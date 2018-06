Antes del punk no molaba tanto tener unas Dr. Martens. Pero después de que Sex Pistols y The Clash aguantaran los vómitos y escupitajos de sus fans (y de ellos mismos) en sus conciertos, llevamos cuatro décadas gastándonos los cuartos en este híbrido entre zapatos, botas y zapatillas cool.

Desde la marca lo saben, y por eso ahora han puesto en marcha una nueva colección, inspiradas en la imaginería estética de dos iconos de la new wave británica: Joy Division y New Order, dos símbolos del post-punk y bandas fundamentales para entender el devenir del pop británico de las últimas décadas.

La edición limitada del clásico modelo de bota 1460, ahora tendrá tres diferentes versiones, de tres icónicas portadas diseñadas por el británico Peter Saville: la más oscura, que imprime sobre la bota la portada del Unknown Pleasures de Joy Division; la más colorida, que imprime la portada del Technique de New Order; y una que se coloca entre la discreción y lo arty, que imprime el Power, Corruption and Lies de New Order.

Nueva Suela