Hablar de música con Miqui Puig es siempre estimulante, mucho más si la conversación está centrada en su primer disco con canciones propias en casi nueve años. Nos encontramos a un Miqui ilusionado, tanto con la música como con su banda, con las pilas cargadas, la sonrisa puesta y los ojos brillantes. Escuela de Capataces es pop con multitud de caras, camaradería, melancolía y toda la gama de historias y personajes que fluyen del universo Miqui Puig.

Notodo: A pesar de que has ocupado tu tiempo en multitud de proyectos estos últimos años entre la radio, tu faceta de DJ, LAV Records, discos de versiones y muchas otras cosas, has dejado pasar casi una década desde que publicaste tus últimas canciones. ¿Por qué tanto tiempo?

Miqui Puig: Estos días he estado contándolo y no te das cuenta de que los años pasan. Hay una primera parte, quizá después de Impar y entre Impar y el disco de versiones, como que me digo que me voy a replantear las cosas, ver pasar el tiempo. Porque realmente no fueron discos fallidos, pero sí que no tuvieron repercusión. Fue un poco verlas venir y también hacer cinco años de radio, el espectáculo de la orquesta, producciones y la vida, que también es otra cosa.

Tenemos una edad ya que tampoco podemos estar viviendo del rock&roll al 100%, sino que también se tienen que hacer cosas incluso para pagar hipotecas y pagar alquileres y eso te quita tu tiempo, hasta que llega un día que llega tu manager y te dice: “oye, ¿qué tal si hacemos un disco?” y cuadra todo. Cuadra que has estado tomando notas, cuadra que tienes melodías guardadas, y luego haces ese pequeño tour de force que te lleva hasta sacar el disco.

NTD: ¿Quizá desde fuera se percibía un cierto desencanto?

Miqui: Sí, y también seamos sinceros, Impar viene después de una exposición mediática muy bestia en otro sector y en otra historia, y no somos un país preparado para esto. Somos un país de compartimentos estancos. Pero estos años han servido para que llegue mi yo adulto, diferente, y cantando otras cosas, que también me apetecía y con el que estoy a gusto.

NTD: ¿Es tu simbiosis con la Asociación Cicloturista lo que da el empuje o te hace recuperar la ilusión para ponerte de nuevo a contar tus historias y a construir canciones?

Miqui: Hombre, es vital. En el momento que salimos todos en la portada, somos un clan. Es el “necesito una pandilla, reunirme con macarras, tomar quintos” y luego que ellos sean una plataforma para que yo cante encima. También en este disco es primordial Marc Botey, que está conmigo desde el año 96 en Los Sencillos. Ha sido un disco que hemos hablado de él muchísimo, que hemos compuesto mano a mano, que él sacaba lo mejor de mí a la hora de hacer literatura y de hacer melodías que se complementaban con sus músicas.

Pues eso, yo creo que ha sido un tándem y quizá en Impar hablábamos que había un poco de nuevoriquismo; venga de todo, venga arreglos, venga compositores. Al final en este disco somos Marc y yo en estado puro, incluso se han descartado otras canciones para lograr las que eran más redondas.

NTD: Supongo que tiene que haber una complicidad muy grande para trabajar historias personales junto a otra persona. Te debe conocer muy bien.

Miqui: Fíjate que incluso Escuela de Capataces es un título de una cosa que Marc y yo tenemos obsesión, que es por los artesanos antes que por los artistas. Los respeto muchísimo, pero yo soy de abrazar, de llorar y de estar con mis colegas. Es un disco de camarería y Los Módena como primer single es un “esto es lo que somos”.

NTD: Parece que los términos “artesano” y Escuela de Capataces definen un poco el tomo gremial que ha tomado tu carrera. ¿Es la forma en la que ves la música ahora?

Miqui: Es lo que quiero, y quiero reivindicarlo hasta el final. Fíjate que, en este “período de entreguerras” que lo llamamos nosotros, hicimos una grabación para Waaau.tv y nos fuimos a grabar a una fábrica de botones del Poble Nou para reivindicar una Barcelona que se está perdiendo, que nos están robando los turistas. No sé si es demasiado idílico o romántico, pero es lo que nos apetecía.

