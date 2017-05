Para promocionar la película en Argentina, Me casé con un boludo (una de las películas más vistas de la historia de su país, batiendo récord al mejor estilo Ocho apellidos vascos en un momento en el que la inflación argentina lleva las entradas para ir al cine a límites históricos) lo tenía relativamente fácil: no sólo tiene un título-gancho especialmente controvertido y llamativo (es como si aquí una película se llamase Me casé con un gilipollas: habría linchamiento tuitero por parte de la facción más conservadora y menos sarcástica del pajarito azul, fijo), sino también guardaba un precedente exitoso: el núcleo duro de la exitosa Un novio para mi mujer volvía a darse la mano siete años después.

Y es que Me casé con un boludo y Un novio para mi mujer comparten lo más básico e identificable de una película: actriz protagonista (Valeria Bertuccelli), actor protagonista (Adrián Suar), director (Juan Taratuto) y guionista (Pablo Solarz). Y si en aquella incursión anterior el film construía un código irónico en el que el marido quería intentar que su mujer lo deje por un gigoló profesional; en esta es la mujer la que intenta deshacerse de su marido, al que tardó en reconocer como un “boludo”, un flipado, un pardillo, esa persona que representa todo lo que uno no quiere tener a su lado.

A priori parece el reverso femenino de Un novio para mi mujer, pero esta Me casé con un boludo, por mucho que comparta núcleo duro con la anterior, abre nuevos códigos, y abre un nuevo debate en torno a las relaciones sentimentales: ¿Somos todo el rato quienes decimos ser? ¿La base para la supervivencia de una relación es actuar, disfrazarse, mutar en un punto intermedio entre lo que soy y lo que mi pareja quiere que sea? ¿Todo lo que representamos de puertas afuera lo somos también de puertas hacia adentro? ¿Puede una persona enamorarse del personaje que representamos en algún momento, pero no de la persona en sí?

Todos esos debates, entre filosóficos y costumbristas, son los que bordan Suar y Bertuccelli. Él, Fabián Brando (sí, lo de Brando es por Marlon): un actor consagrado, un flipado que representa a la perfección la genética del típico argentino que construye castillos en el aire, proyecta una imagen de ídolo icónico y saca chapa del rey del mambo, pero que en realidad es un pardillo intratable e insoportable. Ella, Florencia Córmik: una actriz en pruebas, novia del director que dirige la película que coprotagoniza junto a Brando, del que acaba de enamorarse de su personaje, pero no de él.

El film deja algunas bromas privadas que solo entenderá el público argentino (guiños a la farándula argentina, con apariciones estelares de las parejas de los protagonistas, especialmente mediáticos) y demuestra la indudable química entre Suar y Bertuccelli y la capacidad de Taratuto para, como consiguió anteriormente con No sos vos, soy yo o la mentada Un novio para mi mujer, fortalecer a la comedia contemporánea de una dosis de micro-debates a través de un film que, por momentos, parece un filosófico ejercicio circular en donde la farsa, la manipulación, el teatro del absurdo y la comedia para todos los públicos se dan la mano.

