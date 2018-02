Miedo de no verla nunca más

Para empezar, diré que no es el final. No sé si el de ayer habrá sido un final feliz, un desenlace con vuestra ganadora favorita; pero lo mismo da quien salga en la foto subida del escalón más alto. Anoche, más que el final de algo, es el principio de algo, de un desafío mucho mayor.

La factoría Operación Triunfo no tenía que demostrar tanto su capacidad de reinvención televisiva, ampliando el radio de alcance, haciendo caso a las nuevas vías de comunicación y a la nueva relación con un espectador que cada vez consigue derribar de manera más clara esa cuarta pared que lo separa; sino que el verdadero desafío de la gran fábrica de churros del pop reciente empieza ahora, una vez lanzado al aire el “y ahora… ¿QUÉ?”.

El mantra se lleva repitiendo desde hace más de quince años: “la mejor edición fue la primera”; “el único artista de renombre que ha salido de OT es David Bisbal”; “la manera de cantar de los triunfitos ha hecho mucho daño al pop español reciente”; “este formato está caducado”; “la variedad de registros que hay en OT es muy limitada”; y mi favorito de todos: “A VER QUÉ HACEN AHORA CON ESOS CHAVALES, EN QUÉ LOS CONVIERTEN”.

“Ese miedo a que tengamos miedo a los concursantes que algunos hemos estado siguiendo y casi idolatrando es real. Ese: ‘A VER QUÉ HACEN AHORA CON ESOS CHAVALES, EN QUÉ LOS CONVIERTEN’ tan repetido durante más de 15 años”

Ese miedo a que tengamos miedo a los concursantes que algunos hemos estado siguiendo y casi idolatrando es real. Concursantes de una edición que, tanto desde la organización y el profesorado como de sus propios registros vocales-artísticos (en una fantástica dirección de casting, la mejor con mucha distancia de todas sus ediciones) y del alcance conseguido, trascendiendo completamente al del espectador de realitys o teleadicto.

Porque durante los más de tres meses de duración del programa dio la sensación de que estábamos viendo a algunos concursantes que pueden llegar a abrir nuevos melones para el sonido del pop español de masas: desde una Aitana Ocaña que parece destinada a ocupar ese hueco vacío de diva pop urban (nuestra Rihanna, nuestra Dua Lipa, nuestra Sia, nuestra Ariana Grande…); a un Alfred García que parece destinado a conectar la facción de la canción pop-rock de masas (ese registro entre Leiva e Iván Ferreiro con trazas de canción-fusión catalana, a lo Txarango) con facciones más jazz & swing & soul (entre Jamie Cullum, Salvador Sobral y Corinne Bailey-Rae); una Míriam con una textura rota en su voz y una facilidad innata para llevar un registro de pop de autor (el perfil Vanesa Martín o Andrés Suárez) a márgenes casi de folclórica dance; un Cepeda destinado a convertir en éxito los descartes de Antonio Orozco; una Ana War que funde y confunde su obsesión por el bolero y la canción popular latinoamericana (básicamente por el éxito que le reportó La Bikina) y su potencia para el espectáculo de pop urbano (sus cualidades escénicas son innegables: las vocales son otra historia muy pero que muy diferente); o un Agoney llamado a ser un divo del dance-pop, tan cerca del ‘circuito Ibiza’ como del registro eurovisivo. Pero lo de Amaia Romero es otra historia. Una muy diferente.

“Hemos tenido la sensación de que en esa oscuridad que hasta hace unos meses representaba para el gran público OT, la claridad era Amaia. Durante meses, consiguió democratizar a través de una de las voces más transversales prácticamente toda la gama de registros de la canción, tanto subida a un escenario como tumbada en pijama en el sofá”

Hemos tenido la sensación de que en esa oscuridad que hasta hace unos meses representaba para el gran público OT, la claridad era Amaia. Durante meses, la navarra ha conseguido democratizar a través de una de las voces más transversales prácticamente toda la gama de registros de la canción: no sólo demostró en las galas que era capaz de cantar con maestría canciones que van desde Florence + The Machine y Rihanna hasta Víctor Jara, Zenet, M-Clan, David Bowie, Marisol o Fiona Apple; sino que dentro de la academia, en pijama y sin plató, se tumbaba en el sofá o se encerraba en un cuarto a resignificar canciones que van desde Dani Martín y Él mató a un policía motorizado a Rosalía, Gianna Nannini, Chopin, El Kanka, Pereza, C. Tangana, Mecano, el himno del Osasuna, Jeanette, Carlos Gardel, Lana del Rey o una jota navarra, todo con la sensación de estar escuchando la versión definitiva e insuperable de algo.

“OT demostrará si los primeros pasos de Amaia son como los del grueso de la cuadrilla de ex-triunfitos, en un registro plano; o si la acercan al sitio donde debería: a codearse con las Sílvia Pérez Cruz, Buika, Rozalén o Rosalía de igual a igual”

El gran reto que tienen desde Universal Music, pero también desde Gestmusic y la organización de OT, es demostrar que no nos dieron diamantes de carbón ni que ese mundo televisivo ha estado burlándose de nosotros durante varios meses. Ahora demostrarán si los primeros pasos de Amaia Romero son como los que dieron con el grueso de la cuadrilla de ex-triunfitos, prácticamente todos orbitando en un registro plano, con una profundidad y unas canciones de uso descartable; o si son intentando acercar a la ganadora de OT al sitio donde debería: a codearse con las Sílvia Pérez Cruz, Concha Buika, Rozalén o Rosalía de igual a igual, pero, y, sobre todo, abriendo patrones nuevos que respondan a las posibilidades universales que tiene una artista de su talla.

Espero que no nos hagan tener miedo de no ver nunca más a la Amaia universal (y no tanto a la ‘Amaia de Universal’) y redentora que parece llamada a abrir una nueva era para el registro triunfito.

Miedo de no verla nunca más