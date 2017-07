Mick Jagger celebra su 74 cumpleaños estrenando dos temas políticos

Cada uno celebra su cumpleaños como quiere. Mick Jagger decidió soplar sus 74 velas a la vez que ponía en circulación dos nuevas canciones que mantienen esa relación del líder de The Rolling Stones con músicas como el funk, el soul o el reggae, algo que quedó demostrado en álbumes en solitario suyos como Primitive Cool, Wandering Spitit o Goddess in the Doorway.

Ahora, lo hace con un doble single, dos canciones nuevas que, según confiesa, empezó escribiendo “en abril y quería lanzarlas en la forma correcta: hacer un álbum completo a menudo toma un largo tiempo, aún después de terminado con todas las preparaciones de la compañía discográfica y el ajuste para el lanzamiento global. Siempre es refrescante ser creativo en una forma diferente y yo siento un ligero retroceso a un tiempo cuando podrías ser un poco más libre para grabar y lanzarlo inmediatamente. No quería esperar hasta el año próximo cuando estas canciones perdieran todo impacto y no significaran nada”.

Y es que tanto Gotta Get a Grip como England Lost son dos canciones especialmente ácidas, con el compromiso especialmente desarrollado: la primera de ellas habla de asuntos de guerra y escándalos políticos que llevan tiempo en su mente; y la segunda, con un tono más oscuro y rockero, habla “sobre el sentimiento de que estamos en un momento difícil de nuestra historia, acerca del desconocimiento sobre dónde estás, ese sentimiento de inseguridad: habla de nuestra vulnerabilidad como país”.

De Gotta Get a Grip hay remezclas de Matt Clifford, de Kevin Parker de Tame Impala, de Alok y de los noruegos SeeB; y de England Lost hay una versión junto a Skepta, uno de los reyes del grime mundial.

