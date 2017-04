Fotografía, poesía, vídeo… Pocas facetas del arte se le escapan a esta insultantemente joven madrileña que, desde que respiró por primera vez, empezó a convertir todo lo que la rodeaba en poemas llenos de encanto, fotografía llenas de historias ocultas, vídeos que destilan dolor y belleza a partes iguales. Marina Kaysen es una de esas personas que dejan huella, es imposible que su figura alta y esbelta y su larga cabellera decorada por coronas de flores te dejen indiferente, y más aún cuando está subida en un escenario recitando. Marina cree en la magia y la muerte no le da miedo. Y no todos los humanos sangran purpurina, pero ella sí.

Notodo: Para quien no te conozca… ¿Quién es Marina Kaysen?

Marina: Marina Kaysen es una contradicción con piernas que escribe, hace fotos, hace vídeos, respira, vive y muere, resucita y sangra. Crea, en definitiva. Podría decir que es también un alma antigua en un cuerpo joven, y que Marina Kaysen ni siquiera sabe quién es Marina Kaysen, así que no estoy segura de poder responder bien a esta pregunta.

Notodo: Si no me equivoco, tu relación con el arte empezó a una edad muy temprana. ¿Qué te impulsó a intentar trasladar tus sentimientos a un formato físico?

Marina: Nunca sabré decir cuál fue el día en el que cogí una cámara y dije “voy a hacer fotos”, o el día en el que cogí un bolígrafo y dije “voy a escribir”. Nunca sabré cuándo fue el día exacto en el que todo esto empezó porque creo que nací así. Desde que era una cría algo en mí sabía que mis sentimientos no sólo podían salir al exterior con lágrimas, sonrisas, miradas, etc. porque todo eso es efímero, y siempre he tenido la sensación de que mis sentimientos eran tan fuertes que no podía dejar que se desvanecieran. Siempre tengo que hacer que sigan ahí para siempre de una u otra manera.

Notodo: ¿Cómo ha ido cambiando tu relación con las distintas disciplinas con las que trabajas (fotografía, vídeo y poesía) a medida que has ido creciendo?

Marina: Me he ido familiarizando con los aspectos técnicos de la fotografía y del vídeo, pero por lo demás, sólo ha cambiado en intensidad: se ha hecho más fuerte.

Notodo: ¿La necesidad de explorar distintas facetas del arte ha sido resultado de no conseguir transmitir todo lo que querías con tan solo una o es más fruto de una curiosidad e inquietud genuina?

Marina: Pura curiosidad, siempre he querido explorarlo todo en el campo artístico y si bien es cierto que dibujo fatal y canto aún peor, son cosas que también hice en su momento.

Notodo: ¿Con qué te sientes más cómoda y te es más sencillo y natural crear?

Marina: Pues lo lógico sería que dijera fotografía, pues fue el medio con el que me di a conocer, pero mis fotografías siempre iban acompañadas de textos y antes de tener una cámara en la mano ya tenía un bolígrafo y mil diarios. Así que, en efecto: poesía.

Notodo: Hablemos de tu fotografía. Hasta hace poco siempre has sido autodidacta. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje y descubrimiento siendo tú tu propia guía?

Marina: No fue algo difícil. Yo tenía una necesidad creativa, y esa necesidad creativa iba de la mano de una cámara, con lo cual si quería poder expresarme a través de ese instrumento, tenía que esforzarme por conocerlo… Pero tampoco supuso un esfuerzo. Desde pequeña trasteaba con los botones de la cámara de mi padre, más tarde empecé a leer algún libro, con el tiempo aprendí conceptos básicos, me fijaba en el cine, en otros fotógrafos… Sobre todo esto último, lo considero fundamental. Creo que adquirir esa cultura visual por mí misma me ha ayudado muchísimo, ya que nadie me impuso nada.

