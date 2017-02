¿Es necesaria la filosofía? ¿Cómo de fácil (o difícil) es aplicarla a nuestras vidas cotidianas? ¿nos hemos acostumbrado a no pensar, a no retar? De estas y otras cuestiones hablamos con Marina Garcés, profesora de filosofía de la Universidad de Zaragoza y autora de los libros de ensayo Filosofía inacabada y Fuera de clase. Textos de filosofía de guerrilla, ambos publicados por Galaxia Gutenberg.

Desde una aproximación al acto de pensar lejos de un planteamiento estrictamente académico, la autora propone desmarcarse del adoctrinamiento masivo y empezar a plantear la calle como lugar de interacción y el hogar como espacio de reflexión. Cuestionárselo todo, dice, es la clave.

Notodo: ¿El hecho de que la filosofía empiece a tomar protagonismo en medios no especializados crees que es por una cuestión de interés o prestigio?

Marina Garcés: Hay más de interés que de prestigio. Creo que está sucediendo algo que de algún modo parecía que no pasaría pero que tenía que pasar en un tiempo como el nuestro de una crisis que no solo es económica ni financiera en un sentido estricto sino que realmente es una crisis civilizatoria. Una crisis en la que se están poniendo en cuestión los propios límites de nuestro mundo y de nuestras vidas en él. Es decir ¿qué es hoy desarrollar una vida digna, próspera, buena? ¿desde dónde educamos a los hijos para este mundo que viene? ¿cuáles son nuestros temores? Todos los parámetros que sostenían desde la cotidianidad hasta la identidad, hasta los proyectos de futuro colectivos se han derrumbado sin haber sido de algún modo sustituidos por otros que no sean muy apocalípticos.

Si miramos hacia delante solo vemos amenaza, apocalipsis, destrucción, la extinción incluso de la especie, ya como un tema recurrente. Tenía que pasar que mucha gente desde muchos ámbitos distintos expresara la necesidad de ir a las preguntas esenciales, a una radicalidad del pensamiento que no necesita necesariamente pasar por una instrucción o formación sofisticada en lo filosófico sino que retoma la filosofía en su pulso fundamental que es ir a ¿cómo pensamos esto? ¿desde dónde? ¿quién? ¿qué ideas tenemos para movernos ahí?. Por eso esta irrupción de la filosofía desde muchos ámbitos, que para mi tiene que ver una necesidad vital de pensarnos en un contexto, en un presente que ha perdido los horizontes y sus coordenadas.

La irrupción de la filosofía tiene que ver con una necesidad vital de pensarnos en un presente que ha perdido sus coordenadas

NTD: ¿El término filosofía de guerrilla proviene de ese pensamiento radical producido por el miedo y el desconcierto? ¿se refiere a practicar la filosofía en tu propia vida?

Marina Garcés: La filosofía de guerrilla es necesariamente una expresión incendiaria pero que tiene un punto irónico en el sentido de decir: “venga va, salgamos y pongámonos ahí donde las cuestiones realmente están en lucha”. Pero también corresponde a esta idea de que la filosofía no es contemplativa sino que es comprometida y tiene que ver con cuestiones que no son solo de tipo especulativo o teórico de “vamos a hacernos esas preguntas ociosas de adónde venimos, adónde vamos y quién somos” sino a esa idea de que las preguntas radicales surgen siempre en terrenos donde está ocurriendo algo que nos exige pensar porque algo nos duele, algo nos atrapa, algo nos captura, algo no nos deja vivir, colectivamente, políticamente, pero también individualmente.

Las preguntas radicales surgen siempre en terrenos donde ocurre algo que nos exige pensar

La guerrilla es esa expresión de lucha que no tiene un territorio propio, creo que la filosofía tiene que estar en las aulas, en las escuelas y en las universidades siempre que esas preguntas estén vivas afuera, es decir, que conecten con la sociedad, que conecten con los problemas colectivos de nuestro tiempo y de nuestro mundo presente y por lo tanto tiene que salir ahí donde estas cuestiones están planteándose. Digamos que la filosofía es práctica de liberación y que además interviene ahí donde no se la espera, ahí donde las cuestiones se vuelven necesariamente radicales. Esta es la idea un poco de la filosofía de guerrilla.

NTD: ¿Crees posible que tal como está la sociedad hoy surjan movimientos contraculturales tan revulsivos como el punk en los 80 por ejemplo o crees que es todo más balsámico?

