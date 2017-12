Los chicos de Stranger Things son rockeros. No lo decimos porque sí: ya han demostrado su valía como cantantes en actuaciones con cierto toque sarcástico pero en la que (literalmente) no desentonaban, tanto cuando los retan en programas de televisión a jugar al karaoke como cuando se transforman en los Jackson 5 para el The Late Late Show With James Corden . Pero es que, además, demuestran que su pasión por la música no sólo no es un hobby, sino una nueva arista profesional.

Y si hace unos días os poníamos en conocimiento de la existencia y los movimientos futuros de Calpurnia, el grupo que lidera Finn Wolfhard, que interpreta a Mike en la exitosa serie de Netflix; ahora es Gaten Matarazzo, quien quizá os suene más por su personaje Dustin, quien presenta su proyecto musical.

Work in Progress es el nombre de la banda de este joven actor de 15 años. A pesar de tener movimientos confirmados menos avanzados que Calpurnia, que tienen grabadas un puñado de versiones en directo en ensayos y fecha para publicar un EP a través de un sello independiente, lo que sí tiene la banda de Matarazzo es una fecha próxima en el horizonte (el 29 de diciembre en Nueva Jersey) y un par de vídeos con el joven actor como todopoderoso protagonista: uno, en el que nos presenta a la banda (en la que también toca su hermana, Sabrina); y otro, una grabación breve y doméstica versionando a Pearl Jam, uno de sus grupos favoritos.

Stranger grunge