: Para nosotros nada está mal ni nada está bien. Nos gusta darle oportunidades a la música siempre. Afortunadamente se abrieron mucho las mentes de los oyentes y se expandieron muchos ritmos que antes eran considerados menores: géneros como el vallenato, la cumbia, la bachata… Algunos me gustan, otros no tanto; pero me re divierte bailar reggaetón en una fiesta, y por eso nos apetecía explorar esa sensación: al final, hablar de reggaetón hoy en día es hablar de música pop.

“Para nosotros nada está mal ni nada está bien. Nos gusta darle oportunidades a la música siempre: hablar de reggaetón hoy en día es hablar de música pop”

Vosotros utilizáis mucho el sarcasmo y las letras. En los últimos años se está analizando cada frase, e incluso algunas con carácter retroactivo, viendo qué dijeron unos u otros hace diez, veinte o treinta años. No sé si a la hora de enfrentarse ahora a escribir una canción le dan un par de repasos más a las letras, por si puede generar algún tipo de controversia.

Ale: El que tiene ganas de encontrar algo lo va a acabar encontrando…

Juliana: El que se compró la pinza la va a usar.

Ale: No podemos andar pensando en eso. Nosotros nos consideramos personas de bien y escribimos de lo que nosotros sentimos; si alguien se ofende será por una cuestión de diferencia de conceptos, pero no creemos que hayamos cantado nunca de ningún acto criminal.

Juliana: Eso se resuelve fácil: en el formato físico se le pone la etiqueta de “parental advisory” y chau (risas).

Como los raperos y los punkis en los ’90.

Ale: Claro. Es medio raro todo eso, la verdad. ¿Cuál es el límite para hablar de algo? ¿Cuál es el buen gusto y el mal gusto? Está en cada uno. A nosotros una vez nos acusaron de satánicos en una publicación de la Iglesia en la canción Don (risas). No sé dónde: te juro que revisé la letra de arriba abajo para ver y no encontré nada.

“Llevamos haciendo la misma canción desde que empezó nuestra carrera: siempre cantamos sobre lo mismo y cada vez nos metemos más dentro nuestro y nos nutrimos de más historias”

En lo de “la guitarra de Lolo”, quizás.

Ale: O si la escuchas al revés, a lo mejor. El que quiere puede buscar cosas en mil lugares diferentes, pero nosotros cantamos lo que sentimos y lo que nos pasa.

Juliana: Que es nuestro amor hacia Satán (risas).

Es el amor en diferentes perspectivas, en realidad. Casi todas las canciones siguen teniendo esa pauta.

Ale: En verdad, llevamos haciendo la misma canción desde que empezó nuestra carrera: siempre cantamos sobre lo mismo y cada vez nos metemos más dentro nuestro y nos nutrimos de más historias, pero tratamos, tal vez desde el disco pasado, Safari, ser un poco más conscientes y profundos en la lírica: antes tirábamos de referencias más kitsch o hasta algunas canciones más de fiesta, como Ritmo y decepción. Ahora tratamos de que todas sean bastante referenciales, sinceras y profundas. Pero siempre se nos da desde ese lado: quizás es porque priorizamos la música a la letra, y al final acabamos encajando las historias que nos salen de manera más inmediata sobre una melodía ya hecha.

“Una de las comparaciones que nos hacen desde el principio es con Pimpinela: nos hacemos cargo de esa referencia, absolutamente”

Hay un punto de telenovela cantada. Como una narración de historias muy telenovelera.

Ale: Sí. Y creo que es algo muy español, tiene mucho que ver con el pop que escuchamos de acá.

Juliana: De hecho, una de las comparaciones que nos hacen desde el principio es con Pimpinela, y es cierta: somos súper fans de ellos, los encontramos muy originales en lo que hacen, más allá de su estética o de la música; no hay ningún proyecto así: dos hermanos que cantan canciones como si fueran guiones de capítulos de una novela; a veces se pelean; en otras hacen partícipe al público; en otras hablan de historias trágicas… Es increíble, es algo que se inventaron que no hace ningún otro grupo. Nosotros nos hacemos cargo de esa referencia, absolutamente.

¿De ahí venía un poco lo de colaborar con Natalia Oreiro? Es verdad que ya no es la de Muñeca brava, pero sigue formando parte del imaginario colectivo. ¿Había una búsqueda de ese guiño?

Juliana: Si se siente el guiño está bien, pero lo que queríamos es que participase en el disco porque veníamos haciendo varias colaboraciones juntos: Ale había compuesto la música de una película en la que ella participó…

¿Miss Tacuarembó, puede ser?

Juliana: Esa, sí. Ahí comenzó todo: después nos invitó a actuar en una novela que estaba haciendo con Adrián Suar [NdeR: Solamente vos, del año 2013], después la invitamos a cantar en directo a la presentación de Safari e hicimos un tema de ella (Tu veneno) y uno nuestro (Tucán); pero teníamos ganas de que estuviese en un disco. Ale compuso especialmente la cumbia Tu hombre para ella. No sé si hay guiños específicamente a una telenovela, pero sí que este es un tipo de canción que nunca habíamos hecho.

De hecho, son como un trío en la canción…

Ale: Sí. Yo en realidad casi ni canto; hago un “perdóname” como voz omnipresente en la mente de las dos…

Juliana: Ya quisiera un trío ella… en el tema (risas).

En el tema. A ver si Mollo [NdeR: su marido y líder de Divididos] se va a enfadar.

Ale: Que venga a tocar la guitarra, si no.

Juliana: Porque Felices los 4 ya está escrita, que si no…

Ale: Bueno, pero en cumbia no (risas).

