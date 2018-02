Natural de El Puerto de Santa María, sevillana adoptada de corazón y música. Marina Gallardo acaba de publicar The sun rises in the sky and i wake up, su cuarto álbum de estudio y la prueba definitiva que nos pone en bandeja un camino de años haciendo canciones sin prisas pero sin pausa.

Una década ha pasado desde que aquella Marina decidiera atravesar la pared que nos separa a los que escuchamos música de los que la hacen. La portuense eligió ser de los segundos y así, deprisa, parió Working to speak, su primer trabajo, la carta de presentación que la terminaría convirtiendo en la Marina Gallardo de hoy: libre, sentida, artista de estómagos. Ella reconoce en la música una salida, un componente vitamínico, una especie de curación. “El fin de la música es ella en sí misma”, nos dice.

Ahora tiene ganas de enseñar en directo su última obra (menudo set tiene preparado), pero avisamos de que ha cambiado, de que es otra: ahora sus pinceles también son otros. El cuadro que le ha quedado es contagioso, huele a nuevo y rompe muchos esquemas. Quedamos con ella en Sevilla, en Un Gato en Bicicleta, el sitio perfecto para muchas cosas.

“Cuando hago música siento que no estoy ni siquiera en mi cuerpo. Es una sensación de enajenación positiva. Es como si todo estuviera en una especie de armonía”

Pues lo que te he dicho antes. Me gustaría comenzar por el principio, tienes más de 30 años, eres filósofa y acabas de publicar tu cuarto álbum de estudio. Pero me gustaría que me contases cómo terminaste en el mundo de la música, cómo llevas diez años en esta profesión y por qué la música.

Estudié Cine. De hecho, no hice la Selectividad porque yo tenía muy claro que iba a ser directora de cine. Entonces estudié cine un año, un curso que había en un instituto de cine que hubo en Cádiz, que luego pasó a ser de la universidad. Yo pertenecí a esa primera promoción. Cuando estudié cine me di cuenta de que no quería hacer cine y me fui a Madrid a estudiar Diseño Gráfico Editorial. Cuando comencé a estudiar eso, porque yo siempre he sido, no digo friki, pero desde los catorce años he hecho páginas webs de manera curiosa (siempre me han gustado mucho los ordenadores).

Una vez que ya estudié diseño gráfico decidí que quería estudiar Filosofía. Digamos que movida por cuestiones más existencialistas. Saqué la selectividad tres años después (risas) y y empecé la carrera. Cuando yo ya arranco con la carrera en Madrid coincide que estoy en un momento personal complicado y es ahí cuando comienzo a componer con una guitarra española. Aunque ya de pequeña tocaba. Tuve un profesor de guitarra que, además, era mi profesor de Religión, cosa bastante curiosa.

La música siempre ha ocupado un lugar privilegiado en tu vida…

De hecho, para mí la música siempre lo ha sido todo, desde pequeña. En Madrid, cuando cogí la guitarra, casi que tuve que reaprender a tocar de nuevo, sin ninguna técnica, cogiendo simplemente mi instrumento; al igual que con la voz, tampoco sabía cantar ni nada de eso… Entonces, pues, empecé a construir mi propio mundo y así fue cómo empecé. Luego me di cuenta de que a los pocos meses tenía ya doce canciones, las subí a MySpace.

Foehn Records se mostró interesado con lo que había, que eran demos, y yo, por entonces, había conocido a Remate. Como me gustaba mucho lo que él hacía, le di una maqueta; de hecho, se la di en Sevilla, en un Nocturama… Ese festival ha unido lo más grande. Cuando toqué allí fue super especial, me dije: he pasado de pasar una maqueta a Remate a tocar en él. A él le gustó mucho y me dijo que estaba dispuesto a ayudarme y, al cabo de un semana, le estaba pidiendo que me produjera el disco.

Mientras Foehn estaba tirándome los tejos yo estaba en Torrijos con gente de grupos muy afines a Remate. El caso es que me fui con él a grabar la demo de una forma un poco más profesional allí en Torrijos. Foehn no paraba de escribirme para que sacara algo con ellos, pero yo estaba a mi bola, hasta que me volvieron a escribir diciéndome que querían publicar mi trabajo, que iba en serio. Ahí empecé a negociar para poder grabarlo con Paco Loco. En ese momento tenía muy claro que quería hacer un rollo muy de banda, pero estaba sola.