Marina Garcés: Creo que la apariencia balsámica no es más que una inquietante calma, creo que estamos en tiempos muy convulsos, donde hay un malestar no tan larvado porque se manifiesta de muchos modos en nuestra sociedad, en la de este país, en la europea en general y en el mundo entero. Hay un profundo malestar que en esta latencia tiene manifestaciones sobre todo dolorosas, patologías personales, ansiedades, depresiones, fatigas crónicas, muchas manifestaciones de quiebra personal, de no aguantar esta realidad, manifestaciones de conflictividad social… creo que hay un violencia sorda, continua. Por ejemplo entre los jóvenes, en la violencia sexual, en las formas de precarización de la vida, violencia inmobiliaria, violencia entre grupos sociales, nuevas formas de racismo, de excusión, de indiferencia.

El 15M podría ser una expresión continuadora de la rabia del punk

Todo eso está ahí, hay que ver qué formas puede desencadenar de politizar, de expresar, de canalizar, toda esta agresividad, toda esta violencia en formas que no sean solo destructivas de unos contra otros sino que sean expresiones colectivas de creatividad, culturales y políticas. El 15 M fue una claramente fue una expresión de indignación que podría ser continuadora de la rabia del punk —aunque sean expresiones distintas—: “no queremos ser mercancía en manos de políticos y de banqueros, no nos representan”. el 15M fue la expresión de un gran no, por lo tanto de una rabia colectiva muy profunda y a la vez prefiguración de otros modos de tomar la palabra, de hacer cultura, de hacer sociedad, de hacer mundo.

NTD: Eso sería en el ámbito colectivo pero tú también abogas por practicar la filosofía en el ámbito privado ¿cómo se aplica en el día a día la filosofía?

Marina Garcés: La filosofía para mi es esa confianza fundamental en que el pensamiento transforma la vida, no porque produzca modelos teóricos de futuro sino porque la transforma en tiempo real y en cada uno de nosotros. El filósofo, o aquellos tocados por la filosofía, son siempre vidas en transformación, por eso no hablamos solo de modelos teóricos sino que siempre hablamos de la filosofía en nombre propio, y no es la filosofía de un autor, es una vida que se piensa a si misma y se transforma a través del pensamiento. En concreto se traduce en actitudes tan fundamentales y tan básicas como no aceptar lo dado como bueno, el “esto es lo que hay” la filosofía no lo acepta, la filosofía entendida como una actitud critica que está en manos de cada uno de nosotros adoptar. Todo esto se traduce en actitudes tan simples y a la vez tan difíciles como la de, ante cualquier sentencia, política, laboral, de tu padre, de tu madre…, poder preguntarte siempre “¿y tú como sabes? ¿quién te ha dicho que esto es así? y ¿por qué no podemos verlo de otro modo?”.

Aplicar la filosofía en tu vida empieza por cuestionártelo todo

No es el me gusta no me gusta de Facebook, eso es una reducción que precisamente no cuestiona nada, decir no me gusta, no añade nada. En cambio decir “¿y tú como sabes lo que sabes?”, que para mi es un poco la pregunta filosófica fundamental, es cuando se puedes volver a pensar lo ya pensado, lo ya establecido, lo ya decidido, la opinión de quien sea, la ley de quien sea, el dogma de quien sea, ahí empieza para mi una actitud filosófica insumisa. Empieza por ahí y se puede alimentar a muchos niveles y de muchas formas, incluso con formaciones filosóficas y académicas intensas, pero sin ese lugar, saber mucha teoría filosófica tampoco sirve para nada. Para mi la filosofía es siempre esa posibilidad irreductible de volver a desencajar las cosas donde ya se daban por fijas.

NTD: Pero en la sociedad actual, parece que el mensaje es que el pensar demasiado produce infelicidad, la mayoría sigue eligiendo la píldora azul de Matrix

Marina Garcés: No pensar para no ponerse problemas es como la condición para ser más feliz. Yo creo que esta idea la ha desmontado el propio sistema actual, es decir, esa vida confortable de cuanto menos pienses y más sigas la corriente te garantizará una felicidad mínima y no te pondrá problemas… todos seguimos alimentando esa farsa de la felicidad, pero ¿quién es feliz más allá de las apariencias?, en cuanto que rascas un poquito ves que la gente está sufriendo en silencio mientras cuelga fotos absurdas en Facebook mostrando su felicidad, pero esa cosa de confórmate y por lo menos no tendrás problemas y tendrás tu vida normal, eso ya no es verdad porque la infelicidad ha entrado por otra puerta.

Vendemos felicidad pero cosechamos muy poca; domina más el miedo que el confort



Vendemos felicidad pero cosechamos muy poca; domina más el miedo que el confort en este momento. Pero en cuanto que hablamos un poco vemos que está estallando esta ficción, lo vemos en la virtualidad, sobre todo las redes sociales están sirviendo mucho para tapar todo eso. Son felicidades que ya no pasan ni por nuestro cuerpo, están ahí en ese mundo.

