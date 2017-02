¿Quiénes son?

Georgia, Atalanta, 2009, se oye: “Voy a juntarme con mi tío y su primo, a ver si hacemos algo guapo”. Algo así debió ser lo que dijeron Offset o Takeoff’s refiriéndose a su tío Quavo y a su respectivo primo. Tres años después, publicaban la mixtape No Label ganándose el respeto del Estado hasta el punto de caer en las manos de Zaytoven (productor de Gucci Mane, Wacka Flocka Flame, Future y un largo etcétera más brillante que todos sus dientes postizos) y Coach K (manager de Gucci Mane y Young Jeezy).

A partir de ese momento, aunque no se acabó el joseo, sí las maquetas caseras: Zaytoven les produjo Versace y lo que empezó en familia, acabó siendo una fiesta en la que Drake hacía los remixes, mientras se transformaban en parte integrante de la radiofórmula del país y empezaban a copar las listas nacionales. Todo esto termina de reventar cuando en 2015 publican Back To The Bando y graban el vídeo de Look At My Dab.

¿Saben ese gesto que parece causa de un trastorno en la neurona motora, ese que hace el fumador cuando tose y tiene en la otra mano un cubata, el mismo que hacían Pogba y Diabala, o últimamente cualquiera al que le salen las cosas como quiere? Pues los responsables son ellos. Hay quien lo achaca a no sé qué rapero y su hermanastro secreto de Missouri, pero los que tienen veintipico millones de reproducciones fardando de habilidades motrices son los Migos. De hecho, creo que podría haberme ahorrado todo el párrafo e incrustando un gif en el que se reprodujese ese gesto y la sensación que lo acompaña.

¿Qué hacen?

En pocas palabras: el quinqui con dinero, la macarrada bien producida. Y es que esto es una fórmula que nunca falla, pongo un ejemplo muy esclarecedor: [LOS CHICHOS de 1974 + PHILIPS = “NI MÁS NI MENOS”] un hitazo como hay pocos. Así que los Migos —también primos y compitiendo en la cantidad de oro con los madrileños— lo que han hecho es lavarle la cara al trap y exponerlo al público mayoritario.

Tanto es así, que el año pasado, empezamos con el bailecito y, éste, acabaremos haciéndonos fotos disfrazados de esquimales como en su último single, T-Shirt, perteneciente a Culture, disco que presentan este mes y en el que colaboran artistas de la talla de Gucci Mane, Dj Khaled, Lil Uzi Vert, 2 Chainz o Travis Scott.

Puntos fuertes

Con Culture y Yung Rich Nation podemos decir que dan una lección, o al menos, enseñan a qué suena el trap. Con solo estos dos discos, nos dejan claro cómo utilizar una Roland T-808 y como se multiplica un charles hasta hacerlo insoportablemente placentero y no solo insoportable. Por otro lado, entienden la voz como un instrumento más y no solo como un testimonio de lo dura que es su vida, es decir, lo entienden como eso que va dando pinceladas encima de la instrumental hasta tornarse tan indispensable como el bajo.

La sobrada actitud de “nigga” que desprenden, tan real como producida y que, además, contiene cierto factor contagioso. Establecer una analogía con el kung fu puede proporcionarnos una clave hermenéutica para la comprensión de esto: Si acabas de ver Operación Dragón o Game Of Death y resulta que cinco minutos después tienes que bajar a por tabaco, no importa si alguien se acerca y te quiere robar, no pasa nada, tú sabes kung fu, eres el mismísimo Bruce Lee… el resto contingencias y mequetrefes que no podrán superar tu excelencia físico-mental. Pues bien, con los Migos el fenómeno psicológico es semejante. Los escuchas, y te crees que eres uno de ellos.

Logran abrir más la grieta en la que se encuentra la quincalla dentro de la escena negra comercial americana. Al mismo tiempo, que sumarles unas producciones audiovisuales tan exageradas logran que la problemática moral que entraña el género entre por los ojos sin problemas, más que nada, porque al verlas adoptan esta forma: OO.

Migos