A partir de ahí todo vino solo, pero antes de empezar a estudiar fotografía yo ya había definido cierta estética, y lo cierto es que la esencia no ha cambiado mucho desde entonces. Adquirir tu propia visión y estética es algo que sólo puedes conseguir siendo autodidacta; puedes ir a las mejores escuelas y tener los mejores profesores, pero si no haces un ejercicio de introspección creativa contigo mismo (al final es algo que haces sin darte cuenta) ya te pueden enseñar los mejores, que aunque seas increíble técnicamente, en mi opinión, algo siempre va a faltar.

Notodo: ¿Prefieres la fotografía analógica o digital?

Marina: La verdad es que prefiero la fotografía analógica. Cuando estudiaba Laboratorio de Imagen, revelaba todos los días y veía cómo era el proceso de creación de una imagen, como puedes llevar esa imagen a papel, como todo es al final química… Es increíble. Es algo mágico, un proceso de creación totalmente diferente al digital. No por eso me considero pureta, porque creo que ambos formatos son maravillosos, y desgraciadamente no puedo permitirme hacer fotografía analógica tanto como me gustaría.

Notodo: Tus sesiones están protagonizadas solo por mujeres, ¿qué razón hay detrás de esto? ¿Cómo decides quiénes serán tus modelos?

Marina: Es tan sencillo como que yo soy mujer, y en mis fotografías hablo de mí, así que es siempre con modelos femeninas como visualizo mis sesiones. No podría decir cómo lo decido, simplemente aparece en mi mente, todo desordenado pero de la mano a la vez. La imagen de alguien, alguien que conozco pero no sé de qué, y no sé su nombre en este momento, hasta que de repente veo una foto de esa persona y en mi cabeza están pensados hasta el lugar y el vestuario. Es entonces cuando escribo corriendo a la que quiero que sea mi modelo.

Notodo: Tienes una estética muy personal, se intuye mucha influencia de la nouvelle vague, la Lolita de Nabokov, ciertos toques muy a lo Sofia Coppola… ¿Cuáles han sido tus influencias en este aspecto?

Marina: No vas nada desencaminada en cuanto a las influencias, adoro el cine de la nouvelle vague, y si tuviera que hacerle fotos a la Brigitte Bardot de Le Mépris durante el resto de mis días, lo haría encantada. Aun así, mis influencias son bastante variadas. Me encanta la estética americana de los años 40 y 50, el glamour del antiguo Hollywood, pero también los moteles decadentes de Los Ángeles y las luces de neón. De ahí puedo saltar en un momento a mi director favorito, David Lynch y casi toda su filmografía, pasando por la fotógrafa de moda Deborah Turbeville, Las Vírgenes Suicidas de Coppola, la factory de Andy Warhol y llegar hasta Anticristo de Von Trier. Soy como una esponja y siempre absorbo algo de inspiración de todo lo que veo, escucho o leo.

Notodo: Muchas de tus sesiones tienen un trasfondo bastante oscuro. ¿Es una forma de exteriorizar tus propios demonios?

Marina: Totalmente. En esta respuesta voy a ser clara y concisa: sí. Los demonios salen fuera, y muchas de mis fotografías los atrapan.

Notodo: Me gustaría destacar la serie The weight I carry por la importancia de su mensaje. Háblanos un poco de ella.

Marina: Me diagnosticaron anorexia nerviosa a los 13 años, y desde entonces si algo he aprendido es que la gente no tiene ni puñetera idea de lo que son realmente las enfermedades mentales.

¿Qué hice? Lo único que sé hacer: crear para expresarme. Y lo que quería expresar en ese momento era el infierno que supone el padecer una enfermedad mental, pero a la vez transmitir un mensaje de concienciación. A pesar de llevar tres años en recuperación, esto es un proceso lento, incierto y complicado, que hay que trabajar día a día y que -en mí opinión- no tiene fecha de finalización, y no todo el mundo lo entiende. Me han entrevistado varias veces en relación a esa sesión fotográfica y tuvo bastante difusión e impacto, con lo cual creo que lo conseguí. No tiene nada que ver con el resto de mis trabajos, pero sin duda estoy muy orgullosa de él.

Notodo: En tus trabajos y publicaciones como fotógrafa has colaborado en varias ocasiones con Zahara, incluyendo las portadas para el disco Santa y sus fotografías promocionales. ¿Cómo es trabajar con ella?