Es un disco en el que hay una banda muy aguerrida: Joan Vergés que venía de los The Pepper Pots, José Robisco que ha estado muchos años con nosotros, que es un tío que nunca ha estado en primera línea pero siempre ha estado ahí, picapedreros como Pope, Jaime Cristóbal de Souvenir ayudando a la producción y tocando el slide, o sea que es siempre gente que ha estado pase lo que pase.

Y hacer música no es solo los grandes festivales, los grandes eventos, si no que hacer música es otra historia que conocemos bien y que conocemos muchos amigos que siguen allí y que nadie puede decirles que son unos fracasados porque no estén en los grandes carteles. Hay montones de bandas que nos vienen a la cabeza y que siguen allí y que les respetamos y que tienen un mérito yo creo que alto, sin duda.

NTD: Se te ve esa satisfacción del trabajo bien hecho.

Miqui: Aparte llega en un buen momento, tampoco hay figuras de mi edad haciendo esto. Muchas figuras de mi edad están haciendo de cantautores o poniéndose en otras pieles más frívolas, pero a mí me apetecía esto y empecé a escribir sobre este momento: somos miopes, nos fallan las rodillas, pero seguimos vivos y se tiene que vivir hasta el final, ¿por qué no? En Francia o Inglaterra, los tíos siguen tocando rock muy entrados los años y no pasa nada, simplemente te expresas, haces tu songwriting y ahí está.

NTD: También veo que has buscado un conjunto de referencias muy tuyas, con todas tus filias y fobias, con la melancolía siempre presente. Incluso en la portada del single está presente tu amado ciclismo. ¿La madurez, el conocerse y entenderse mejor, es uno de los mejores momentos para crear?

Miqui: Me encantaría que fuera así, lo has dicho muy bien, es una cosa que he hablado mucho con Marc. Nosotros nos poníamos a buscar referencias y le decía: “Marc, escúchate este disco. Marc, he descubierto esto otro”. Es un disco en el que los 80 están muy marcados, pero unos 80 oscuros, de bandas menores pero que luego hicieron que las otras fueran muy grandes. Grupos que descubrimos y que grababan para Creation, o para un sello súper pequeño, y que eran amantes del soul pero tocado con guitarras eléctricas. Como dije en una entrevista que le di a Kiko Amat: “Nosotros quisimos hacer Motown y nos salió otra cosa”.

Y un poco eso: en el disco hay funk, hay reggae, hay power pop, hay mil cosas, pero todo tiene esta estética que es una banda con muy pocos elementos y que estos distraigan muy poco. Que sean como pequeños, incluso de producción barata si me apuras, pero con la gran suerte de que grabamos en un gran estudio, con un gran ingeniero y el sonido tiene mucha potencia. Es una cosa que me emociona, sin duda.

NTD: En una entrevista en Rockdelux en el 94 dijiste: “Cuando sea mayor quiero cantar como Paul Weller. O al menos disponer de esa tranquilidad que te deja hacer a tu manera. Y parece que él ya ha encontrado su punto de equilibrio”. ¿Crees que este disco es tu punto de equilibrio?

Miqui: Sí, no sé si soy más Paul Weller o más Edwyn Collins antes del accidente, pero sí que he encontrado el equilibrio. Estoy muy emocionado, cuando salgo estos días del local de ensayo, porque imagínate Escuela de Capataces, más canciones de Los Sencillos, más mis discos en solitario pasados por una batidora como lo que has oído. Esto puede ser muy bonito si lo vendemos bien, si los directos aguantan, si funcionan.

Busco equilibrio, pero sobre todo porque he encontrado mi espacio y mi manera de canalizar lo que me gusta escribir y lo que me gusta cantar. Por eso quise hacer discos algo más artísticos, pero joder, es que yo sé hacer canciones pop y eso es una cosa que está alcance de muy pocos. A veces tienes que escuchar a los amigos cuando te dicen: “A ver Miqui, lo que haces bien son las canciones pop”. Y a veces parece que el pop es algo peyorativo, y que va, hacer una canción inmediata de dos minutos treinta es difícil.

NTD: Hablemos de algunas canciones del disco. ¿De dónde y de cuando provienen las canciones de Escuela de Capataces? ¿Tenías ideas o canciones guardadas de todo este tiempo desde Impar?