Ese fue el comienzo de mi trayectoria: sola en Madrid, componiendo. Han pasado diez años, sigo con el mismo sello y ha habido un crecimiento personal. Porque es cierto que yo empecé muy pronto y, de repente, a los meses, ya estaba publicando el disco. Soy una persona muy tímida, a lo único que me dedicaba antes de sacar ese primer disco era a construir canciones. Te hablo de esto porque, claro, uno no tiene muy claro el estilo, o no son cosas que se cuestionan en el momento, y si es cierto que yo luego he tomado más riendas a nivel de producción, a nivel de arreglos, a nivel de estar más centrada en lo que es toda la música. Y en ese sentido he crecido bastante.

“La industria me ha dado siempre un poco igual. Tengo claro que voy a seguir haciendo música sea pobre, sea rica, me coma los mocos”

Me hablas del salto que te hace pasar de escuchar música a componer música. Tú que has estado en ambos lados, ¿se vive igual la música siendo tú la que la creas?

Yo, directamente, cuando hago música siento que no estoy ni siquiera en mi cuerpo. Es una sensación de enajenación positiva. Es como si todo estuviera en una especie de armonía. Ese sentimiento, aunque también lo experimente con otras cosas que escucho, no se parece en nada al que me nace cuando compongo y hago música. Ese nivel de satisfacción que sale de lo que estás haciendo te llena totalmente.

Antes nombrabas esas experiencias personales que te han hecho crear en determinados momentos de tu vida. ¿La música como medicamento?

Es muy así. La música para mí es un refugio tanto en lo bueno como en lo malo. Es cierto que yo sí empecé cuando me encontraba atravesando una época complicada de mi vida y que para mí sí que fue una salvación. Diría que gracias a eso estoy viva (bromeo, evidentemente, me refiero en un sentido metafórico). Pero, por ejemplo, con este disco me ha pasado todo lo contrario: en él hablo de todas las experiencias positivas que he tenido, y precisamente tenía ganas de escribir, sobre todo, en esa línea y tenía ganas de expresarlo musicalmente.

La música, como te decía, es un refugio tanto para expresar lo bueno como para expresar lo malo, pero sí es cierto que en mi caso la música siempre ha sido una muleta donde yo he ido a apoyarme.

Este disco lleva intrínseco un recorrido. En la música los caminos de baches son muy frecuentes. ¿Cómo ha sido el tuyo? ¿Cómo te has llevado con la industria?

Yo, en ese sentido, siempre he sido un poco outsider. Digamos que, al principio, cuando comencé a meterme en este mundo, me pareció muy violento todo porque, al fin y al cabo, se trata de que haces algo muy personal y de que yo no era una chica que hacía canciones para todo el mundo, en principio no era así… Luego ya, por supuesto, fue maravilloso conectar con la gente y que a la gente le llegara una canción mía y todo ese tipo de cosas.

Digamos que la industria me ha dado siempre un poco igual. Yo tengo claro que voy a seguir haciendo música sea pobre, sea rica, me coma los mocos, no me los coma… Entonces, es algo que siempre he intentado que no me afecte y así mantenerme un poco al margen. Más allá de eso, no he tenido dificultad en tocar en sitios que me han gustado o en conectar con gente. Pero lo que es la industria como tal casi que prefiero mirarla de lejos, no es algo que me interese mucho.

También llevas una década llevas con la gente Foehn Records, ¿amor del bueno?

Hombre, con Foehn la relación es muy buena. Lo que sí es cierto es que me he llegado a plantear cambiar (es como llevar todo el rato con el mismo novio y te dices: ¿qué pasaría si probara con otro?, es un poco así) (risas). He hecho algunos tonteos, pero al final siempre he vuelto con Foehn y es donde de momento me siento mejor. Es un sello que no tiene mucho dinero, que es súper indie (no puede ser más indie), no te pagan muchas cosas, pero entra dentro de una filosofía que yo también sigo: hacer las cosas por amor. Por encima de todo, hacer las cosas por amor; y Marc es una persona que hace las cosas por amor, y eso es primordial.

Yo no me siento tratada como un mero negocio, que es lo que también a mí me interesa. Precisamente es de lo que estamos hablando: de una industria que puede ser tan fría encontrar a un equipo que te de este calor… Siempre intento relacionarme con gente así, gente cercana, que no únicamente piense en el negocio, sino que también sea humana.

