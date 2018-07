Melo Moreno sigue triunfando con su canal de YouTube, Yellow Mellow. Pero es que además lleva tres años inmersa en la música y no le está yendo nada mal. Desde que su primer single, Phantom Limb, superara a la mismísima Lady Gaga en las listas de iTunes, tanto la youtuber como su equipo lo vieron claro: debían lanzar un álbum completo.

Durante la grabación de éste en Alemania, Melo aportó a su música varios estilos, asegurándose de que cada canción tuviera su color. Con Colours, su primer álbum que saldrá a la venta en octubre, la polifacética cantautora da un agigantado paso en la música, pero teniendo muy presentes sus inicios en YouTube y su canal, al que considera como su hogar.

“Mi canal de YouTube es mi casa y la música es Maldivas, es un sitio paradisiaco en el que disfruto y alucino con lo que me rodea. Me siento a gusto en ambos sitios”

La música es tu faceta más artística, pero al ser youtuber eres creadora de contenidos. ¿Cómo seleccionas los temas que vas a tratar en tu canal?

Es una odisea. Intento pensar en que temas puedo aportar algo o que giro le puedo dar a ciertas cosas. Básicamente, consiste en aportar algo de ti en cada cosa que hagas.

Se te ha comparado con otros youtubers de éxito como El Rubius, pero al mismo tiempo se ha mencionado la menor notoriedad de mujeres youtubers. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay pocas youtubers mujeres con éxito?

Las chicas con más éxito en YouTube son del ámbito de belleza y moda. Estamos un poco encasilladas. Cuando una mujer se sale de ese ámbito y se mete al entretenimiento, al gaming, o a cualquier otro terreno menos común, tenemos una barrera extra que los chicos no tienen.

Se fijan antes en nuestro físico que en nuestro contenido, nos ponen en duda nada más empezar, van con la idea de que una mujer no puede ser graciosa. Tenemos muchas cosas por las que luchar, muchas barreras que romper, algo que a los chicos no hace falta. Nada más que hay ver los datos del top 100 de canales más vistos de YouTube, la gran mayoría son de hombres y creo que hay siete u ocho mujeres.

La gente tiene muchos prejuicios. El machismo está muy interiorizado, muchas veces incluso es inconsciente. Es un hecho. Por ser mujer he tenido que lidiar con muchos problemas.

¿Problemas de qué tipo? ¿Te refieres a las críticas?

Sí, nunca he tenido ningún problema con mis compañeros, pero sí con la audiencia. Algunos comentarios no van dedicados al contenido de mis vídeos sino a mi físico, con comentarios machistas o relacionados con mi sexualidad. En general, las mujeres tenemos que aguantar más este tipo de cosas que los hombres.

“Se fijan antes en nuestro físico que en nuestro contenido, nos ponen en duda nada más empezar, van con la idea de que una mujer no puede ser graciosa. Tenemos muchas cosas por las que luchar, muchas barreras que romper”

¿Cómo reaccionas ante las críticas?

Yo suelo pasar. No me merece la pena dedicar mi tiempo a responder a alguien cuya única intención es hacer comentarios destructivos.

Cuéntame sobre tus inicios en el mundo de la música. Dijiste en una entrevista que no tuviste intenciones de hacerte cantante y ni siquiera de acumular suscriptores en YouTube.

La música siempre me ha acompañado. De pequeña siempre quería ser actriz o cantante. La música siempre ha sido un sueño para mí. Nunca pensé que se me iba a conceder la oportunidad.

Respecto a Youtube, cuando empecé no existían ningún referente en España. No tenía ni idea. La gente que estaba petándolo más estaba en Estados Unidos. Así que no sabía en qué podía convertirse. Fui descubriendo y fui de las primeras.

Además, hace tiempo que empezaste con la música.

Siempre he tenido interés en la música. A los 14-15 años empecé a tocar algunos instrumentos de percusión, después, a los 17 empecé a tocar la guitarra de modo autodidacta. El mundo audiovisual siempre me ha interesado. No es algo que me vino de rebote. Empecé con el canal porque me interesaban todos estos temas. Para ver qué podía aportar, conocerme a mí misma y aprender.

