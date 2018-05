He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto a dos artistas gallegos imaginar y edificar una Nueva Galicia. Los he visto acometer la música folclórica gallega más allá de sus propias fronteras. He visto dos proyectos brillar cuando se agachaban a meter la mano en la tierra para arrancar de cuajo las raíces, y extirpaban cables que latían tan fuerte como los instrumentos de madera, orgánicos. Todos esos momentos no solo no se deberían perder en el tiempo; es más: al hablar de Mercedes Peón y Baiuca, deberíamos estar hablando ante dos propuestas que hacen converger el folclore más racial y la vanguardia más futurista, al nivel de los grandes proyectos globales. Es hora de vivir para siempre.

De todas las Galicias imaginadas, las que edifican Mercedes Peón y Baiuca son las más futuribles: dos replicantes de la nueva música gallega que consiguen imaginar una neo-tradición distinta a de las propuestas que han ido repitiendo los mismos patrones a lo largo de las décadas. El hermetismo al que muchas veces se somete a la música tradicional, imponiéndole unas formas y unas normas desde las facciones más puristas del género, no son dinamitadas por estas dos propuestas, sino rehabilitadas.

No existe un rechazo a la música de raíz, todo lo contrario: lo que proponen ambos, cada uno con sus marcas, es traer parte de aquellos ritmos, pero desde una perspectiva contemporánea, barriendo la caspa de los hombros del folk gallego y demostrando a las nuevas generaciones que una muiñeira o una saeta también se puede bailar a ritmo de música de club; y que las panderetas, flautas y gaitas pueden tener en las máquinas el aliado que llevan años esperando.

A veces, además del carácter recreativo de algunas propuestas artísticas, es preciso que algunas también sean necesarias, que ayuden a aportar una nueva dimensión para levantar nuevos puentes, inimaginables hasta la irrupción de estos proyectos. En este caso, estamos ante dos propuestas en cuya sinopsis encontraremos puntos comunes con otras ricas colisiones (la de mezclar música folclórica o tradicional con máquinas de un presente continuo que sabe a futuro); pero que tienen en sus manos un discurso y una sonoridad que no solo consigue reubicar a Galicia en un mapa global del que lleva desaparecido desde la Operación Nécora o de la fallida conquista británica de Iago Aspas.

Casi como relevos sonoros y culturales de la escalada que sí consiguió Carlos Núñez (en una labor no tanto de ego-artista, sino más de divulgador de la sonoridad de la música celta o celtíbera en el mundo), estamos ante dos proyectos que bien deberían estar recibiendo la atención global que captaron en los últimos años propuestas como las de Omar Souleyman, Konono nº 1, Animal Collective, Nicola Cruz, Acid Arab, Bombino, Chancha Vía Circuito, Nicolas Jaar, Ata Kak o Satori, por mencionar solo a algunos que han conseguido redimensionar la proyección de las tradiciones folclóricas de sus territorios una vez pasadas por el filtro de la instrumentación de vanguardia.

BAIUCA, EL ABRAZO DEFINITIVO ENTRE LA GALICIA DE ANTES DE AYER Y LA DE PASADO MAÑANA

Ha habido algunos acercamientos por entremezclar la música celta a sonidos más contemporáneos, desde múltiples perspectivas: desde aquella alabarda céltico-ravera de acento gallego que Carlos Núñez plasmó en O Castro Da Moura – Etnodance; a propuestas de fusión trip-hopera (los escoceses Shooglenifty); otras que conectaban con ‘lo celta’ con ‘lo new age’ y ‘lo africano’ (los irlandeses Afro Celt Soundystem); o conocidos productos que lo acercaban al metal (Mägo de Oz o Saurom), al punk (Dropkick Murphys) o al pop (de Celtas Cortos).

Incluso, en este siglo, además de Mercedes Peón, propuestas como las de Projecto Trépia, Galegoz, Bonovo, Nistra o Ecléctica Ensemble habían hecho sus pinitos por acercar la raíz folclórica gallega (o parte de esa raíz, a veces ligado a lo regional) a sonoridades contemporáneas, sobre todo electrónicas. Pero lo que ha conseguido Baiuca no había sucedido nunca: imponer un producto en el que, a través de samples de grabaciones clásicas, nuevas grabaciones de instrumentos tradicionales (cunchas, voces, flautas, panderetas…) y bases electrónicas que se salen de la mecánica de la música de club para aportar una mirada absolutamente modernizadora y rehabilitadora de los ritmos tradicionales, convertirse en uno de los proyectos más innovadores ya no de Galicia, sino de todo España.

La apuesta es de Alejandro Guillán, hombre al que conocíamos hasta ahora por estar detrás de proyectos de corte synthpop (Alex Casanova) o incluso indie (The Friendows); y que llevaba años desarrollando en silencio, despacito y con buena letra una propuesta que tire de su educación musical y sentimental (Guillán tiene formación clásica, toca la gaita y la flauta desde pequeño), pero también de su evolución en el universo del pop electrónico, para imponer una ruptura absolutamente trascendental en lo que a unión de sonidos de antes de ayer y pasado mañana se refiere.

