Muy en broma pero muy en serio. Así lleva Miguel Costas desde hace más de 35 años sobre los escenarios, cuando el punk era una palabra semidesconocida Vigo. Desde entonces, capitaneó durante casi quince años a Siniestro Total, durante una década a Aerolíneas Federales, luego creó Los Feliz y desde hace una década firma discos con su apellido.

En esa frontera entre la genialidad y lo bizarro, entre el drama y la ironía, entre la broma y la seriedad, nos reunimos con Miguel Costas el día de su 56 cumpleaños en un bar del centro de Madrid.

En ese cruce de fronteras dialécticas, hemos decidido volcar la conversación literal que, con motivo del concierto que ofrecerá en la Sala BUT de la capital el próximo viernes 17 de marzo, mantuvimos con él, en ese curioso paso fronterizo entre la reflexión, el chascarrillo, el repaso a su carrera, la conversación de besugos y el humor propio.

Notodo: 35 años sobre los escenarios. ¿Te acuerdas cómo empezó todo?

Miguel Costas: ¿Tú eres argentino, no? Me acuerdo de un concierto que dimos allí en los ’80 Os Resentidos y Siniestro Total en la Sala New York. Salieron primero los Resentidos y empezaron a tirar botellas y de todo sobre el escenario. Y salió un tipo de la sala a decir: “¡dejen de tirar cosas, acuérdense de la dictadura!”. Y pudimos actuar. Había venido gente de Perú y de otros países.

NTD: ¿Y aquí cómo empezaste? ¿Te acuerdas?

Miguel: Me acuerdo porque no soy tan viejo (risas). Mi primer recuerdo es en un supermercado. Había una cadena que se llamaba SPAR.

NTD: Creo que aun existen, pero la mayoría los han pillado los chinos.

Miguel: Sí, esos. Pues hace la de Dios daban unos puntos con cada compra, y tú ibas acumulando y los podías canjear por alguna cosa. Mi abuela compraba allí, y con los puntos que tenía, como no sabía qué comprar, me compró una guitarra que era horrible y era imposible de tocar; pero fue mi primera guitarra. No tenía ni idea de cómo tocar. Luego fue mi abuelo a un viaje del Imserso a Andorra y ahí me compró una guitarra mejor.

NTD: ¿Con puntos del Imserso, también?

Miguel: (Risas) No, ahí fue con pasta. Y fue con esa guitarra con la que empecé a tocar de autodidacta, pero sabía hacer muy pocas cosas. No es que ahora sepa hacer muchas más, pero con lo que sabía ya me daba para tocar en bandas como lo que fuimos Siniestro Total.

NTD: Pasaron muchos años y muchas bandas en estos 35 años. Pero a ti siempre te toca un poco los huevos que se sigan refiriendo a ti como el “ex Siniestro Total”. No sé si este repaso que vas a hacer ahora a tu historia musical ayuda mucho a que la gente no siga hablando de ello…

Miguel: Sí, estoy hasta los cojones de lo de “ex Siniestro Total”, sinceramente. De hecho, creo que ellos deberían llamarse: “Siniestro Total ex Costas” (risas). Y los demás grupos igual.

NTD: Pero con Aerolíneas Federales te llevas mejor que con Siniestro…

Miguel: Sí, les tengo más cariño. A ver, yo entiendo que son muchos años, muchas bandas, pero al fin y al cabo llevo tocado más de 35 años, edité 28 álbumes, hice millones de colaboraciones… Ahora me ha tocado hacer este aniversario, pero a mí lo que me apetecía de verdad era hacer el 36 y 1/3, como en Aterriza como puedas (risas).

En este concierto subirá a cantar conmigo sobre todo mi familia. Mucha gente se cree que soy el primero, pero en realidad antes que yo empezó mi tío, Tito Berna, que cantó con Antonio Machín en su época. Pero en este concierto estarán además de mi hermana Rosa [miembro de Aerolíneas Federales] y mi hermano Peón [hasta hace tres meses, miembro histórico de Def Con Dos], pero también mucha otra gente de mi familia que también están en la música. Va a ser una cosa entrañable y a la vez un coñazo porque tendré que estar pendiente de todos ellos todo el rato.

