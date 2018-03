Hace unos años, en colaboración con Oriol Jara, Roger Rubio y Rafael Barceló, Berto Romero publicó Padre, el último mono, una guía práctica de consejos para padres primerizos en el que hablan de cómo ser padre puede llegar a ser lo mejor y lo peor que te puede pasar a la vez. Un libro que intenta ser tan práctico como divertido gracias a un montón de experiencias transformadas en anécdotas. Una vez han dado a luz son las madres las que suelen apoderarse del protagonismo, relegando a los padres a un segundo plano; este libro intenta poner el foco de atención en esos grandes olvidados.

Berto continúa su exploración paternofilial en su nuevo proyecto, Mira lo que has hecho, una serie de El Terrat para Movistar+ que no hace sino contribuir a la buena salud de las sitcom españolas ¿Qué fue de Jorge Sanz?, El fin de la comedia, Vergüenza o Paquita Salas son una incontestable prueba de ello.

“Hubiera resultado muy complicada la existencia de la serie si ambos protagonistas no hubieran destilado la química necesaria, al fin y al cabo ellos son el engranaje que lo mueve todo”

Su partner, es decir, su pareja, es decir, la mamá, es la actriz Eva Ugarte, quien no sólo está excelente en cualquiera de los 1000 registros en los que tiene que desenvolverse, sino que además resulta muy creíble como pareja de Berto; de hecho, creo que hubiera resultado muy complicada la existencia de la serie si ambos protagonistas no hubieran destilado la química necesaria, al fin y al cabo ellos son el engranaje que lo mueve todo. Berto, que es un tipo inteligente, sabe hasta dónde puede llegar. Decir que Berto es uno de los cómicos más brillantes de España es una obviedad, la sorpresa viene al descubrir sus enormes dotes como actor. Y no sólo eso, Berto además es creador y co-guionista de la serie, lo cuál convierte Mira lo que has hecho en su pequeño bebé.

El otro bebé, el carnal, Lucas, comparte nombre con el hijo en la vida real de Berto, quien también se llama Berto y también es cómico. Fue inevitable que me viniera a la memoria esa genialidad llamada Louie, en la que el malogrado cómico americano Louis C.K. narra sus autobiográficas vicisitudes como padre y cómico. Aquí el tono es mucho más suave y comedido, eso no quiere decir que a los padres de la criatura les haya temblado el pulso a la hora de plantear secuencias de exquisita incomodidad. Sólo diré una palabra: “pene”. Quien ya la haya visto sabrá de lo que estoy hablando. Dirige Carlos Therón, realizador de films y series comerciales, quien ha sabido desplegar todo su potencial para crear un producto accesible para prácticamente todos los públicos.

“Es muy fácil sentirse identificado, tengas o no hijos. Y no estamos hablando de una serie de papis happy hipsters: lo que vemos en pantalla son padres normales enfrentándose a problemas normales. Es más, puede que incluso después de ver la serie, se te quiten las ganas de tener hijos”

Esto se traduce en que, por ejemplo, es muy fácil sentirse identificado, tengas o no tengas hijos. Y no estamos hablando de una serie de papis happy hipsters: lo que vemos en pantalla son padres normales enfrentándose a problemas normales. Es más, puede que incluso después de ver la serie, se te quiten las ganas de tener hijos. La serie no para de preguntarse si de verdad merece la pena complicarse tanto la vida. Y mientras lo descubrimos, uno disfruta de un entertainment de impecable factura y gozoso visionado.

Mira lo que has hecho