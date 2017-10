La folclórica definitiva del metal moderno recupera su mejor versión

Marilyn Manson, ya no te tenemos miedo. Algunos tampoco tienen respeto ni especial estima a tu obra reciente. No es mi caso: posiblemente seas el gran estandarte que sobrevive a etiquetas como las del rock industrial o el ñu metal sin despeinarte. Has sido el malo de la película en los años ’90, el artista que convertía su propia existencia en una performance, has generado un sinfín de rumores sobre tu figura y tu identidad y, sin embargo, has seguido articulando un discurso artístico que, en lo musical, si bien irregular, se ha sobrepuesto.

Con Heaven Upside Down vuelve a pasar: consigue firmar un buen compendio de gemas pop bañadas de bilis, tinta china, excentricidad y reflejos de los mejores momentos de su obra. Lo cierto es que, en los últimos años, tras rebajar algunos decibelios, convertirse en una caricatura de sí mismo y esperar más de sus declaraciones que de sus discos, el gran icono del metal moderno ha regresado a las bases con un álbum que sigue persiguiendo sus firmes postulados conceptuales (el satanismo, la maldad, el dulce encanto de lo malogrado) y que lo erige como la folclórica definitiva de la música industrial global, comiéndole incluso la tostada a Trent Reznor o Vince Vallo, por mucho que uno tenga el respeto del circuito alternativo más elitista y el otro de las radiofórmulas pop.

En este breve (qué bien que los discos tengan diez temas) pero efectivo cancionero, ños guiños a la mejor versión de Nine Inch Nails resuenan incluso desde el inicio del álbum (Revelation #12 podría ser un hit de Reznor, pero es de MM) pero su discurso se hace más propio y pilla mayor fuerza cuando suena el reflejo de sus dos mejores álbumes, Mechanical Animals y Antichrist Superstar, cuando se desgañita saturando texturas en temazos como Tattoed in Reverse que lleva una base de blues y rock and roll al rock industrial, tirando por un medio tiempo tan cerca de The Mission como de Staind (Blood Honey) o JE$U$ CRI$I$, que sería puro pop, si no fuera por la cantidad de fuckyous que suelta.

Pero Marilyn Manson también se atreve a coquetear con nuevas puertas para la modernización del ñu metal, el rock industrial o el folclorismo performático satanista: tanto cuando mezcla stoner y rock and roll en una ola de distorsión, bilis y sensualidad metalera en WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE, que por momentos recuerda a los giros de Rock is Dead; como cuando se acerca al sonido de grupos contemporáneos, desde los primeros Muse (KILL4ME) a los penúltimos Liars (Saturnalia), los marginales HIM (Heaven Upside Down) e incluso los aires del circo-jazzy de Fiona Apple o Amanda Palmer (Threats of Romance).

La Pantoja del maquillaje blanco y negro y las gabardinas cyberpunk ha vuelto a patear el tablero.