NTD: ¿Solo familia? ¿No tienes amigos en la música?

Miguel: Yo no tengo amigos en ningún lado. Yo soy tan bueno que no tengo amigos. Solo los cabrones han triunfado. Si te fijas en la gente que ha triunfado, solo lo han hecho los cabrones.

NTD: Pero en Costas is Back te habías rodeado de mucha gente, varios de ellos compañeros generacionales…

Miguel: Sí, hay colegas ahí, pero amigos-amigos tampoco son… Fíjate que en ese disco colabora hasta gente como Edurne, a la que llamé para que colaborase porque estaba buena, y luego en la grabación no pudimos coincidir, así que no me sirvió ni siquiera para eso. No la conozco. Luego me quedé deprimido. Voy a intentar que venga a cantar para este no, sino otro concierto que quiero dar en octubre en Madrid.

NTD: No sé si esto de que consideras que no tienes amigos de tu generación tiene que ver con una declaración que hiciste hace un tiempo, donde decías que eras “el único que no se había vendido”.

Miguel: No me vendí porque soy carísimo. Además es difícil venderse en mi caso: llevo un grupo que todo el mundo dice que tienen un aspecto asqueroso, y la verdad es lo que lo tienen, y dan pena. Parece que los pillé en un basurero. Y es verdad.

NTD: Menos mal que estás tú para equilibrar.

Miguel: Bueno, tampoco tengo gran aspecto, pero comparado con ellos doy más el pego. Por lo menos me dejan entrar en los bares de carretera.

NTD: ¿Te dejan entrar y te reconocen?

Miguel: (Ríe) Las dos.

NTD: ¿Consideras que los discos que estás sacando como Costas son mejores que muchos de los que hiciste con Siniestro Total?

Miguel: Seguramente sí. Creo que mis mejores canciones son las menos conocidas, eso desde luego. También me gustaría antes de palmarla, que ya me queda poco, hacer las canciones que a mí más me gustan, y no tener que depender todo el rato de las que más me pide la gente. Me gustaría en algún momento escoger mis canciones favoritas, arreglarlas de otra manera y hacer un disco con eso. Esa es una cuenta pendiente. Pero ahora estoy centrado en hacer un disco del copón, muy elaborado y muy preparado. Como el que hizo Brian Wilson.

NTD: ¿El Smile?

Miguel: No, el Pet Sounds aquel, pero mejor.

NTD: ¿Le vas a meter saxo como Siniestro Total?

Miguel: (Ríe) No, no, no. Pero siempre he pensado que el Pet Sounds está muy sobrevalorado. Tiene un par de canciones guays y el resto son de relleno.

NTD: ¿Crees que lo puedes mejorar?

Miguel: Completamente.

NTD: ¿Pero tú no defendías siempre el formato de grupo clásico de rock?

Miguel: No es que defienda el formato, pero para tocar hoy en día me gusta que lo que puedo tocar en directo es lo que hago en los discos. No tendría sentido hacer un disco superproducido, lleno de arreglos de la hostia, y luego llegar al directo y tener que defenderlo con el formato que llevo.

Si tuviera dinero para poder hacer el disco que yo quiero y luego poder sostenerlo con ese sonido en la gira realmente sería cojonudo. Lo que voy a hacer ahora es intentar hacer el disco que quiero, y luego se verá cómo lo llevo al directo: si no lo puedo hacer en directo, me jodo y punto.

NTD: ¿Esto de celebrar los 35 años es una estrategia para vender tu show de cara a festivales este verano?

Miguel: No, no.

NTD: ¿No te interesa mezclarte en esos circuitos?

