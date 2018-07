En el Reino Unido lo consideran uno de los mejores artistas de su generación. Y a buen seguro, de no haber existido una figura como la de su compañero y amigo Alex Turner (líder de Arctic Monkeys, con el que comparte protagonismo en The Last Shadow Puppets), la carrera de Miles Kane hubiera tenido un impacto global mucho mayor del que ya de por sí tiene.

Han pasado cinco años desde que publicase Don’t Forget Who You Are, su segundo álbum tras abandonar The Rascals. Tiene excusa: hace dos años vio la luz Everything You’ve Come to Expect, segundo álbum de The Last Shadow Puppets, que los mantuvo de gira un tiempo largo por escenarios de todo el mundo. Pero ahora, el británico de 32 años tiene prácticamente terminado su próximo movimiento.

Y mientras sigue formando parte en paralelo de Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band, un supergrupo de versiones de The Beatles que comparte junto a Matt Bellamy (líder de Muse), Chris Cester (batería de Jet), Ilan Rubin (músico de proyectos como Nine Inch Nails o Paramore y líder de The New Regime) y Sean Payne (miembro de The Zutons), Kane ya ha puesto en circulación tres de las canciones que formarán parte de Coup de Grace, el que será su tercer ejercicio en solitario.

Tres canciones que mantienen esa vis rockandrollera de autor, pero en la que se permite hacer guiños a los últimos Arctic Monkeys (en Loaded), al sonido de las guitarras de Muse (Cry On My Guitar), el Mick Jagger de Goddess in the Doorway (Coup de Grace) y una eléctrica oda que recuerdo tanto el glam de Kiss como el ritmo ultravitaminado de los primeros Vaccines (Too Little Too Late).

New Miles