NTD: ¿Cuáles dirías que son las herramientas de las que disponemos para enfrentarnos a estos miedos?

Marina Garcés: Primero perder el miedo a que las cosas no tengan que seguir siendo como nos han dicho que eran. Si uno dice “¿y qué? ¡la vida no era esto pero puede ser otra cosa!”, para mi ya es una primera condición, pero esa condición vivida individualmente no es suficiente porque nadie se siente capaz de sostenerse o salvarse solo. Hay una segunda cara que para mi es todo lo que tiene que ver con la vida en común, con el colectivizar todas estas respuestas a esta quiebra de la vida privatizada encontrando modos de articular respuestas colectivas tanto de lucha y reivindicación como de creación de vidas vivibles a través de otras formas de consumo, de otros modos de organizar y relacionarse con la vivienda, con el territorio, con el alimento, con la crianza…

La vida en común resuelve muchos de nuestros miedos

No tienen que ser solamente refugios en pequeñas comunidades a salvo del marasmo o de la destrucción de lo que había sido nuestra sociedad hasta el momento, sino que tienen que ser gérmenes expansivos de vida en común o de resolución de determinados aspectos de la vida en colectivo que obviamente resuelven muchos de nuestros miedos: cuando no estamos solos ante un desahucio, cuando no estamos solos en nuestro hambre… cuando con otros podemos resolver una situación y llevarla adelante cambian muchas cosas.

NTD: ¿Pero entonces siempre se parte de la idea de buscar el propio beneficio?, no se piensa tanto en los demás como en uno mismo..

Marina Garcés: ¿Pero que es el yo sin el nosotros o el nosotros sin el yo? No creo en esa especie de sacrificio para los dos demás, las diferentes formas de altruismo: “tú no eres importante porque lo importante es el proyecto colectivo, la sociedad, el futuro de los tuyos”, no, cada vida es una vida pero cada vida no es solo un individuo, para mi está aquí el punto. Ahí es donde se juega esa reciprocidad entre lo colectivo y lo individual o lo singular. En una potencia de lo singular común y de lo común en singular que es desde donde entiendo tiene sentido construir lo colectivo.

NTD: Una de tus propuestas es el “terrorismo contra la indiferencia” Cuándo te relacionas o interactúas con otros o en grupo, en cierta manera te conviertes en algo más importante, ¿no?

Marina Garcés: Totalmente. Cada uno va solo al parque, a la biblioteca, en el autobús y ni siquiera nos miramos, cómo romper eso desde un lugar generador de complicidad, no se trata de incomodar a nadie. La cuestión es qué asuntos comunes nos recorren incluso en nuestras vidas diarias y cotidianas, cómo nos dirigimos a los demás que forman parte de nuestras vidas, en la compra diaria, en el colegio de nuestros hijos, en los lugares de trabajo, y eso que territorios crea también de complicidades que tienen que ver, más allá de la amabilidad, con la posibilidad de entendernos como un nosotros.

Hay un uso bastardo e ilegítimo del conocimiento

NTD: ¿Se puede relacionar la filosofía con la cultura pop? ¿hay filosofía por ejemplo en el cine o en la música?

Marina Garcés: Sí y no, depende, precisamente porque creo que la razón de ser de una actitud filosófica está ahí donde no se la espera y no en determinadas torres de marfil o en determinados reductos para iniciados, creo que esa insolencia del pensamiento de no todo está pensado ya, puede irrumpir en cualquier sitio y en cualquier lugar por lo tanto también en formas culturales totalmente impropias en el sentido canónico.

Hoy no sabemos quién lee, dónde y qué, donde se producen determinados accesos al conocimiento, se ha distorsionado ese monopolio de la alta cultura, de la alta academia, se están creando otros de otro tipo. Esa distribución extraña de lo que es el acceso a la cultura y a determinados referentes ha cambiado totalmente, hay un uso digamos más bastardo e ilegítimo, según otros códigos y otros tiempos de lo que es nuestro legado cultural, y en ese sentido creo que hay que abrir totalmente con puertas y que hay que experimentar con nuestros patrimonios culturales sin sacralizarlos, sin adorarlos, sin convertirlos en fetiches que hay que tocar con cuidado.

NTD: ¿Cuáles son los intereses dentro de las aulas? ¿interesa el feminismo, ahora que es un tema tan candente? Y si es así, ¿son alumnas las interesadas o también alumnos?

Marina Garcés: Los estudiantes de filosofía son gente bastante especial, en el mejor sentido de la palabra, llegan a la universidad para estudiar una carrera con muy pocas salidas profesionales así que digamos que ahí hay una pulsión extraña de ir al encuentro de ciertas agendas que no son las más previsibles. Dentro del pensamiento, de la filosofía, de las lecturas, sí que hay—y sobre todo por parte de todas la mujeres que estudian filosofía— un interés muy explícito por las cuestiones de género. Yo dejo mucha libertad a la hora de realizar trabajos, pero claramente las cuestiones de género son cosa de mujer.

