Los días 9, 10 y 11 de noviembre Barcelona vivirá una nueva manera de sumergirse en la música electrónica. Con la colaboración de SON Estrella Galicia, se desarrollará el festival de artes digitales MIRA Digital Arts Festival en Fabra i Coats – Fàbrica de Creació. Será la séptima edición de un evento anual centrado en cultura digital, tecnología y nuevas tendencias que, desde 2016, también tiene una sucursal berlinesa.

En la presente edición de MIRA el principal atractivo de la presentación del 3D Sound Room by SON Estrella Galicia: una instalación de 32 altavoces que permite crear una atmósfera envolvente e inmersiva con un sistema de sonido multicanal.

La 3D Sound Room by SON Estrella Galicia constituirá uno de los tres escenarios del festival MIRA y albergará 13 de las actuaciones de éste, prestando especial atención a la electrónica de baile. Entre ellas destacan Khidja, con un proyecto que incorpora new beat, acid, new wave y krautrock; Skygaze, uno de los productores de música electrónica más relevantes de España; o el dúo parisino Voiski, con un post-trance plagado de bucles infinitos y beats endiablados destinado a quemar zapatilla de manera frenética.

El cartel abarca desde instalaciones, video-jockeys, proyecciones en una pantalla de 360º, conciertos, sesiones de DJ y conferencias. Las propuestas repasan casi todas las facetas de la música electrónica en las que uno puede pensar: desde Ferenc, con su techno hipnótico lleno de arreglos sofisticados; hasta las angustiosas creaciones de Visionist, un artista que está convirtiendo la ansiedad que padece en música; pasando por propuestas verdaderamente experimentales, como la de William Basinski, surgida del encuentro entre la música clásica atonal y las remezclas electrónicas.

De este modo, el MIRA es mucho más que música electrónica: es un espacio para la performance, las experiencias interactivas y proyecciones con un solo objetivo: conseguir una experiencia musical inmersiva. Tecnología, música y arte digital se dan la mano con afán sostenible y autofinanciado. El abono para las tres jornadas (65€) y las entradas de día (20-32€) se pueden adquirir en la web del evento.

MIRA Festival