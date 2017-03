María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández. ¿Lo quién? Pues Sara Montiel, chiquillos, Sara Montiel. A ella está dedicado uno de los musicales que ahora mismito se puede ver en el Teatro Rialto (donde se estrenó también El último cuplé, por cierto) de la Gran Vía madrileña: Mi última noche con Sara. Una función-homenaje en la que acompañamos a la estrella española por excelencia en una última noche de grabación.

David Planell (del que recordamos muy gratamente su corto Ponys) escribe y dirige este espectáculo. Lo que ya da una seguridad de que el nivel de caspa que pudiera posarse sobre el proyecto se iba a reducir a unos mínimos soportables. Pero no son sólo mínimos soportables, sino que Mi última noche con Sara es un espectáculo musical delicioso, un auténtico homenaje que se nota hecho con cariño y todo el respeto del mundo. Y además también una función que nos habla de una época cerrada y retrógrada. Y de una mujer, ante todo, libre. Ahí es nada.

La obra se centra en sólo una noche. Una noche de grabación en un estudio en la que Sara pretende grabar un recopilatorio para zanjar asuntos pendientes y poder largarse a Italia cuanto antes. Una noche que será la última que pasará con el productor del disco, enamorado hasta las trancas de ella (y ella de él) pero que está casado. Y en la que hará aparición un nuevo asistente que aporta el contrapunto cómico al asunto. La función fluye que da gusto y se sigue a las mil maravillas. En vez de intentar un complicado tour por la vida y obra de la artista a lo largo de los años, Planell se centra en una sola noche regada de canciones. Acierto. Y es que a veces no hay cosa mejor que la sencillez en estos casos (sobre todo si uno no tiene el presupuesto de El rey león).

No hay grandes alharacas ni cuerpo de baile ni cambios de decorado. Pero este cuqui estudio de grabación resulta más que suficiente para ambientar el arte de la cantante/barra/actriz/barra/celebrity/barra/carne-de-cotilleo, sobre todo si está acompañado por unos estilismos adecuados y una iluminación elegantísima y absolutamente perfecta para la ocasión. Y por supuesto, de unos temas imperecederos que todo el mundo conoce y que suenan que da gusto en la voz de la protagonista, Eva Manjón (desde La violetera hasta Es mi hombre, unos cuantos caen en esta noche).

Y es que aquí estaba lo complicado. Porque una mujer tan tan tan conocidérrima como Saritíma… No es fácil enfrentarse a un reto así (el miedo a ser despellejada viva por los fans de la Montiel supongo que ha sido importante), pero Eva Manjón le ha echado arrestos y se ha lanzado al ruedo. Y sólo se puede decir una cosa: BRAVA. Manjón consigue transmutarse en Sara Montiel sin exageraciones y desde la total honestidad. Llevándola a un terreno muy humano en los momentos de interrelación con sus compañeros y elevándola a la categoría de relumbrón en las actuaciones. Puesto que en el día a día uno no sabe cómo era, es muy inteligente esta opción, y que se vea su particular forma de paladear las letras de las canciones y esos movimientos de diva particularmente en estos momentos.

Y es que, además, cuando la iluminan de forma cenital, la cara de la actriz se transforma por completo en la de la Montiel. Y uno se queda embelesado. Manjón posee además una sensualidad y carnalidad muy del estilo de su referente. Su interpretación es magnética e incluso enternecedora, haciendo al mito menos mito y más persona.

Pero no hay que olvidar que la actriz está acompañada por otros dos actores que ejecutan a la perfección sus papeles. Por un lado, Rodrigo Poisón como ese ejemplo perfecto de hombre machista de la época (de los que todavía quedan algunos ejemplares sueltos). Una interpretación que resulta sencillamente impecable. Y es que este personaje ni cae bien ni lo pretende, aunque tenga sus momentos. Porque el personaje masculino que se lleva todas las simpatías del público es ese Curro, el asistente homosexual fan irredento de Sara Montiel. Que en manos de otro intérprete podría haber sido una caricatura infame de todo un colectivo, pero que Jesús Lara (sin escatimar en pluma) consigue defender con una ternura apabullante que conquista sin poder evitarlo a los espectadores. El gran acierto de la función es el equilibrio entre los tres personajes (aunque la figura central sea Saritísima). Y que uno acaba por cogerles cariño. Es decir, que se han currado una historia que conecta con el respetable, sin caer en lo fácil, que sería colocar una canción tras otra de la artista manchega a la buena de Dios.

Vamos, que Mi última noche con Sara es un espectáculo que no defraudará a los más mitómanos y fanes varios de la Montiel, pero también es un espectáculo súper agradable e íntimo que se sigue con gran interés (que muchas veces este tipo de funciones carecen de él, todo hay que decirlo). Y es que uno desea que esa noche de grabación se alargue todavía más para seguir escuchando aquello de Fumando espero al hombre que yo quiero en la voz de una Eva Manjón reconvertida en María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández. AKA la grandísima e irrepetible Sara Montiel.

Mi última noche con Sara