“Una vez nos acusaron de satánicos en una publicación de la Iglesia por la canción Don”

Hay una frase en Enero que decís: “Ya no me importa lo que digan en TV: tanta verdad de utilería me decepcionó. No tiene caso prestarle tanta atención”. ¿Cómo llevan su dimensión de figuras mediáticas? En los últimos años entre apariciones en televisión, programas de chismes, etc., cambió la dimensión de iconos pop.

Juliana: A mí me empezó a gustar más la televisión desde que empecé a trabajar en ella. Antes era muy de no querer ver la televisión o de mudarme de casa y no querer tener… Siempre fui muy anti-televisión, me deprimía que todo el mundo vea la tele todo el rato. Pero cuando entramos como jurados de los realitys nos despojamos de muchísimos prejuicios que forman parte de la maquinaria de la televisión: fue sumamente positivo participar de ellos, tanto como músicos como personajes, porque nunca cantábamos, sólo opinábamos. A la larga saqué la conclusión de que si no me gusta la televisión y tengo la posibilidad de estar en televisión para poder hacer algo que sí me gustaría ver, ¿por qué no? Es una manera de cambiar el mundo de manera activa.

Pero no sólo salís en los realitys; también se convirtieron en carne de programas de corazón.

Juliana: ¡Yo no aparecí nunca! (ríe y mira a Ale) Siempre lo tuvimos en cuenta como arte: preguntamos cómo iba a ser el programa [La Voz] y era increíble el trabajo y el talento que había detrás, era entretenimiento puro y unos shows televisivos impresionantes. Y nosotros en primera fila. Después, lo de los personajes mediáticos no es algo que elegimos. Las decisiones conscientes que tomamos fue participar de La Voz Argentina, Elegidos y luego yo tuve un programa en la TV Pública argentina en un programa de entretenimientos.

Ale: Hay cosas que no podés manejar. Que digan lo que quieran. A veces hay gente que conviene que hable mal de vos; no sé si suma, pero te ubica en un lugar determinado.

“Buscamos la claridad, la comunicación inmediata: queremos que del parlante salga una mano que te agarre el oído y te sumerja en la música, te lleve para adentro”

También ubica en un lugar hacer una portada así: hay gente que lo puede ver como una broma pero hay un discurso bastante político en mostrar un cambio de roles, una cierta estética transgénero.

Juliana: Lo que me gusta a mí de esa portada es que si hubiera tenido otra expresión la cara de Ale o la mía hubiera tenido otra lectura; pero hay una neutralidad en ambos que indica que es algo completamente natural, y es algo que sucede. La foto sucedió de una manera muy espontánea en la sesión fotográfica: dijimos de cambiar la ropa para probar, pero sin ironía ni burla: nos representa muchísimo como banda, nunca fuimos de manifestar ningún mensaje concreto; a nosotros nos gusta hacer música y sentimos que nos comunicamos a través de eso, claramente. Aun así, en la portada, que la hizo Alejandro Ros, sí que sentimos que hay un mensaje resumido de lo que pensamos de la libertad, del amor y de la vida.

Siempre ha estado ese mensaje. ¿Les gusta que, como decía Ale antes, aunque muchos no identifiquen todos los mensajes, sí haya gente que se acoja a vuestro discurso como un referente para ser más libres? Sobre todo, lo que tiene que ver con el cambio de roles, la libertad sexual, la ruptura de tabúes…

Ale: Es que así somos nosotros: desde que nos conocimos nunca lo encaramos como una lucha de nada, sino que nos expresamos como lo haríamos en cualquier circunstancia, pero a través de nuestras canciones y nuestro universo estético. No es que armáramos Miranda! con la intención de comunicar ciertos mensajes. Pero sí nos gusta hacer estas cosas: el que las entienda, mejor; y el que se ofenda, se las pierde.

Juliana: También nos rodeamos de artistas que tienen esa apertura mental y que nos enseñan y nos entienden, como pasa con Alejandro Ros: cada trabajo que hace lo quiero ver. Es un genio y cada vez que hacemos algo con él le damos cada vez más libertad.

También la portada aparece en un momento en el que en Argentina se están llevando a cabo más políticas conservadoras y se cuestionan algunas libertades. No sé si es coincidencia.

Juliana: No, en realidad no. Entiendo que es una de las posibles lecturas, pero no es la que nosotros trabajamos inicialmente. Hay una lupa con tanto aumento ahora sobre todo que tratamos de abstraernos de ciertas cosas: sí estamos enterados de todo, pero comunicándonos con la gente en la que confiamos más que nada.

“Antes utilizábamos más referencias kitsch o de fiesta. Ahora tratamos de que sean más referenciales, sinceras y profundas”

Da la sensación de que cuando ustedes salieron había una actitud muy punk: salir a tocar en la cuna del rock y el punk como Cemento vestidos de lentejuelas y con un lenguaje ambiguo no era fácil. ¿Creen que ahora hay mucho hedonismo y frivolidad, poca actitud y menos factor riesgo?

Juliana: Esa actitud yo la veo en otro tipo de bandas, quizá más psicodélicos: lo nuestro era animarse a hacer algo, y ahora hay otros vuelos de ‘lo alternativo’, y nos parece buenísimo porque nosotros seguimos en la escena y agradecemos el aire fresco; proyectos como Bándalos Chinos, Perras On the Beach… toda esa movida está explorando cosas que yo no había visto en Argentina. Proyectos como Diosque también: aunque lleve un tiempo también me parece bien diferente.

¿Esperan algo de esta primera visita formal a España?

Juliana: Volver.

Ale: Volver… con la frente marchita (risas).

Juliana: O con la frente llena de bótox, mejor (risas).

Miranda!