No es de extrañar que se entienda a Baiuca como la punta de lanza de una nueva Movida gallega que, tras vivir hace cerca de una década una especie de re-Movida rockera (con la irrupción de proyectos como Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha, The Blows, Ataque Escampe, The Homens, Disco Las Palmeras! o Trajano, entre muchos otros), ahora consigue edificar un discurso modernista para la música alternativa gallega desde ‘lo gallego’ y no desde ‘lo occidental’: proyectos como los de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, Xosé Lois Romero & Aliboria, Cristian Silva, Mounqup o Esteban & Manuel construyen un sonido gallego sin tanta mirada al sonido alternativo británico y americano, sino partiendo de las bases tradicionales.

De ahí que a Baiuca se lo entienda como un proyecto más cercano a propuestas como las de Satori, Nicola Cruz, Chancha Vía Circuito o lo último de Delorean, pero manteniendo el otro pie en la querencia que han empezado años atrás Carlos Núñez, Luar Na Lubre, Milladoiro o Berrogüetto. Resulta, por tanto, curioso que las pocas críticas que está recibiendo es por parte de aquellos que castigan que el sonido de los instrumentos tradicionales tenga mayor protagonismo que la base electrónica en la mezcla: precisamente eso es uno de los puntales más innovadores y vanguardistas de un proyecto que genera un debate que nadie sabrá contestar a ciencia cierta: ¿está más cerca del folk o de la electrónica de vanguardia?

En Solpor, el debut (tras un año fogueándose a base de singles y una mixtape) que vio la luz hace poco más de un mes a través de Raso Estudio, Baiuca se mueve en múltiples direcciones: redimensiona y expone la conexión de la muiñeira con sonoridades que van de la new wave a la música urbana (la Muiñeira de Chantada viviendo una –literalmente- segunda juventud) hasta canciones llamadas a ser nuevos clásico de la canción neo-tradicional gallega (Morriña, un himno al gallego en la distancia; o Solpor, una suerte de nana posmoderna), rehabilitaciones del cancionero popular más rural (las voces de Arrieiro, Solaina y Mozas sonarán a cualquiera que se haya acercado al folclore gallego, pero su nuevo sonido las trae a un terreno desconocido e inexplorado) y hasta el desarrollo de una nueva rama de la música autóctona gallega, que bien se podrían denominar como Galician Beats, en canciones como Muíño, Brétema o Arume.

MERCEDES PEÓN, UNA CANTAREIRA RADICAL PARA UNA NUEVA GALICIA

En el caso de Mercedes Peón, no estamos ante una recién llegada, sino ante el gran referente femenino (junto con Uxía, Sés y, si acaso, desde una vocación pop más grande, Luz Casal) de la música gallega. Su primer acercamiento musical de la coruñesa fue a través de la percusión, formándose como pandereteira que recorrería como adolescente las aldeas y pueblos de Galicia; recogiendo la tradición oral y musical de la música tradicional y poniéndolo en común tanto como parte grupos folclóricos como Xacarandaina o Ajrú, como divulgadora pop (formó parte del icónico programa Luar, una especie de Noche de fiesta de la TVG, con una sección con mucho de masterclass sobre folclore gallego) o imprimiendo su impronta rítmica en proyectos de diverso pelaje (desde Mano Negra a Kepa Junkera, Carlos Núñez o Xosé Manuel Budiño).

“Más maquinero que nunca (no en un sentido ‘bakala’, sino en utilización de la máquina como instrumento elemental), Mercedes Peón incluso adelanta por la derecha a otras damas novopop como Björk, Laurel Halo o Holly Herndon. Lo justo es colocar su propuesta a ese nivel”

Es desde el año 2000 que reinicia el imaginario de la música folclórica gallega, que en años anteriores había encontrado en Carlos Núñez o Berrogüetto dos referentes internacionales de la renovación de la música gallega. Pero la propuesta de Peón es mucho más radical. Su debut Isue ya coqueteaba con ritmos propios del trip-hop, la electrónica e incluso conectaba con las facciones más raciales de las músicas orientales; pero fue a partir de SOS, su anterior placa, publicada en 2010, que Mercedes Peón se erigió como un puente entre la música industrial y el folclore. Ahora regresa con Deixaas, una especie de radicalización de su sonido, ya de por sí radical, y en la que lleva a una nueva dimensión, inspirada en la industria naval, esa colisión entre electrónica industrial, machine pop y folclore gallego.

Más maquinero que nunca (no en un sentido ‘bakala’, sino en utilización de la máquina como instrumento elemental), Mercedes Peón incluso adelanta por la derecha a otras damas novopop como Björk, Laurel Halo o Holly Herndon. Lo justo es colocar su propuesta a ese nivel.

En Deixaas, parece inventar el heavy metal vocal a través de la máquina (Deixaas), rehabilita el trip-hop con aires de tropicalia galaica (Mk), juega con bases de minimal house para construir un nuevo folclore (Plataforma), hace de las armonías vocales un complemento perfecto para los medios tiempos indietrónicos (en Partículas, Cabelo o Tras o muro), rehace la spoken work con aires de jazz, flamenco, música urbana y pirotecnia poética (Linguas Elementais) y hasta lanza un himno de reivindicación feminista que rehace aquella Llorona que popularizó Chavela Vargas (Ela Propón).