Miqui: Para nada, todas las melodías están compuestas desde cero. Ha sido un vamos a quitar todo y vamos a hablar, primero queríamos ser los Radio Futura de La Ley del Desierto, luego llegaba el queremos ser The Specials del In the Studio, luego llegaba el queremos ser los Talking Heads de cuando tocaban en Roma antes del Stop Making Sense, queremos ser los R.E.M.… y somos ACT. Y eso es lo bonito, me llegaba un disco, se lo enseñaba a todos, les engorilaba y Joan que venía de tocar con los The Pepper Pots solo reggae y soul, el tío de repente descubre bandas y se lo estudia todo. Incluso, tonterías como la afinación de las baterías o qué tipo de instrumentos utilizaban para terminar siendo tú.

Eso es lo que siempre me ha gustado: hay gente que clona y que son los Joy Division, nosotros en lo que hacemos cada canción tiene un escenario y una coartada, pero al final siempre soy yo. Es la magnificencia del pop, los Ramones querían ser las Ronettes y lo transformaron en un estilo propio. Y a mí me encantaría hacer modern soul, pero tengo los ojos azules y unas mejillas coloradas, nunca voy a poder ser negro. Algunas líneas de bajo me siento cantante de modern soul, y me muevo a mi manera pensando que estoy haciendo soul y lo que estoy haciendo es mi pop. Tuvimos muy claro que las melodías y las estructuras eran básicas, y una vez esto estuvo ya totalmente claro fue cuando me encerré en mi despacho y empecé a moldear las letras, robando de todos los cuentos que había escrito para que acabaran llegando todos los personajes a los que yo les pongo clara incluso.

NTD: El primer adelanto del disco ha sido Los Módena, una canción sobre la amistad, la pandilla, un poco de club deportivo. ¿Te sientes identificado con esa forma de vivir la camaradería y de sentir vital?

Miqui: Es un club gremial. ¿A ti no te gustan los quicos y los torreznos? ¿Los debates de libros que llevas en tu bolsa y del último disco que te has comparado? Pues es lo mismo. Somos mediterráneos y también tenemos un punto norteño que también me gusta de los vinos y estas cosas. Somos hombres mayores y a veces hacemos el ridículo emborrachándonos hasta la extenuación, y tiene que haber un amigo allí que te recoja y que te lleve a casa y que con la cabeza gacha te entregue a tu mujer.

NTD: A veces es mucho más reconfortante formar parte de un club, pero un club pequeño, gente que te conozca y seáis parecidos.

Miqui: Sí, también podría ser un poco para contrarrestar eso que dicen de que yo quiero ser famoso. No, yo no quiero ser famoso, yo lo que quiero es estar con mis amigos y pasarlo bien, lo que pasa es que hacemos música. La música tiene una exposición y esa exposición nos lleva a esos sitios. ¿Clubes pequeños? Siempre.

NTD: ¿De dónde sale la historia de El chico que gritaba Acid?

Miqui: El chico que gritaba Acid sale de los textos que hacía para el programa Can Tuyus de la radio. Cada día escribía cuatro o cinco microrelatos que iban entre las canciones y las entrevistas, y a partir de ahí he construido todo un mundo. Eso también viene de la investigación, el caldo de cultivo, escuchar ciertos discos o libros, y de repente surge una historia de un chico que enviaba una postal al club de sus amigos y les decía que estaba bien, que se había marchado y que estaba en el norte. A partir de aquí empecé a pensar en eso, en un chico menor que llega a un club y que lo acepta ese club.

Mi situación más similar fue cuando con doce años ingresé en el motoclub de mi pueblo y no tenía ni moto, iba en bicicleta, y veía a los mayores con sus motos y quería parecerme a ellos. Iba con mi bicicleta con un número y con un casco y quería ser motorista. Es un poco eso: “chico, eres un nerd, eres un friki y vas a ser bienvenido en nuestro club”.

NTD: En La Hora del Hombre Invisible utilizas el recurso de recitar la letra. ¿De dónde te viene la idea de hacerlo de esa manera?

Miqui: Esta precisamente es una historia que escribí muy a final del disco. La tenía muy clara, tenía las imágenes que luego he aglutinado aquí y viene un poco de mi pasión por el spoken word que hacen The Clientele o el spoken word maravilloso de The Special AKA, el grupo que montaron The Specials, y que se llamaba The Boiler, que recita la historia de una violación y que la canta Rhoda Dakar. Me encanta toda esta imaginería.

