Álvaro Gago es un chico normal y corriente, que cuenta con una suerte especial. Nació en Vigo en 1986 y estudió en Chicago y en Londres, ciudad en la que se asentó en 2009 para trabajar como montador de ficción y documental, mientras da clases de cine para pequeños. Álvaro Gago ha visto mundo.

Y es un matiz importante, porque el cortometraje con el que ha convencido al jurado del Festival de Sundance para darle el Gran Premio, es una historia diminuta que narra un día en la vida de Ramona, víctima, heroína y trabajadora de una conservera. Pero goza de un punto de vista global y personal, algo que todo artista quiere imprimir en una obra, y todo público quiere apreciar.

Por eso las películas de Abbas Kiarostami –con quien Gago estudió- gustan en todo el mundo. Y las de Pedro Almodóvar. Y las de Nadine Labaki. Y quizá por eso el cortometraje de este joven gallego, Matria, se viene a casa con el reconocimiento de uno de los festivales más prestigiosos del mundo, al que se presentan cada año cerca de 10.000 películas –contando solo las de corta duración, no los largometrajes-, y de los cuales seleccionan a penas 70. Pero, ¿qué factores hacen que Sundance encuentre en Matria este cariz íntimo y universal?

Los miembros del jurado

Si bien se puede creer que el comité de selección de uno de los referentes mundiales del cine independiente debieran ser expertos renombrados de la industria, no es así. Este año, sus miembros son bien eclécticos: una directora, productora y guionista palestina para la que Sundance es su segunda casa, Cherien Dabis (Amreeka); una cantante cuya banda, Garbage, ha vendido alrededor de 12 millones de discos, Shirley Manson; y un escritor y dibujante de cómics cuyo trabajo se ha expuesto en el MOCA de Los Ángeles, entre otros museos icónicos, Chris Ware.

Se podría decir que reina la heterogeneidad, ¿no? Bien, pues eso es por lo que apuesta el propio festival, y así se reafirma: “Sundance Institute convoca a 24 expertos en cine, arte, cultura y ciencia para la entrega de los 28 premios de la edición de 2018”. Quizá esta mirada diferente sea la que encuentre lo especial en la pequeña historia de una gallega de aldea.

Las ediciones pasadas

Bien, aquí es donde quizá menos esté la respuesta –o donde más-. En los últimos 4 años de Sundance, los ganadores no han respondido a un patrón concreto, y Dios nos libre de que así sea. And so we put golsfish in the pool, el ampuloso cortometraje de Makato Nagahisa retrata el aburrimiento de la juventud japonesa a base de una gran habilidad con la cámara y un montaje frenético. Fue ganador en 2017, por contraste a Matria. El año anterior, el americano Jim Cummings se levaría el premio con Thunder Road, una dramdy de 12 minutos rodada en plano secuencia –es decir, una única toma-, que partió de la propia idea de que el director pudiera cantar el tema de Bruce Springsteen.

En 2015, el ganador del Gran Premio del Jurado fue, sorprendentemente, World of Tomorrow, de Don Hertzfeldt, un corto de animación que, por otro lado, cosechó 42 premios diferentes, incluida la nominación a los Oscars. Y el año anterior, ya en 2014, Gods and Dogs, fue realizado por un grupo anónimo de cineastas sirios: Abounaddara Collective, los cuales siempre han tratado temas geopolíticos produciendo una pieza a la semana, para retratar el día a día de la población siria. Gods and Dogs cuenta la historia de un joven soldado sirio que confiesa haber asesinado a un hombre inocente, y que promete vengarse del Dios que le llevó a cometer ese asesinato.

Lo que está claro es que todos los realizadores que se llevaron el premio a casa –entre los que, por cierto, no hay ninguna mujer-, retrataron lo que les cogía más cerca, lo que les agarraba por la yugular a ellos y que, finalmente, nos la agarraron también a nosotros. Todos los cortometrajes se pueden ver gratuitamente en internet.

Matria

Y el tema que aquí de verdad nos compete, la obra de Álvaro Gago, también es una historia cercana e íntima al director. La historia de esta mujer anónima y tremendamente poderosa retrata la vida de las tantísimas gallegas que se dice conforman un matriarcado, pero que, tal y como Gago pretendía reflejar, son en realidad unas sacrificadas tremendas. El personaje de Ramona está basado en la cuidadora del abuelo del director, con quien pasó muchos años.

Desde aquí estamos convencidos del poder de Matria para contar con muy poco un hecho cerrado pero transferible a cualquier parte del mundo, con una protagonista que se devora la pantalla. Ya ganó el galardón al mejor cortometraje español en la sección Punto de Encuentro de la Semana Internacional en la Seminci; y el Mejor Cortometraje en Alcine el pasado octubre; y ya corrió la carrera hacia los Óscar. A Matria aún le queda recorrido, y a su director también.

Matria