Miguel: Me interesa por ganar dinero, pero luego no me llaman para casi ninguno. A mí lo que me gusta es tocar, no me pongo a pensar si encajo o no. A mí no me llevan a tocar a los de indies porque no soy indie; a los de ViñaRock y tal no me llevan porque no me ven como un grupo reivindicativo: mi público no es el de Boikot ni el de Reincidentes, aunque podamos tener parte de nuestro público común. Mi público es muy variado, y precisamente eso es tanto lo bueno como lo malo…

NTD: En tu repertorio tienes muchos himnos… si estuvieras dispuesto a tocarlos quizá te llamarían más.

Miguel: Ya, pero no hay festivales de himnos (risas). Yo es que no soy un nostálgico: yo cada año prácticamente hago discos nuevos, y en mis conciertos toco básicamente lo último que he sacado y un poquito de lo que la gente quiere oír, aunque a veces me toque las pelotas. Pero intento que en mis conciertos suene lo que a mí me apetece, sobre todo.

NTD: Hace un año sacaste No me cuentes tu vida. ¿Eso es lo que se va a escuchar este viernes 17 en la sala BUT?

Miguel: No, ahí se va a escuchar de todo. Va a ser un concierto especial, quiero que sea así esta vez algo diferente. ¿Tú vas a venir al concierto?

NTD: En principio sí.

Miguel: No, “en principio” nada. Todos los periodistas me decís lo mismo.

NTD: Créeme que voy. ¿Pero tienes miedo de que la gente no vaya? Te he visto en varias entrevistas y parece que se te ve desmotivado, desconfiado.

Miguel: Yo tengo 28 LPs editados. ¿Qué quieres? ¿Que saque otro disco el año que viene? ¿Para qué? ¿Para que nadie se entere?

NTD: Antes me dijiste que querías hacer un disco de la hostia.

Miguel: Sí, quiero hacer un disco de la hostia pero no sacarlo así porque sí. Estoy cansado de sacar discos y que nadie se entere que están ahí. Lo sacaré cuando alguien apueste realmente por el proyecto, que lo vaya a mover de puta madre de verdad. Si no va a ser así, el disco se quedará encajonado.

NTD: Pero ahora estás en Warner.

Miguel: Ya, pero tiene que coincidir con que Warner apueste a fondo por el proyecto, y no que sea una promo normal. Yo entiendo que no soy Pablo Alborán (risas).

NTD: ¿Te gustaría ser Pablo Alborán?

Miguel: Me gustaría tener su promo.

NTD: Pero si viene Warner y te dice: “te sacamos un disco y apostamos a muerte por él pero si la mayor parte del repertorio van a ser clásicos de Siniestro Total y Aerolíneas Federales compuestos por ti”, ¿qué les dirías?

Miguel: No, no. Yo quiero que me den libertad, que apuesten por mi idea de “disco de la hostia”. Y una vez que lo tenga hecho, que me lo muevan, pero sin condiciones.

NTD: De todos los grupos que has tenido, ¿hay alguno al que le tengas más cariño?

Miguel: Mi mejor momento es ahora. Cada grupo tuvo su momento y ya está, pero no añoro nada. Muy pocas veces escucho los discos anteriores que hice… de pascuas a flores. A lo mejor porque tengo que buscar una canción o algo y la oigo y me digo: “joder, estaba de puta madre”. Pero nada más. A mí me gusta lo que hago ahora.

NTD: ¿Te gusta la escena actual de punk o de rock que hay ahora?

Miguel: Hay buenos grupos de punk pero están en la oscuridad. Lo que la gente llama punk en España es una puta mentira. ¿Gatillazo es punk? ¡Eso no es punk, joder! Eso es rock urbano de pret a porter.

NTD: Igual a Evaristo no le gustaría escucharte diciendo que no es punk.

Miguel: Pero es que, ¿Gatillazo es punk?

NTD: Se denominan así.