¿Crees que el éxito que tienes en YouTube te ha dado un empujón para lanzarte a la música? ¿Has conseguido llegar a más público además de tus seguidores más fieles?

La gente que te sigue desde hace tiempo te va a apoyar si le gusta tu proyecto y si te ven con ganas. También hay que tener en cuenta que la gente que te sigue desde hace años en YouTube no es tonta. Si haces algo distinto, como publicar un libro, como muchos han hecho, o de música, o te pasas a dirigir películas, la gente te puede apoyar hasta cierto punto. Llega un momento en el que tienes que demostrar que vales para eso. No es una tontería que se me ha ocurrido de pronto, quiero dedicarme a esto seriamente y tengo muchas cosas que aportar en la música.

“La gente te puede apoyar hasta cierto punto. Llega un momento en el que tienes que demostrar que vales. No es una tontería que se me ha ocurrido de pronto, quiero dedicarme a esto seriamente y tengo muchas cosas que aportar en la música”

¿Fue el lanzamiento de Phantom Limb (2015), que se posicionó como número 1 en las listas de iTunes adelantando a Lady Gaga, lo que te dio la seguridad para seguir y apostar por la música?

Estaba trabajando con una agencia y me lo propusieron: ‘Vemos que cantas en tu canal y tienes potencial, ¿te gustaría grabar un single en un estudio?’. Yo me quedé: ‘¿Hola? Sí. Por favor, gracias. ¿Mañana? Venga’. Cuando nos pusimos a escribir estábamos ante un papel en blanco. Empecé a componer con dos compositores de Berlín y compusimos unas seis o siete canciones que saldrán en el álbum. Aprendí muchísimo al grabar en un estudio.

La respuesta de la gente, el apoyo, el número uno en iTunes… Todo fue como un aval para producir un álbum completo. Venimos con la idea del álbum desde 2015.

¿Cuándo se produce esa separación entre Yellow Mellow y Melo Moreno y por qué?

Fue un dilema. Cuando se lanzaron los primeros singles, seguía con el nombre de Yellow Mellow. De hecho, sigo siéndolo, ojo. Pero creo que para este álbum y para la faceta de la música me apetecía separar un poco los dos mundos. Quería que Yellow Mellow se quedara en YouTube y Melo Moreno, que es mi nombre auténtico, aunque la gente lo dude, siguiera con la música.

Cuando cambiamos el nombre de algunas cuentas de redes sociales, la gente se alarmó, preguntándome, ¿qué pasará con Yellow Mellow? Enseguida se dieron cuenta que era una separación, una separación de bienes: Yellow Mellow, te quedas con YouTube; y Melo Moreno, te quedas con la música y vamos a ir de la manita.

One More River es un adelanto de Colours, el álbum que saldrá en octubre. Y está compuesta por el músico y compositor Steve Mac, autor de Shape of You de Ed Sheeran o de What about us de Pink. ¿Qué se te paso por la cabeza al conocer la autoría de la canción?

De las trece canciones, compuestas por mí y por co-autoría, seleccioné unas cinco canciones. El día que escuché One More River me flipó, la quería para mí. Al día siguiente me enteré que la canción era de Steve Mac. Aluciné y pensé, ¿por qué este señor me cede una canción? Fue un momento muy loco y muy mágico.

Además de One More River, el último lanzamiento del disco es Sad Girls, ¿cómo describirías el álbum en general?

La gente va a escuchar mucha variedad. Creo que hay varios estilos mezclados. Colours tiene toques de todo. En cada canción me apetecía dar un toque distinto.

¿Seguirás compaginando la música y tu canal de YouTube?

Mientras pueda, sí, seguiré en Youtube. Si veo que la música está ocupando mucho tiempo, le daré prioridad. Es donde creo que puedo aportar cosas nuevas. En YouTube también, pero creo que la música me llama mucho.

¿Dónde sientes que eres tú misma? ¿En la música o en el canal?

Mi canal de YouTube es mi casa y la música es Maldivas, es un sitio paradisiaco en el que disfruto y alucino con lo que me rodea. Me siento a gusto en ambos sitios.

Melo Moreno