No sabemos si han sido los celos por la presencia del rolling stone Keith Richards en dos entregas de la saga Piratas del Caribe (En el fin del mundo y En mareas misteriosas), pero en la nueva entrega, La venganza de Salazar, protagonizada por Javier Bardem, habrá un beatle en el equipo pirata.

Y es que Paul McCartney publicó en su cuenta de Instagram un póster de la película en la que aparece con un outfit muy similar al del icónico Jack Sparrow que encarna Johnny Depp. En esta quinta entrega de la saga, dirigida por Joachim Rønning y Espen Sandberg y que se estrenará en salas de cine españolas el próximo viernes 26 de mayo, Sparrow se enfrentará a un nuevo grupo de piratas-fantasma liderado por Salazar, el personaje de un Bardem recién escapado del Triángulo de las Bermudas.

No sabemos si el personaje de Macca tendrá algún lazo con aquel Teague Sparrow que convertía a Keith Richards en padre de Johnny Depp en la ficción, lo que sí sabemos es que compartirán rastas en la barba, pañoleta, gorro y bien de pelo. Un nuevo capítulo entre la batalla entre The Beatles y The Rolling Stones por ver quién resulta más icónico, accesible, versátil e imperecedero.