“La música para mí es un refugio tanto en lo bueno como en lo malo, una muleta donde yo he ido a apoyarme”

Quiero hablar de la evolución que has experimentado como artista y compositora y hacerlo al mínimo detalle. Pero antes te pido que definas cada una de tus etapas en la música. ¿Qué Marina Gallardo encontramos en cada trabajo?

Es una pregunta difícil. A ver. En el inicio, sobre todo en el primer y segundo disco, yo sentía una urgencia. En ese momento no fui tan comtemplativa con lo que hacía y fue como más ¡BOOM!, como parir algo y ya está, sin gestarlo. Mi primer disco fue un poco así, incluso fue un trabajo donde experimenté con otras personas. Lo que sí es cierto es que cuando terminé, tenía claro que a partir de entonces no quería volver a hacer las cosas tan rápido. Working to speak fue un disco que grabé en cinco días…

También tuve claro que con trabajos posteriores querría tomar más las riendas de la producción, de los arreglos, dejar reposar todo el tiempo que fuese necesario… De hecho, el segundo disco ya siguió más este camino, sí es cierto que fue más acústico, más folk, también yo estaba por entonces muy flipada con el blues, con un sonido muy americano primitivo… Como estaba tan flipada con todo eso, quise hacer un disco muy mío y eso fue lo que hice. El tercero ya fue todo lo contrario.

Recuerdo que la crítica ya definió este tercer disco como el principio del cambio en Marina Gallardo.

Sí, sí, sí… De hecho, si escuchas el último de mis trabajos, entiendes que el tercero ya iba un poco por ahí. Hoy tengo mucho más claro lo que quiero hacer, que está más ligado a la psicodelia, etc. This is the sound es un disco más trabajado con la banda en el sentido de directos. Se trata de un disco que preparé para los directos antes de que se hiciera. Antes de que yo grabase el disco (a mí me gustaba mucho probar con las canciones nuevas debido a la misma urgencia de la que te hablaba antes), digamos que rodó mucho en directo. Se grabó prácticamente en directo. Es un trabajo más en comunión con mi banda, que son mis amigos, y eso se nota: más rock y más psicodélico.

Cuando terminé, lo que decidí es que no quería estar con mi banda (risas), que quería estar sola, porque también me apetecía más experimentar con sintetizadores, que era algo por lo que ya me había empezado a interesar en el último año de gira con This is the sound. El caso es que paré con los conciertos y me encerré en mi casa. Quería centrarme en lo nuevo y comencé a producirlo todo sola: las baterías las hice yo, los bajos igual…

Un parón de cerca de cinco años entre This is the sound y The sun rises in the sky and i wake up, tu último álbum.

Han sido cuatro años. El tercer disco lo publiqué igual que este, a final de año (final de 2012) y luego también estuve de gira, terminar la carrera, etc. Trabajaba, terminaba la carrera y componía lo nuevo que, además, ha sido un trabajo que me exigió aprender a sintetizar, que no es fácil. Para mí lo fácil era decir: “coges un teclado que tenga sonidos que ya ha hecho otra gente y tiras de eso”, algo que hace mucha gente. Pero yo no quería hacer eso, quería hacerlo yo y tener muy claro lo que hacer, manipularlo, aprender perfectamente a crear mi sonido desde cero, y eso es lo que hice.

“Foehn es un sello que no tiene mucho dinero, que es súper indie (no puede ser más indie), no te pagan muchas cosas, pero entra dentro de una filosofía que yo también sigo: hacer las cosas por amor”

Todo en casa, en un estudio que te hiciste

Sí, me hice un estudio en casa y estuve grabándolo todo. Grabando las batería electrónicas y, claro, los sintes, que es lo más importante del disco… También el sonido: tanto con las guitarras como con los teclados, ese también ha sido un elmento muy importante.

Las letras de este nuevo trabajo adquieren un significado especial. ¿Cómo ha sido, en el momento de componerlas, tu relación con las letras que dan forma a The sun rises in the sky and i wake up?

No funciona siempre de la misma manera. Hay veces que puedo estar en un sitio cualquiera y componer una letra. De hecho, Touch se compuso mientras estaba en una oficina trabajando – yo estaba trabajando y no paraba de darle vueltas, llevaba un día de mierda, fue un año en el que tardé bastante en hacer todo, entraba a las once a currar y salía a las ocho, un infierno -. Ese día llevaba un mal día, fue cuando hice esa canción: se me venían frases e iba al baño a escribir, aunque después en casa compuse la música. Pero yo ya tenía un sentido del ritmo. No suelo ver las palabras fuera de la música, siempre le doy un sentido musical. Incluso cuando estoy componiéndolo, mentalmente – como ese día – ya veo la forma del fraseo. Generalmente, en mi caso, siempre va unido. Yo empiezo a componer mentalmente melodías y parto de ahí. Al final se construye un todo. Ya he probado antes a esribir y luego componer y no he quedado tan contenta.

