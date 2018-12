Miqui Brightside se abre hacia el r&b futurista en su nuevo single

Hace unos meses, Miqui Brightside mostraba en su último single, Panorama, que su registro iba mucho más allá de la música de club y que la sesión pistera que tan bien ha demostrado que maneja a lo largo de estos últimos años. En aquella canción, coqueteaba con paisajes mucho más atmosféricos y oscuros, tirando más de pausas que de subidones.

Ahora, a modo de píldora previa al mazapán navideño, el productor madrileño sigue rascando en esa pared donde se pueden entroncar los artistas que basculan en los derroteros de los “future beats”, y nos presenta un nuevo single que incluso amplifica su registro hacia senderos más propios del r&b o de la indietrónica más melódica y vaporosa.

Eso es lo que transmite Burning Bridges, un single en el que vuelve a estar acompañado, como ya demostrara en tracks como Home o Like Lovers Do. Y si en aquellos contó con las cálidas y neosouleras voces femeninas de Akacia y Demmy Sober, ahora es el turno de Adriana Proenza, una de las promesas del r&b millennial español, y que está consiguiendo una gran expansión en estos últimos meses gracias a canciones como Rush, About This Place o las seis que forman parte de Songs I Wrote With Corey, su flamante primer EP.

Antes de que llegue a plataformas digitales, podemos ver el videoclip que ha dirigido Pablo Amores, realizador cercano a la familia de Ground Control (dirigió videoclips para The Parrots o Alien Tango, entre otros) y que hace unos días se dio a conocer públicamente tras visitar a su pareja, María Villar, una de las últimas expulsadas de Operación Triunfo, y levantar polvareda por algunas de sus declaraciones durante la gala; motivo por el cual está siendo entrevistado por algunos de los medios de comunicación más importantes de España.

Nuevos puentes