Marina: Para mí, ir a trabajar sabiendo que ese día voy a trabajar con una persona que es como mi hermana (prácticamente sin el como) creo que responde a la pregunta. Es como: “hoy sesión con Zahara, podemos cotillear mientras, joder, ¡qué bien!”, pero claro, eso ya es a título personal porque hay mucha confianza. De todas formas no deja de de ser trabajo y eso es algo que yo me tomo en serio siempre. Y Zahara también, porque es muy profesional en todos los ámbitos. Eso es muy guay y se agradece siempre, pero lo es aún más que aunque lleves un día de mierda, cualquier sesión de fotos que hagas con ella te quita todo lo malo de golpe. Porque siempre es muy cercana y agradable, es ella misma y hace que todo fluya de manera natural, lo cual es maravilloso a la hora de trabajar, porque te sientes como si estuvieras en casa.

Notodo: Últimamente te has ido introduciendo en la fotografía de conciertos. ¿Cómo te sientes en ese ambiente? ¿Cómo está siendo la experiencia?

Marina: La verdad es que llevo haciendo fotos en conciertos desde que tenía 11 años y de hecho, así fue como empecé haciéndole fotos a Zahara. El caso es que nunca las he publicado en mis redes tanto como llevo haciendo desde hace un año hasta ahora, principalmente porque no sentía que mis fotografías de conciertos fueran “buenas” como para darles visibilidad, sentía que eran simplemente recuerdos que yo almacenaba en mi cámara. Luego te das cuenta de que no sólo estás almacenando recuerdos, sino también sentimientos, y ves las fotos y te llevan a ese momento, y otras personas que las ven y estaban ahí también se transportan a ese instante.

Con lo cual volvemos a lo mismo, la imagen tiene muchísimo poder, y llegó un momento en el que ya no podía dejar de ir a ningún concierto sin mi cámara. Y así, hubo un momento en el que me llamaron para hacer fotos en conciertos. La verdad es que es algo tedioso al principio, porque nunca sabes qué va a pasar durante una canción, o si molestas al público, o dónde ponerte para conseguir mejores fotos… Pero al final como siempre y como en todo, con la experiencia aquello rueda solo. A decir verdad, poder mezclar dos de mis pasiones (música y fotografía) es una de las cosas que más feliz me hacen.

Notodo: En cuanto a tus vídeos, creo que muchas de las cuestiones sobre tu fotografía se podrían aplicar aquí, pero el tono general es bastante más depresivo y melancólico. ¿Te resulta más fácil trabajar con lo que te causa malestar en este formato?

Marina: En el vídeo tengo muchos más recursos que en fotografía, porque, citando a Godard: “La fotografía es una verdad. Y el cine es una verdad 24 veces por segundo“; y eso es algo que te da siempre más posibilidades a la hora de expresarte, ya que tienes imagen en movimiento y también sonido. Son increíbles todos los recursos que se pueden utilizar en el cine ya que son prácticamente ilimitados, así que supongo que al ser un medio tan versátil, es mucho más sencillo transmitir ciertas emociones.

Notodo: Desde los primeros vídeos que subiste a Vimeo hasta los más recientes se ve un cambio bastante notorio en cuanto a la técnica, una estética más cuidada y cada vez más tuya. ¿Cómo ha sido este proceso?

Marina: Con los años me he vuelto más perfeccionista y autoexigente, pero creo que eso es algo secundario. Para mí ha sido algo más ligado a crecer. Crecer como persona, perderme muchas veces y no siempre encontrarme por el camino, ir descubriendo a diferentes autores; tener artistas y autores “favoritos”… Supongo que todo tiene que ver y va de la mano de tu proceso de maduración como persona y como artista, algo que es aplicable a cualquier disciplina.

Notodo: Creo que The art of murdering es uno de tus vídeos más potentes y que te deja bastante en shock. ¿Cómo surgió?