Miguel: Que se denominen como les salga de los cojones (risas)… pero el punk es melodía. The Clash, los Buzzcocks, los Ramones… son todos grupos con canciones con melodías. Gatillazo no tienen melodías: son consignas lanzadas una detrás de la otra. Hay grupos en Madrid muy buenos, como los Psycho Loosers, por ponerte un ejemplo. Ahora no me salen porque estoy con antibióticos (risas). Yo a Gatillazo o Reincidentes los quiero mogollón, son amigos míos, pero eso no es punk: es rock urbano de barrio. Para mí Evaristo es un tío reivindicativo que lo hace de puta madre y lleva cresta y pendientes. Pero eso no es punk. Punk soy yo, cojones, que llevo el pelo corto y americana como llevaba Sid Vicious en su tiempo.

NTD: ¿Crees que Sid Vicious si viviera ahora seguiría siendo punk?

Miguel: A saber. A lo mejor estaba actuando para Donald Trump (risas). Hombre, Johnny Rotten sigue siendo punk, y lo demuestra en PiL, que siguen sacando discos y haciendo melodías. Pero El Último Ke Zierre y todo eso no es punk.

NTD: ¿Y con la escena gallega de estos últimos años conectas? ¿Crees que hay algo tuyo en ellos?

Miguel: Hombre, hay grupos que sé que me adoran, como Novedades Carminha: ya lo han dicho alguna vez. Y Triángulo de Amor Bizarro igual. No sé si soy un modelo para ellos, pero sí que ellos me han puesto como influencia alguna vez, sobre todo al principio. Pero eso no quiere decir que ellos sean “hijos míos” musicalmente hablando: si ellos no tuvieran inteligencia no harían las canciones que hacen ni les iría tan bien como les va. Incluso mejor que a mí.

NTD: Los Punsetes también te citan como influencia, al menos en lo que a esa ironía y ese sarcasmo que hay en tus letras. ¿Tú crees que se ha perdido el humor en el rock y que ahora es todo muy solemne y épico?

Miguel: Sí, creo que falta el sentido del humor en muchísimas bandas. Sobre todo en bandas como las que te comenté antes, como Gatillazo, EUKZ, Boikot, Reincidentes… son grupos con proclamas y que no tienen puto sentido del humor. Creo que en esta vida o te tomas las cosas con sentido del humor o te pasas lanzando consignas a todo Dios de que todo está jodido y todo está fatal y que menuda mierda de país, mientras le gente está tirada en un parque bebiendo litronas repitiendo como un loro, pues nada… Si esa es su forma de diversión me parece de puta madre: cada uno se divierte como quiere.

NTD: ¿Y todo lo que está pasando con esta persecución a grupos? ¿Alguna vez te has cortado en las letras?

Miguel: A mí nunca me han censurado nada. O nada que yo recuerde. Nunca me sentí perseguido por lo que digo en mis canciones. Lo que pasa es que la gente no sabe usar la ironía. De hecho, es una enfermedad muy peligrosa para mí no saber usar la ironía. También hay gente que se cree que escribe muy bien y escribe muy mal. No hay nada peor que un compositor pretencioso: se cree que está escribiendo de puta madre y está haciendo el mayor ridículo que un letrista puede hacer en su vida.

NTD: Muchas veces has hablado de lo bien que se te trata fuera…

Miguel: Es que, macho, voy a Chile o Colombia y la gente me reconoce por la calle, cantan las canciones de pe a pa, y no sólo las que canta aquí todo el mundo. Es otro rollo completamente diferente a lo que pasa aquí.

NTD: ¿Crees que en España mereces más reconocimiento?

Miguel: Yo no busco eso, para nada. Pero la manera de expresar el reconocimiento es diferente en un sitio y otro. No hay uno mejor y otro peor; supongo que tiene que haber de los dos, y me siento agradecido de poder vivir ambas cosas. Aunque a veces me gustaría que esté más equilibrada la cosa.

NTD: ¿Te sientes más estrella de rock en Latinoamérica que en España?

Miguel: Sí. Voy allí y me sube un poco el ego.

Miguel Costas