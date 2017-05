El baile como forma de libertad y liberación, así sentía Merce Cunningham la danza contemporánea, esa que a través de sus más de 200 coreografías, lo convirtió en leyenda. No por nada colaboró con músicos icónicos como John Cage, y artistas de la talla de Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg o Miró.

Por ello y sin necesidad de más motivos que celebrar su obra y figura, que tanto han inspirado a otros, las Naves de Matadero Madrid reformadas como el Centro Internacional de Artes Vivas, dedica la programación de toda una semana al coreógrafo y bailarín estadounidense más influyente del siglo pasado.

El especial Merce Cunningham que ocupará los días del 13 al 21 de mayo, se divide en varios apartados y actividades. El programa arrancará los días 13 y 14 con un taller del software de animación DanceForms para la creación de coreografías, herramienta clave en la obra de Cunningham. Los días 19, 20 y 21 se representará la pieza multidisciplinar de palabra, vídeo y danza, Not a moment too soon de Ferran Carvajal. En ella Trevor Carlson, mano derecha del fallecido bailarín y coreógrafo norteamericano, narra en primera persona la experiencia vital entre ambos.

El cine tendrá un lugar destacado con un ciclo en la cineteca, del 16 al 19 de mayo, de documentales y piezas de video-danza que abrirán nuevas puertas para conocer las creaciones Cunningham y particular visión del baile. Un ciclo que se completará con la proyección ininterrumpida de cortos, Los lunes con Merce, del 16 al 21 de mayo, en la Sala de Hormigón de Naves Matadero.

Toda la información en www.naves.mataderomadrid.org/es

Merce Cunningham