Marina: Como casi todo de lo que más orgullosa (artísticamente hablando) me siento, surgió de a raíz de una relación sentimental muy dura. De las más dolorosas e intensas de mi vida, pero que me ha ayudado bastante a conocerme a mí misma. Fue una relación 100% tóxica, y ya que no sé gestionar el dolor de mejor manera, todo aquello salió de golpe en una día en el que recuerdo no parar de llorar excepto para grabar. De hecho al grabar el audio, en ciertas partes no pude contenerme, y se me escucha llorando. No quise grabarlo de nuevo, porque esas lágrimas eran parte de todo aquello.

Notodo: Además del contenido de tu Vimeo también has realizado algunos cortos, ¿no?

Marina: Sí, dos. El segundo, muy cortito, titulado El Árbol, es la representación de uno de mis poemas homónimos, en él sólo participa la actriz (Sara Majada), y mi voz es la que narra. Lo grabamos en un día y lo monté en esa misma noche. Mi primer corto, Del Invierno y los Huesos Rojos, sin embargo, fue bastante más largo, y tuvo bastantes críticas negativas en cuanto al ámbito técnico se refiere. Pero vamos a ver, era mi primer corto, el presupuesto era 0 y bastante suerte tuve de contar con amigos que me ayudaron a rodarlo. Yo no sé si la gente se pensó que yo sería la hija perdida de Sven Nykvist o por dónde andaban las expectativas, pero vamos. En él no hay actores profesionales, ni un equipo enorme detrás, ni siquiera cámaras de vídeo o micrófonos en condiciones.

El 80% de Del Invierno y los Huesos Rojos está hecho por mí, desde el guión hasta el montaje, y fue, como ya digo, mi primer corto. Obtuvo críticas muy duras en cuanto a la producción y la gente no reparó tanto en la historia y en su trasfondo, lo cual, hablando claro, me jodió bastante en un primer momento porque es una obra muy personal y en la que invertí mucho tiempo y esfuerzo.

Notodo: Sobre tu poesía. Esto es algo que ha aparecido en tus redes sociales más recientemente, sobre todo en los últimos años. ¿Siempre has sentido la necesidad de escribir o se ha ido haciendo más fuerte con los años?

Marina: Desde que tengo uso de razón he sentido la necesidad de escribir con la misma intensidad. Recuerdo mi primer diario, me lo regalaron cuando tenía siete años recién cumplidos, está entero escrito a lápiz y a veces lo leo. Me encantaba escribir historias, de pequeña no había un sólo día en el que no me inventara alguna (casi siempre de terror) y los concursos de escritura del colegio eran mi no-asignatura favorita.

Notodo: Una de tus influencias principales es Sylvia Plath. ¿Por qué ella? ¿Qué más autores te han marcado?

Marina: No podría decir por qué Sylvia, pero sé que si no la hubiera descubierto, yo no sería quien soy hoy y habría perdido la fe en poesía. También me ha marcado mucho Anne Sexton, siempre me estremezco al leerla, no importa que me sepa de memoria el poema. Y puedo enumerar a muchos autores que me encantan, como Whitman, Bukowski, Virginia Woolf, también filósofos como Emil Cioran o autoras más contemporáneas como Elizabeth Wurtzel… Pero si no menciono a Peter Doherty aquí, no estaría respondiendo a la pregunta del todo. Para mí él no es sólo músico, nunca lo ha sido. Y exactamente lo mismo con Amy Winehouse. Han sido y serán siempre dos de mis poetas favoritos, y sus letras me han inspirado y emocionado desde que les descubrí.

Notodo: ¿Siempre has escrito poesía neoconfesional o fue el tiempo lo que te llevó a este campo?

Marina: Lo cierto es que la poesía neoconfesional es un género relativamente nuevo, ya que no existía hasta hace unos dos años, cuando otros compañeros/as y yo le pusimos nombre a nuestra forma de escribir. Hago aquí mención a un gran poeta que siempre ha creído en mí, Rafael Carvajal. De no ser por él, el movimiento neoconfesional muy probablemente no hubiera tenido el motor que necesitaba. Al fin y al cabo no deja de ser el equivalente a la poesía confesional de autores como la antes mencionada, Anne Sexton, pero aplicado a nuestros días.