Dentro del aula se ve claramente que las cuestiones de género son cosa de mujer

También la cuestión planetaria, ambiental, cada vez más, desde la filosofía se está entrando en planteamientos que tienen más que ver, ya no solo con el sujeto, el lenguaje, la historia, todo lo que se había llamado “el giro lingüístico de la filosofía” del siglo veinte y hasta principios de este, sino que se está abriendo cada vez más una nueva inquietud acerca de la naturaleza, de la especie, del cuerpo-tierra, de eso que había quedado fuera en las últimas décadas de la filosofía.

NTD: Un tema que se maximiza en la filosofía y parece minimizarse en la política porque justo el recién electo presidente de EEUU, Donald Trump, está ninguneando la ecología y todo lo que tenga que ver con medioambiente, el cambio climático etc. ¿El conocimiento sigue siendo poder y el dinero libertad?

Marina Garcés: Creo que sí, pero no del modo que quizás pensábamos, es precisamente en lo que estoy trabajando ahora. Esa idea de que el saber es poder, la información y sobre todo la contra-información libera o da herramientas para la transformación social, que educarse es emanciparse, todas esas premisas de la sociedad ilustrada —ilustrada no solo desde el concepto burgués sino también revolucionaria, popular y proletaria—, creo que esa premisa ha sido valida pero creo que no está funcionando.

El saber hoy nos hace impotentes

Vivimos en las sociedades más escolarizadas, alfabetizadas e informadas y comunicadas que hemos conocido nunca en la historia de la humanidad y en cambio tenemos la sensación de que podemos muy poco, que nuestra capacidad de intervención sobre las condiciones de vida de nuestro tiempo, las propias y las comunes es muy baja. Hay una sensación de impotencia. Sería una mala conclusión deducir de esa situación que saber no sirve para nada, que informarse no sirve para nada, que formarse y educarse no sirve para nada, sería una deducción lógica pero no válida. ¿Cómo hacer que funcione hoy la ecuación saber-poder? Quizás cambiando los modos en que podemos relacionarnos con los saberes, con la educación, con el aprendizaje, quizás no estamos formándonos, aprendiendo del modo a través del cual nos podemos reapropiar de nuestra potencia de transformación del mundo, casi en la contraria; casi saber hoy nos hace impotentes, es muy fuerte. Creo que es lo que hoy está en cuestión, por eso estoy trabajando en esto, ahí está el campo de batalla.

NTD: ¿Qué te parece la frase La vida no es elegir sino renunciar y a qué renuncia Marina Garcés?

Marina Garcés: Me gustan muy poco las renuncias. La vida no es elegir esto es verdad, de hecho mi primer trabajo filosófico que fue mi tesis doctoral que después la reescribí como libro, se llamaba las cárceles de lo posible, precisamente era contra esta idea de la libertad como libertad de elección. Planteaba esta idea de que vivimos en una cárcel donde podemos escogerlo todo menos cambiar la cárcel, menos cambiar el mundo en este sentido. Vivir no es elegir, vivir es crear, es elaborar, es amasar, es cultivar, es generar… tenemos muchos otros verbos para hablar de la libertad que no sea elegir. Renunciar creo que es una mala palabra, no es interesante renunciar, porque tampoco es el contrario de quererlo todo. La renuncia forma parte de esa concepción de la libertad como libertad de elección, va en el mismo paquete, forma parte de la misma lógico.

Creo que desde otros modos de entender con qué nos comprometemos, con qué nos implicamos, qué forma parte de nuestra vida y qué no, la renuncia ya no tiene lugar porque la vida desarrolla sus espacios, sus tiempos, nuestros vínculos, nuestras implicaciones, de unos modos que obviamente son finitos, muy parciales, muy pequeños respecto a todo aquello que podríamos hacer, pero es que esta es una mirada que nos da el mercado: “mira cuantas opciones tendrías que no vas a poder consumir”. Yo diría que es una mala ficción porque lo que produce es frustración: No podré vivir todas las relaciones que podría vivir, no podré leer todos los libros que podría leer, no podré vivir todas las vidas que podría vivir, no visitaré todos los países que podría visitar, bueno ¿y qué? El no poder hacer todo eso es una construcción de ese gran mercado de opciones que para mi es esta cárcel de los posibles que nos hunde cada día en la pequeñez de nuestras vidas, y no son nadas pequeñas al contrario son riquísimas si las miramos desde ahí.

Marina Garcés