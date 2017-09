El único que podría ganar a Michael Jackson en una batalla de gallos pop es él mismo. De ahí que la idea de The White Panda de crear una especie de batalla musical virtual entre Jacko y Jacko suene absolutamente bestial: cinco canciones dándose de hostias y besos a la vez, entremezclándose y construyendo un Frankenstein de sí mismo, en cuatro segundos de un Michael que nos recuerda al de antes ayer y al de pasado mañana para sonar a hoy.

Blood On the Dance Floor, Dangerous, This Place Hotel, Leave Me Alone y Is It Scary conviven en Blood On the Dance Floor X Dangerous, un mash-up que The White Panda ha realizado para incluir como bonus track en Michael Jackson SCREAM, un recopilatorio de trece clásicos de Jacko entre los que se encuentran Ghosts, Thriller, Dirty Diana o Torture pero rehabilitados, pasados por el filtro de la música de baile actual pero sin que se pierda el espíritu de su sonido, constantemente revisitado por los nuevos aspirantes a príncipes del pop.

El disco verá la luz el 29 de septiembre en versión CD y un mes más tarde, el 27 de octubre, en una edición doble vinilo que brilla en la oscuridad, y que rendirá tributo, casi coincidiendo en fechas, a la fiesta de Halloween, por la que Michael Jackson sentía absoluta devoción (lo de Thriller no es casualidad). Ya podéis reservar el álbum en este enlace.

Jacko vs. Jacko