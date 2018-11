Puede que aún no haya vacas volando, pero lo que sí hay son festivales itinerando a través de los continentes. El último ejemplo de ello es el Festival Marvin CDMX, una cita que nació hace ocho años en la capital mexicana y que se ha convertido en uno de los festivales de referencia en el país latinoamericano con una industria musical más rica y (en el buen sentido) competitiva; con una propuesta que este mismo ha reunido en las colonias Roma y Condesa de Ciudad de México no solo a grupos como The Drums, Buzzcocks, Editors o Gang of Four y un tonel de proyectos emergentes de distintos países.

Ahora, el Marvin aterriza en España. Y antes de viajar a Sevilla para formar parte del Monkey Week (al que asistirán en representación del festival el booker Manú Charitton y la presidenta del festi, Cecilia Velasco), harán una parada técnica en Madrid para ofrecer una suerte de showcase o de representación de la cita mexicana en nuestra capital.

Se traerán consigo a los grupos mexicanos Carmen Costa, Los Viejos y Quiero Club, tres referentes de la escena alternativa mexicana que coquetean con estilos como el rock, la psicodelia, el folk, el alt-country, el skate-punk o la música de baile; y con un invitado de tierra adentro, El Méister, conocido por liderar referentes de nuestro circuito como Arizona Baby y Corizonas.

Será el próximo martes 20 de noviembre en la sala Fun House cuando esta sucursal madrileña del Festival Marvin CDMX visite la capital. Puedes comprar la entrada en este enlace o participar en el sorteo de tres entradas dobles que estamos organizando en la web: lo único que tienes que hacer es escribir un correo a alan.queipo@notodo.com, indicar en el asunto la palabra MARVIN + vuestro nombre apellidos y decirnos por qué debería tocarte a ti una de esas invitaciones dobles. Las tres respuestas más originales serán contactadas a través de su correo un día antes, el lunes 19. ¡Suerte!

Festival Marvin CDMX en Madrid