Del mismo modo que miembros de grandes bandas, pero siempre en un segundo o tercer plano, como Peter Hook en New Order o Marky Ramone en The Ramones, han conseguido exprimir a la vaca hasta sacar chocolate, ahora otro músico, aunque mucho más icónico, ha decidido sacar a pasear el repertorio de la banda en la que formó parte durante décadas.

Hablamos de Nick Mason, conocido batería de Pink Floyd y uno de los percusionistas que más ayudaron a delimitar nuevas fronteras para la psicodelia, el rock progresivo y el art rock gracias a su singular pegada. Ahora, y dado que no hay visos de una nueva reunión del combo capitaneado por David Gilmour y Roger Waters, ha decidido ser la cara más visible de un supergrupo que se dedicará a versionar a la que fuera su banda.

El proyecto se llamará Nick Mason’s Saucerful of Secrets (cogiendo el ‘apellido’ del proyecto de uno del segundo álbum de Pink Floyd) y contará entre sus filas con músicos como Gary Kemp de Spandau Ballet; Guy Pratt, que en los años ’80 tocó el bajo en Pink Floyd, también; Lee Harris, conocido por sus labores de guitarrista en The Blockheads; y el productor y compositor Dom Beken.

Esta gira devolverá a Mason a los escenarios, ya que la última vez que lo hizo fue en agosto de 2012, hace casi seis años. De momento, hay confirmados cuatro conciertos para finales del mes de mayo, todos ellos en Londres. Desde el seno de la banda han anunciado que no solo se centrarán en el repertorio más conocido de la banda (el de álbumes como Wish You Were Here, The Wall o The Dark Side of the Moon), sino que se incluirán varias canciones de la ‘etapa Syd Barrett’ com o The Piper at the Gates of Dawn y el mencionado A Saucerful of Secrets.