Durante toda mi vida he escrito sobre mí misma porque es lo que mejor conozco, y el escritor que niegue el tener un punto narcisista está mintiendo, así que podríamos decir que siempre he escrito así, pero que ha sido con los años cuando me he vuelto más clara y más cruda en mis poemas. Al fin y al cabo el papel no juzga ni hay que tenerle miedo, por eso es ahí donde mejor sangro.

Notodo: El verano pasado diste tu primer recital en solitario, del cual podemos ver algunos poemas en tu canal de Youtube, ¿cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí? ¿Qué sentiste?

Marina: Un camino de cuatro o cinco años recitando por todos los bares de Madrid en los que he conocido a personas maravillosas, y también a personas que sólo quieren que se les laman el culo, no voy a mentir. Pero me quedo con las primeras, que son como familia. En mi primer recital en solitario recuerdo sentir una felicidad inmensa que superó a cualquier sentimiento de nerviosismo previo. Se apagaron las luces del Aleatorio y ahí estaba yo, sola, y a la vez rodeada de gente que había venido a escucharme. Nunca pensé que eso fuera posible, y lo recordaré como uno de los días más felices de mi vida.

Notodo: Has dado recitales con bastantes poetas. ¿Qué recital recuerdas con más cariño y con quién te ha gustado particularmente compartir escenario?

Marina: Es difícil escoger, pero sin duda diré el que ha sido mi último recital hasta la fecha en Madrid; SINKING TO SWIM, un recital bilingüe que tuvo lugar junto a mi gran amiga y maravillosa poeta Ginger (Adriana Hugo).

Notodo: Estuviste en un grupo de poesía neoconfesional de Madrid, ¿cómo fue tu experiencia?

Marina: Estuve y estoy, ya que no es un grupo, sino una corriente literaria que sigue existiendo, sangra y respira. Como en todo, al principio de aquello éramos muy pocos, y era necesario dar a conocer lo que significaba ser neoconfesional, con lo cual hacíamos bastantes recitales juntos. Dos voces pueden más que una, eso es obvio, y si son cuatro, imagina. El inicio de todo aquello me dio mucha fuerza que aún conservo y todos esos recitales (que aún se hacen) han sido y son experiencias increíbles.

Notodo: En febrero sacaste tu segundo poemario, From Bedlam to Arcadia, que contiene una selección de poemas escritos entre 2013 y 2016. ¿Qué me puedes contar de él?

Marina: No puedo contar nada sobre el contenido, pues eso está dentro de él… Pero publicar FBTA es una de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi vida. Sin editoriales, sin distribuidoras, sin maquetadores, sin más fondos que mi dinero y el apoyo de mi padre (sin él, FBTA no existiría) he conseguido publicar un libro. Y la acogida de la gente fue tan brutal que tuve que sacar una segunda tirada en menos de un mes de la que actualmente solo quedan 20 ejemplares.

Qué puedo decir, el hecho de ser capaz de seleccionar tres años de mi vida en poemas, que estos sean además en inglés y que la gente los lea y se emocione o identifique con ellos…Es una sensación que no puedo explicar con palabras.

Notodo: Por lo que he podido leer, se avecinan bastante cambios en tu vida. ¿Cómo crees que afectará esto a tu vida artística? ¿Tienes ya algún proyecto nuevo entre manos?

Marina: Efectivamente, no es que haya hecho un comunicado oficial o algo así, pero no es un secreto que después de cinco años diciendo “me marcho a Reino Unido” por fin lo hago en unos meses. Iré a Londres, y posiblemente después me instale en Brighton. Creo que es algo que sólo puede afectarme de manera positiva artísticamente, porque Londres para mí es hogar desde que fui por primera vez a los 13. Es, de hecho, el único lugar sobre el que he escrito un poema. Mis mayores influencias viven o vivieron allí, y es donde siento que está mi corazón, por muy cursi que eso suene. El proyecto que tengo entre manos ahora mismo y por primera vez en 22 años es mi vida y sus riendas, y da mucho vértigo, pero ya he saltado y sólo me queda empezar a volar. Por el camino, no dejaré de crear, eso está claro.