El segundo disco lo hice así, fue escrito (con letras un poco más complejas quizás) primero. En el nuevo disco toda la base es la voz y luego lo demás hace de respuesta, ese es el juego que lleva. Todo acompaña a las letras y las letras acompañan a la música. Me gusta mucho, sobre todo, esa manera de hacerlo, que sea híbrida, que esté unida.

¿Alguna de las canciones del nuevo disco es tan única como para no poder ubicarla en un tiempo pasado ni en el camino que adquirirá tu música en el futuro?

En este disco no. Con este disco me siento muy bien. Creo que es porque es la primera vez que yo he tenido el control de todo; también porque he trabajado muy pausadamente. Realmente es una vía que quiero seguir explorando. De hecho, estoy componiendo cosas y van por ahí: sigo con sintetizadores, sigo muy interesada por el rollo ambient, sigo obsesionada con las texturas…

Ahora comenzarás a enseñar el disco en directo. ¿Qué nos encontraremos?

El set que llevamos es batería electrónica, batería analógica (no es que una misma persona cambie, van dos), bajo sintetizador, bajo eléctrico, tres sintetizadores y dos guitarras. Y mi voz, claro (risas).

Un disco grabado en La Mina siempre tiene una historia.

Mi historia con Raúl es larga: él empezó a tocar conmigo cuando yo empecé. Tenemos una amistad de muchísimo tiempo. Cuando él no tenía La Mina como tiene ahora y era muy fan de Paco Loco y era muy chico, digamos que hemos tenido una relación de amistasd que se ha cultivado a través de los años. Los dos nos hemos visto hacernos mayores en muchas cosas. Partiendo de que ya el buen rollo lo hay, de que nos gusta lo mismo en muchos sentidos y de que yo ya tuve la experiencia con él con el This is the sound y fue maravillosa, es normal que repitiera con este disco.

Raúl hace brillar todo y, además, conmigo -no digo que sea exclusivo- los dos estamos muy picados cuando trabajamos juntos, siempre le damos mil vueltas a las cosas para que suenen mejor. Somos muy puntillitas. Raúl también tiene que siempre se quiere superar. Siempre se supera. Es el mejor ingeniero de sonido que conozco y es uno de mis mejores amigos. Pero si no fuera su amiga seguiría diciendo exactamente lo mismo: es el mejor. Obviamente, a Paco Loco lo adoro también. Los dos son los más grandes. Con Raúl, como yo ya traía todo hecho de casa, ha ido rodado. Él también estaba muy contento con todo el trabajo previo de premezcla que había hecho yo en casa (referencias, sonidos…). Ha sido muy fácil trabajar con él. Luego, también me he permitido el lujo de regrabar muchos teclados (me compré un sintetizador pepino), así que hay mucho que hemos regrabado allí.

“Trabajamos para conseguir dinero, pero con la música no: la música es un fin en sí mismo”

¿A qué puerto te gustaría llegar con este nuevo disco?

A lo mejor es que tengo esa tranquilidad porque no pretendo llegar a ningún sitio en concreto. Hace años, me preguntaron en una entrevista y dije que la música no sirve para nada. Pero lo dije en el sentido de que no es un fin para algo. Trabajamos para conseguir dinero, pero con la música no: la música es un fin en sí mismo. Yo lo vivo así. Ya hacer una canción para mí es el regalo, ¿sabes? Pero claro, eso también tiene parte de tormentas, hasta que no cierras una canción no te quedas tranquilo. Aunque esa manera de cerrarla y de haber construido eso y que eso tenga una relación emocional contigo… Yo sólo aspiro a eso una y otra vez.

¿Hacia dónde tiran tus oídos?

Antes de meterme de lleno en este disco, que sí es cierto que estaba ahí un poco sin saber por dónde tirar (me interesaban los sintes pero no tanto), tuve un momento de dilatación, de ‘no tengo prisa’, y comencé a experimentar más con guitarras (reverb, delay, con efectos en definitiva). Y gracias a empezar a interesarme por todo este mundo empecé a escuchar grupos que iban más en esa línea. Sí es verdad que quizás todo empezó cuando comencé a escuchar a Brian Eno (lo escuchaba casi todos los días) o cuando volví a escuchar a Pink Floyd (que no lo escuchaba desde los quince años). Básicamente: electronica, dream pop, la psicodelia siempre.

