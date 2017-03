Será por el carisma, por la vocación de jugar con los márgenes, por esa actitud hipo-punk que lleva goteando desde que comenzase a dar sus primeros pasos en la música, hace 45 años, cuando era un mocoso adolescente; pero Mick Harvey ha elegido (o le ha tocado, no sabemos) estar a la sombra de la sombra de Nick Cave, en ese reverso tenebroso del post-punk de autor.

Ahora, visitará España dentro de unos días, el martes 28 de marzo en Madrid (en la sala Moby Dick) y el miércoles 29 en Barcelona (en La [2] de Apolo), y desde Notodo te decimos por qué deberías empezar a hacerle más caso (o como mínimo, el mismo) a este outsider del croonerismo afterpunk que al Cave, icono pop de la negrura alternativa.

EL ETERNO Y FUNDAMENTAL SOCIO DE NICK CAVE

Pasa habitualmente: vas por ahí y tienes a tu amigo o tu amiga, con mayor carisma o habilidades sociales, o que consigue llamar más la atención. Y tú, tímido y marginal, te quedas a un lado. Ese es el papel que lleva protagonizando Mick Harvey desde que se asoció a Nick Cave en pleno elixir y explosión punk en la Australia de 1976.

En esa época se forjó la identidad y el sonido de The Boys Next Door, que más tarde acabarían cambiando su nombre por el de The Birthday Party, primera banda de ambos cuando tenían apenas 18 años y un auténtico icono de culto en el post-punk.

Su sociedad, a pesar de los diferentes devaneos y registros de Nick Cave, llega hasta estos días. Y es que la dependencia que Nick Cave tiene (o tenía) con Mick Harvey no murió con el final de The Birthday Party, sino que Harvey siguió siendo una de las manos derechas fundamentales de Cave en The Bad Seeds, siendo uno de los multiinstrumentistas centrales y una de las marcas de agua más identificativas del sonido de la banda hasta hace bien poco: los vaivenes en los últimos años en sus relaciones han hecho que su unión se resquebrajase, aunque en los últimos años Cave haya encontrado en Warren Ellis un aliado más de su agrado.

UN CROONER PARA LA CORTE POST-PUNK

Pero la obra de Harvey no se limita solo a ser el mejor amigo, socio dependiente y artífice de algunas de las señas de identidad más singulares del sonido de los Bad Seeds. Su obsesión por la chanson y los crooners europeos ha sido una constante desde que comenzase a firmar álbumes con su propio nombre, hace ahora algo más de veinte años.

De hecho fue Intoxicated Man en 1995, el primero de sus álbumes de versiones de Serge Gainsbourg, que continuaría con Pink Elephants dos años después, y Delirium Tremens el pasado curso en lo que se creía el final de la trilogía. La sorpresa es quizás que hace algunas semanas ha vuelto a mirar en el reverso de la obra de Gainsbourg en Intoxicated Woman, excediéndose una vez más en su pleitesía al bardo francés, pero en esta ocasión haciendo lecturas de buena parte del repertorio gainsbourgiano junto a ilustres colaboradoras féminas como Andrea Schroeder, Sophia Brouse, Jess Ribeiro o vocalistas de bandas como Terry o Cambodian Space Project, entre otras.

Sin embargo, el sonido de Harvey no se limita solo a su obsesión chansonesca, sino que lleva firmadas más de una decena de bandas sonoras para películas de cineastas de la talla de John Hillcoat, Paul Goldman o Uli M Schueppel, entre otros; o encontrando un particular perfil de cantautor de tradición folk pero pirotecnia alternativa en sus dos mejores álbumes en solitario, los icónicos One Man’s Treasure y Two of Diamonds.

UN CULO INQUIETO LLAMADO MICK HARVEY

No solo lleva recogiendo premios por ser uno de los mejores compositores de bandas sonoras del mundo, sino también por ser la mano derecha de la ex de Nick Cave. ¿Traición, dolor y viceversa en las turbulentas relaciones que lleva teniendo con Cave en los últimos años? No sabemos si el hecho de que Mick Harvey haya sido el aliado perfecto para que PJ Harvey encuentre su sonido en discos como Stories from the City, Stories from the Sea o Let England Shake, entre otros, tendrá algo que ver con sus últimos vaivenes con los Bad Seeds, pero ahí queda.

Incluso esta no fue su única alianza como productor a figuras de culto: en los años ’90 ha producido algunos de los materiales más inolvidables de Robert Forster, Anita Lane, The Cruel Sea o Congo Norvell, entre otros.