De repente, me fijé en una de las melodías y a partir de ella surgió toda la historia. Si te fijas, los estribillos son los saxos y al final está ese coro de feliz año nuevo, el día que decides que es un cambio de ciclo o lo que quieras y para ti empieza otro año. Este es un personaje que dice que ha perdido perdón de todo, que quiere empezar de nuevo, y que allí está y que tiene un camarero. Está muy bien eso de los camareros como confesores.

NTD: ¿Te ves publicando en papel tus historias?

Miqui: Ahí le has dado al Miqui miedoso. Me encanta escribir y mis libretas van sumando. No sé, me encantaría algún día escribir, evidentemente, pero también se necesita una disciplina que a lo mejor no tengo, y también tengo amigos que escriben muy bien.

Si en algún caso pasara, intentaría que fuera con mucho tino y aplomo, intentando que el resultado final sea como Capataces; han pasado nueve años, pero no he vuelto con un truño, no es un single + relleno. A estas alturas, con lo del espacio, la clarividencia, la tranquilidad, las obras se tienen que hacer así, para que luego sean consistentes.

NTD: La canción que cierra el disco Vos trovaba a faltar, además de ser la única canción en catalán, también es el punto más enérgico del disco. Parece un himno reivindicativo y de reencuentro con la música.

Miqui: Esa canción la grabamos para uno de los Concerts de Nadal que hacíamos en el pueblo, con un single de vinilo, y es un tema que escribí justo cuando ya estaba a punto de perfilar esto. Es una canción de necesidades y es eso, seguimos teniendo pegas, pero las tenemos que enterrar. Un himno de positividad creo que al máximo. Y al ser la que está en catalán, creo que quedaba bien para cerrar el disco, como un aporte más de mi lengua materna.

Creo que me puedo expresar muy bien así, tú y yo hemos hablado de Gener y de gente que se expresa muy bien en sus lenguas, y aparte creo que la versión que hemos grabado es mágica, con un punto post-punk oscuro que me apetecía muchísimo.

NTD: Hay gente que tiende a cerrar los discos dejándose llevar y bajando pulsaciones y a veces es reconfortante ver trabajos que lo dejan arriba.

Miqui: Tenía muy claro que no quería hacer un disco de baladas, me apetecía hacer canciones muy enérgicas. Cerramos en once canciones y el disco dura treinta y ocho minutos. Siempre digo que los discos tienen que ser que cuando terminan te entren ganas de volver a darle al play y era los que buscábamos.

También, la suerte es que hablamos de que he grabado mi onceavo disco, que son muchas canciones a cuestas. Ayer, por ejemplo, estábamos en el local de ensayo preparando el directo y se cayeron dos canciones, porque de repente no cuadraban con lo que queremos transmitir. No cuadraban con toda la coartada escénica de este disco y se han quedado fuera sin más.

NTD: ¿Cómo serán las presentaciones del disco? ¿Una presentación al uso o introducirás temas de diferentes épocas?

Miqui: El repertorio son las once canciones de este disco, más Miqui Puig, más Los Sencillos, más alguna versión. Hemos preparado una treintena de canciones, para que si me ves en dos momentos diferentes de la gira no veas el mismo concierto. A veces hay gente que empieza una gira y después de ocho meses sabes que ahora vendrá el chiste del caballo. Una de las cosas que había hablado con Marc y teníamos muy clara es que queremos directos muy contundentes, quitando muchas cosas superfluas y con una banda enérgica; vamos a ir dos guitarras, bajo, batería y un técnico muy libre para que ejecute tantos efectos como le apetezca, y un concepto bastante bailable de mi pop.

NTD: ¿Y qué tipo de espacios vas a buscar para estos conciertos?

Miqui: Todos, David, TODOS. Tocar tanto como podamos. Piensa en que estamos en un momento en que casi todos los festivales están cerrados y lo que tienes que hacer es sembrar muy bien el año anterior para que al siguiente puedas estar en escenarios más grandes. No me voy a comparar ni mucho menos, pero me encanta la manera de hacer de Nueva Vulcano, que son capaces de tocar en un bar pequeño y luego llenarte el escenario de un festival y hacerlo mejor que muchos con más parafernalias.