John Lennon siempre me seguirá influenciando toda la vida, haga el disco que haga. Escucho de todo. Sorprendentemente, lo que más tengo son discos de reggae, soy una aficionada a coleccionar reggae. Me gustan mucho las voces del rocksteady, que están muy influenciadas además por el soul, el R&B antiguo, me flipan esas voces. Me gustan muchísimas cosas. Me encanta descubrir cuanto más, mejor.

Pero bueno, esto podría pasar. Este disco podría viajar y de repente verte tocando fuera. ¿Sientes este deseo?

Sí, lo que ocurre es que soy consciente de que mi sello es menor; de que vivo en Sevilla; en definitiva, soy consciente de todas las limitaciones que tengo a la hora de internacionalizar el proyecto. Creo que lo pasaría muy mal si tuviera esas pretensiones, quizás no sería feliz. Intento no pensar, sí es cierto que no me cierro, yo estoy con gente para intentar hacer cosas. Pero si no sales, no pasa nada. Ojalá que de el paso que señalas pero… ¿de qué depende? Es muy complejo. También sabemos que aquí en Andalucía estamos más limitados. Del mismo modo, soy consciente de que no canto en mi idioma. Yo aquí igual no voy a tener una proyección tal. ¿Quién te va a sacar fuera? Es complicado.

“Estoy componiendo cosas: sigo con sintetizadores, sigo muy interesada por el rollo ambient, sigo obsesionada con las texturas”

El poco tiempo que lleva The sun rises in the sky and i wake up al alcance de todos quizás no es suficiente, pero seguro que ya te llegan opiniones.

El feedback que he tenido con este disco ha sido el mejor que he tenido en toda mi carrera. Y no todo el mundo que forma parte de ese feedback es gente cercana. A mis amigos les está gustando muchísimo. Y, en general, todavía no puedo hablar demasiado porque aún tenemos que comenzar con la promo.

Llevas casi diez años viviendo en Sevilla. ¿Cómo ves la ciudad y su escena? ¿Cómo la vives tú desde dentro? ¿Funciona todo bien?

Siempre ha habido una escena en Sevilla. Yo tengo amigos que tienen cuarenta años que han pertenecido a esa escena y conozco a gente y a grupos que han vivido los 90 en Sevilla (Chencho Fernández, Blacanova, toda esta gente)… También tenemos, por otro lado, el rollo de la psicodelia. Lo que veo en Sevilla es mucho amor. No sé si todo el mundo luego rajará de mí (risas), te digo cómo yo lo veo (ya sabes cómo son estas cosas). Soy amiga de muchos músicos sevillanos y en la ciudad veo un hermanamiento total: todos nos tomamos cervezas juntos, hablamos de nuestras cosas, compartimos experiencias… Al final, la escena está uniendo eso.

“El sonido de este disco empezó a forjarse cuando empecé a escuchar más proyectos como Pink Floyd o Brian Eno”

Sevilla tiene mucha calidad: tanto si hablamos de los que estamos afincados (David Cordero, Vera Fauna, yo) como de los que son de aquí. Me gusta mucho lo que andan haciendo ahora Vera Fauna, Terry vs Tori, Quentin Gas & Los Zíngaros, Escuelas Pías, The Milkyway Express… Sin nombrarte a todos los grupos (me pegaría un rato), los incluyo a todos en una frase. Me parece que tenemos una escena del carajo, es envidiable. Además, la gente que lo forma también es envidiable.

Otra cosa es la proyección, lo que hablábamos antes; en Sevilla hay gente dentro de la escena que va un poco a su bola, cosa que me gusta, no hay tanto una escena de todo el mundo haciendo lo mismo. Aquí hay mucha diversidad. A Javi de Blooming Låtigo le gusta lo que yo hago y viceversa. Ellos hacen heavy, un heavy raro, experimental, pero me flipa. El que es músico valora y aprecia lo que hacen otros, aunque no sea de su rollo. En Sevilla nos apoyamos.

Gira

10.02: Barcelona. CCCB (Festival Emergència)

08.03: Madrid. Moby Dick

11.04: Málaga. CC MVA (Ciclo Entrance MAF)

19.04: Cádiz. Edificio Constitución 1812 (Campus Rock UCA)

Marina Gallardo