La frase de Pablo Neruda ha sido reemplazada. De aquella “me gusta cuando callas, porque estás como ausente” vamos a pasar a “me gustas cuando te pixelan, porque estás como ausente (pero más presente que nunca)”. Es el sino de la cultura digital, de la Era Millennial, de la hiperconexión permanente. Y esa es la lectura que han decidido hacer en La Casa Encendida para la realización de Me gustas pixelad_, un festival que va más allá del cuerpo y el espacio físico, dándole mayor protagonismo al ordenador y la pantalla que al ser humano a la hora de presentar una serie de performances durante tres días.

Será entre el jueves 1 y el sábado 3 de marzo cuando el Patio, la Sala Audiovisual y el Torreón de La Casa Encendida acojan una serie de actividades, a medio camino entre el happening colectivo y las microperformances 2.0. Cada día tendrá una temática, pero lo que lo englobe será esa sensación de que el cuerpo humano queda en un segundo plano (como en baja resolución o pixelado, de ahí el nombre), dando protagonismo a lo que gobierna nuestro día a día: las pantallas.

De ahí que la primera jornada proponga una nueva manera de conocer al artista, abriendo sus escritorios y mostrando las coreografías que se crean al trabajar en él: Bryanna Fritz, Tea Teearu y Andrés Galeano presentarán una performance cada uno, seleccionando tracks sonoros, poniendo la función aleatoria, haciendo capturas de pantalla o navegando en la red. La segunda jornada proyectará al performer como avatar: cuestionando la virtualidad de quien se esconde detrás de los perfiles en redes sociales y reflexionando sobre la identidad con las propuestas de Claire Evans, Diego Olea y Rodrigo Sobarzo.

La última de ellas nos presentará al artista en sus redes sociales, seleccionando a una serie de artistas para compartir espacio y llevar a cabo diferentes performances a partir de redes sociales como Facebook, Tinder, WhatsApp, Second Life y CAM4; además de poder disfrutar de la pinchada de LaSofy (avatar detrás de la artista Sofía Estévez); la proyección del documental Craiglist All Stars, sobre la experiencia de una performer en la red social Craiglist; o la performance Some, de Andrea Zavala.

Me gustas pixelad_