Desde que sucedieron los trágicos acontecimientos en Mánchester que se saldaron con 22 muertos y más de 250 heridos en el mismo recinto donde minutos antes había actuado la artista Ariana Grande, la ciudad británica ha ido mostrando su lado más humano y sus ganas de reconstruir las heridas, utilizando como vehículo una de las composiciones más icónicas de Oasis, indudablemente banda insignia de dicha ciudad.

Hablamos de Don’t Look Back in Anger, uno de los singles más conocidos de los hermanos Gallagher, que formó parte del repertorio de su segundo álbum (y el más vendido), un (What’s the Story?) Morning Glory que redimensionó el estatus de la banda, convirtiéndola en aquellos años en la más masiva de las islas, y que tras los atentados se convirtió en un espontáneo himno para la reconstrucción del tejido social y emocional de la ciudad británica, una canción de unidad, superación y amor que le dé las espaldas al odio.

Ahora ha sido Metallica los que, haciéndose eco de aquellas corales improvisadas a pie de calle en la que los viandantes se ponían a cantar dicha canción, han querido hacer un guiño a los asistentes a su pasado concierto en Mánchester, por donde pasó la gira de presentación de Hardwired… to Self-Destruct que aterrizará en nuestro país el próximo mes de febrero.

Concretamente es una versión instrumental en la que el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo invitan al público a entonar el popular himno. El trozo lo compartió el batería, Lars Ulrich, en su cuenta de Twitter.

St. (in) Anger